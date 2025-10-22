Il Governo ha introdotto un nuovo bonus per i diplomati che sostituirà i precedenti, la Carta valore, con un fondo da 180 milioni di euro e nuove sanzioni contro le truffe

In Manovra il Governo ha inserito un nuovo bonus cultura per i diplomati. Si chiamerà Carta valore e sostituirà sia la Carta cultura sia la Carta del merito. Un provvedimento che si baserà su requisiti scolastici, vale a dire il superamento dell’esame di maturità.

L’importo e le assegnazioni saranno stabiliti da decreti annuali. Il nuovo bonus partirà dal 2027, per le persone che si sono diplomate nel 2026. Verranno implementate anche nuove misure di sicurezza, con multe più alte per chi ottiene la Carta valore in modo illecito, dopo le truffe ai diciottenni emerse negli ultimi mesi.

La nuova Carta valore in manovra

Il testo della Manovra approvato in Consiglio dei ministri venerdì 17 ottobre contiene una nuova misura per i diplomati, la Carta valore. Dovrebbe sostituire, a partire dal 2027, tutte le misure oggi destinate ai diciottenni e ai neo diplomati come forma di bonus per le spese culturali. Al momento, quelle attive sono due:

la Carta cultura;

la Carta del merito.

I primi a ricevere la nuova Carta valore saranno, dall’inizio del 2027, i ragazzi che si diplomeranno nei licei e negli istituti tecnici nel 2026, quindi alla fine dell’anno scolastico corrente. La Carta valore potrà essere spesa:

biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo;

libri;

abbonamenti ai giornali;

musica e strumenti musicali;

film;

musei, gallerie, visite a monumenti e mostre;

aree archeologiche e parchi naturali;

corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

I requisiti per ottenerla

La Carta valore sarà destinata ai 19enni che supereranno l’esame di maturità a partire dal 2026 e sarà erogata all’inizio dell’anno successivo. Il suo obiettivo è quello di diffondere il consumo culturale tra i giovani. Non è chiaro se ci saranno altri requisiti e nemmeno quali saranno gli importi.

Il testo della Manovra dice infatti che sarà il Ministero della Cultura a stabilire eventuali termini d’accesso ulteriori alla carta e soprattutto l’importo preciso. Questo avverrà tramite decreto ministeriale entro la fine del prossimo anno. Di certo c’è che i fondi assegnati sono 180 milioni di euro e che l’importo così ottenuto non influirà sull’Isee della famiglia.

Le sanzioni contro le truffe

Il Governo ha deciso di stabilire subito quali saranno le multe per chi percepirà le somme della Carta valore indebitamente. Le sanzioni andranno da dieci a cinquanta volte l’importo percepito in maniera illecita e comunque mai inferiori a 1.000 euro. Inoltre, gli esercizi commerciali che favoriranno queste truffe verranno cancellati dall’elenco dei soggetti accreditati all’utilizzo di questo tipo di bonus.

Questa decisione arriva dopo la scoperta di una serie di truffe che hanno colpito proprio i bonus cultura riservati ai diciottenni. Una quindicina di persone sono indagate in tutta Italia per aver hackerato le credenziali Spid di moltissimi ragazzi, per entrare nella piattaforma 18App, che permetteva di ottenere il bonus. I voucher rubati erano stati circa 2.000.