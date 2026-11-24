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iStock Bollo auto ibride 2027, esenzione per i veicoli fino a 80 kW. Quali modelli non pagano, come verificare il libretto e le nuove restrizioni Ue

Dal 1° gennaio 2027 cambiano le regole sul bollo auto per milioni di automobilisti, compresi i proprietari di vetture ibride. La nuova esenzione riguarda i veicoli con una potenza omologata non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. La misura è stata introdotta dal decreto-legge 162/2026, convertito nella legge 209 del 13 novembre 2026. La Legge di Bilancio 2027 propone inoltre di rendere permanente l’agevolazione. Sul fronte europeo, nuove restrizioni alle importazioni di auto ibride entreranno in vigore già il 1° dicembre 2026 e continueranno ad applicarsi nel 2027.

Bollo auto ibride 2027, chi ha diritto all’esenzione

L’esenzione dal bollo 2027 riguarda le auto alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un motore elettrico, purché la potenza indicata sulla carta di circolazione non superi 80 kW. Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche per un solo veicolo regolarmente assicurato. Chi possiede più automobili con i requisiti previsti non può ottenere l’esenzione per tutte. La normativa riconosce il beneficio alla vettura con la potenza inferiore oppure, a parità di kW, a quella con il bollo meno costoso. La misura riguarda i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. I bolli da pagare entro dicembre 2026 restano dovuti.

Auto ibride esenti dal bollo, perché conta la potenza sul libretto

Un aspetto importante riguarda la differenza tra potenza omologata e potenza complessiva del sistema ibrido. Per verificare il diritto all’esenzione occorre consultare il punto P.2 della carta di circolazione, dove nelle vetture ibride viene generalmente riportata la potenza del motore termico. La potenza effettivamente disponibile può essere superiore grazie al contributo del motore elettrico. Secondo un’analisi della banca dati Quattroruote Professional, 218 versioni appartenenti a 55 modelli ibridi hanno una potenza omologata entro 80 kW, pur sviluppando complessivamente una potenza superiore. La differenza deriva dalle regole europee di omologazione, che distinguono la potenza continuativa del motore da quella complessiva disponibile durante la marcia.

Restrizioni Ue sulle auto ibride, cosa cambia nel 2027

Accanto alle nuove regole fiscali italiane, l’Unione europea ha introdotto limiti temporanei alle importazioni di auto ibride da diversi Paesi extra-Ue. Il regolamento europeo 2026/2614 stabilisce contingenti per le vetture provenienti da Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito. Le restrizioni saranno applicate dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027 e riguarderanno sia le ibride tradizionali sia quelle plug-in. Una volta raggiunta la quota prevista per un Paese, ulteriori importazioni soggette alla misura non saranno consentite durante il periodo interessato.

I limiti alle importazioni non comportano un aumento automatico dei listini né impediscono di utilizzare le vetture già immatricolate. Gli eventuali effetti sui prezzi dipenderanno dalla disponibilità dei modelli, dai volumi importati e dalle decisioni commerciali dei produttori. Le restrizioni europee e l’esenzione dal bollo sono due misure indipendenti. Anche un’auto ibrida importata da un Paese soggetto ai contingenti potrà beneficiare dell’esenzione fiscale italiana, purché rispetti i requisiti previsti dalla legge.