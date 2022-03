Arriva il cashback fiscale: come funziona il rimborso immediato per le detrazioni

Si tratta del ritorno del cashback seppur con modalità diverse rispetto alla formula del primo governo Conte per i pagamenti elettronici. Al momento si tratta solo di ipotesi: il ministero dell'Economia ha dato sostanzialmente il via libera alla proposta del M5S, ma la strada è ancora lunga. La misura potrebbe essere approvata entro giugno e potrebbe partire nel 2023.

Nella trattativa sulla legge delega per la riforma del Fisco all'esame della camera, il governo sta lavorando alla proposta del cashback fiscale sulle spese ammesse a detrazione. In particolare sulle spese mediche: significa che quando si acquista un farmaco non bisognerà attendere fino alla dichiarazione dei redditi per scaricare il 19%, ma lo sgravio potrà essere recuperato subito con accredito su conto corrente.

Fisco, come cambia il cashback

Con la nuova formulazione del cashback fiscale, le detrazioni mediche e altri sconti fiscali arriveranno sul conto corrente del contribuente e non più attraverso la presentazione della documentazione in dichiarazione. In pratica, quando si acquista un farmaco non bisognerà attendere fino alla dichiarazione dei redditi per scaricare il 19%, ma lo sgravio potrà essere recuperato subito con accredito su conto corrente.

In un primo momento verrà data priorità alle spese sociosanitarie, quindi il cashback funzionerà con le spese di medicine, analisi, visite, cure, assistenza che saranno erogate direttamente sul conto tramite piattaforme telematiche. In un secondo momento, il cashback verrà esteso ad altre spese detraibili ma serviranno misure che prevedono copertura finanziaria, con la prossima manovra.

Cashback fiscale, come funziona La proposta prevede di comunicare al venditore/prestatore (al farmacista, all’assicurazione o all’Inps) al momento del sostenimento della spesa che si desidera usufruire dell’opzione cashback comunicando un codice che andrà riportato sia nel mezzo di pagamento che nello scontrino telematico, nella fattura elettronica, piuttosto che nel bollettino di pagamento. Sarà poi compito del venditore comunicare all’anagrafe tributaria la spesa sostenuta dal contribuente con l’opzione cashback.