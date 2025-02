L’Inps ha pubblicato gli importi aggiornati dell’Assegno unico per il 2025. Novità per le fasce Isee, gli aumenti e le maggiorazioni previste per famiglie con più figli

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Inps pubblica tabelle importi 2025 dell'Assegno unico.

L’Assegno unico universale (Auu) 2025 è stato aggiornato con le nuove tabelle Inps, che riportano gli importi ricalcolati in base alla variazione dell’inflazione. Con un adeguamento del +0,8%, cambiano gli importi minimi e massimi per ogni fascia Isee. Inoltre, l’Inps conferma le maggiorazioni per nuclei numerosi, figli disabili e madri under 21.

Per chi ha già presentato la domanda negli anni precedenti, non sarà necessario fare richiesta, ma bisognerà solamente aggiornare l’Isee per evitare di ricevere l’importo minimo. I nuovi importi saranno visibili già nell’assegno di febbraio, ma bisognerà attendere il mese di marzo per ricevere l’adeguamento dell’assegno di gennaio. Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi importi e come cambiano le fasce Isee nel 2025.

Assegno rivalutato, aumentano gli importi

A partire dal 1° gennaio 2025, l’Assegno unico viene rivalutato in base all’inflazione, con un incremento del +0,8% rispetto all’anno precedente. Questo comporta una modifica degli importi che ricevono le famiglie, ma cambia anche le soglie Isee. Le principali novità includono del 2025 infatti sono:

l’aumento proporzionale degli importi minimi e massimi;

le maggiorazioni confermate per figli con disabilità, madri giovani e nuclei numerosi;

il bonus per il secondo percettore di reddito;

l’aggiornamento automatico per chi ha già fatto domanda.

Chi non presenta l’Isee aggiornato entro giugno 2025, riceverà automaticamente l’importo minimo fino all’invio della nuova Dsu.

Quali sono gli importi e come cambiano nel 2025?

Gli importi aggiornati per l’Assegno unico 2025 sono stati pubblicati dall’Inps nella circolare n. 33 del 04 febbraio 2025. Nella seguente tabella sono riportati i nuovi valori in base alle fasce Isee:

Fascia Isee (€) Importo Auu figli minorenni (€) Importo Auu figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00

Gli importi e le maggiorazioni presenti nella tabella saranno visibili dal pagamento del mese di febbraio 2025. Invece gli adeguamenti relativi al primo mese dell’anno, quelli del mese di gennaio 2025, saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2025.

Quali sono le fasce Isee e chi deve aggiornare la domanda?

L’Inps ha stabilito che, per continuare a ricevere l’Assegno unico con l’importo corretto, è necessario aggiornare l’Isee. La richiesta di Isee a inizio anno è una pratica utile per ottenere o mantenere diversi aiuti e incentivi.

L’Assegno unico continua a essere destinato alle famiglie con:

figli minorenni a carico;

figli maggiorenni fino a 21 anni (se studenti, tirocinanti o in cerca di lavoro);

figli disabili senza limiti di età.

Inoltre, restano attive le maggiorazioni per: