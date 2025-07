Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con una nota ufficiale del 4 luglio 2025, un’importante iniziativa rivolta ai cittadini per supportare la compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata. L’obiettivo è quello di offrire assistenza dedicata a tutti coloro che devono gestire autonomamente la propria posizione fiscale, fornendo un servizio più accessibile e diretto nei momenti chiave della campagna dichiarativa.

Questa misura straordinaria si inserisce in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi pubblici, in cui la dichiarazione precompilata gioca un ruolo sempre più centrale. Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia ha previsto due appuntamenti fondamentali che vanno incontro alle esigenze pratiche dei cittadini in vista delle scadenze previste.

Le aperture straordinarie dell’Agenzia delle Entrate

In particolare, sono previste due aperture straordinarie:

lunedì 8 luglio 2025, 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia apriranno anche nel pomeriggio, offrendo assistenza personalizzata ai contribuenti;

sabato 12 luglio 2025, sarà operativo in via eccezionale anche il call center dell’Agenzia, attivo dalle ore 9 alle 13.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti non professionali. Per accedere all’assistenza presso gli uffici territoriali, è necessario prenotare un appuntamento online selezionando l’opzione “dichiarazione precompilata” nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia. Il call center è contattabile ai numeri: 800.90.96.96 da rete fissa, 06.97.61.76.89 da cellulare e 0039.06.45.47.04.68 dall’estero

I cittadini saranno assistiti da consulenti specializzati e potranno esprimere un giudizio anonimo sull’assistenza ricevuta al termine della telefonata.

Quando presentare la dichiarazione precompilata e come accedere

La dichiarazione precompilata 2025 è disponibile dal 30 aprile 2025 nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono scegliere tra il modello 730 (da inviare entro il 30 settembre 2025) e il modello Redditi Persone fisiche (scadenza 31 ottobre 2025). L’accesso al servizio online richiede l’utilizzo di:

Spid;

carta d’identità elettronica (Cie);

carta Nazionale dei Servizi (Cns);

credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, se autorizzati).

Le novità del 2025 nella dichiarazione precompilata

Le dichiarazioni precompilate 2025 includono nuove informazioni come i proventi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici per l’energia prodotta in eccesso da impianti domestici rinnovabili e dati fiscali e reddituali dei frontalieri che lavorano in Svizzera. Inoltre, a partire dal 2025, i dati precompilati possono essere gestiti anche da intermediari autorizzati oltre a CAF e professionisti. Un’importante novità riguarda l’ampliamento dei soggetti che possono usare il modello 730, ora esteso a chi dichiara:

redditi a tassazione separata;

plusvalenze di natura finanziaria;

rivalutazioni di terreni.

Questi dati devono essere riportati nel nuovo quadro M del modello 730. I redditi da pignoramenti presso terzi, redditi da capitale estero e valori di terreni rivalutati hanno ora righi dedicati. Un nuovo quadro T è stato introdotto per i redditi da cessione di partecipazioni, obbligazioni e cripto-attività. In alcuni casi, è comunque necessario presentare il modello Redditi Persone fisiche aggiuntivo. Infine prosegue la sperimentazione della precompilata per autonomi e imprese. Per queste categorie, l’Agenzia mette a disposizione dati rilevanti come oneri detraibili e deducibili, dati familiari, indennità da certificazioni di lavoro autonomo e informazioni desunte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI

Anche per chi aderisce ai regimi forfettari o di vantaggio, il sistema elabora i dati nel quadro LM, precompilato sulla base delle Certificazioni uniche. Il processo digitale continua così ad ampliarsi con l’obiettivo di semplificare e rendere più accessibile la gestione delle dichiarazioni fiscali.