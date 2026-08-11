Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Cina inaugura la Via della Seta ghiacciata, così evita di transitare con le sue merci a Malacca e a Suez

Mentre le rotte tradizionali del commercio globale restano ostaggio dell’instabilità geopolitica tra le incursioni armate nel Mar Rosso e le minacce di dazi sugli stretti strategici, Pechino cambia le regole del gioco puntando a Nord-Ovest.

La compagnia di navigazione cinese Sea Legend ha inaugurato il primo collegamento commerciale regolare lungo la cosiddetta Via della Seta ghiacciata, inaugurando un passaggio strategico destinato a mutare gli equilibri della logistica mondiale.

Un nuovo corridoio tra la Cina e il Regno Unito

L’apertura della nuova linea rappresenta la risposta pragmatica di Pechino ai continui colli di bottiglia del commercio marittimo mondiale. Il servizio unisce direttamente il porto di Ningbo-Zhoushan con lo scalo britannico di Felixstowe, attraversando le acque dell’Oceano Artico lungo la rotta marittima settentrionale che costeggia la Siberia.

Si tratta di una possibilità resa concreta dai cambiamenti climatici e dal progressivo scioglimento della banchisa che hanno reso navigabili tratti storicamente inaccessibili. Un’evoluzione che ha già spinto il transito merci lungo la rotta del Mare del Nord a quota 38 milioni di tonnellate, registrando un balzo record nei transiti estivi e dimostrando che la via polare non è più una scommessa teorica.

I tre vantaggi strategici della rotta artica

La scelta della via polare non risponde soltanto a logiche di risparmio temporale, ma ridefinisce l’assetto della sicurezza marittima cinese:

taglia le distanze tra la Cina e l’Europa del nord a 7.500 miglia nautiche contro le 10.500 di Suez, riducendo i tempi di navigazione a soli venti giorni;

riduce i rischi di blocco, evitando lo Stretto di Bab el-Mandeb, esposto agli attacchi, e lo Stretto di Malacca, soggetto a dazi locali;

aumenta la flessibilità geostrategica per mostrare ai mercati mondiali un’alternativa concreta agli imbuti marittimi tradizionali.

I limiti economici e il dazio politico versato al Cremlino

Nonostante il forte impatto dell’apertura del passaggio a Nord-Ovest, la sostenibilità finanziaria della rotta deve fare i conti con alcune limitazioni:

è un valico aperto per quattro o cinque mesi all’anno, da luglio a metà novembre, cosa che potrebbe spingere Vladimir Putin a sfruttare questo vincolo per calibrare l’accessibilità della rotta in base al clima politico con Pechino;

le navi con scafi rinforzati e l’assenza di scali intermedi lungo le coste siberiane sono fattori che consegnano a Mosca un’importante leva per modulare le tariffe di assistenza e verificare fino a che punto i cinesi siano disposti a pagare pur di non dipendere dalle rotte occidentali;

il sostanziale monopolio di Mosca sulle acque polari, che impongono il passaggio obbligatorio sotto la gestione del colosso russo Rosatom, sia per il transito che per utilizzare navi rompighiaccio.

L’impatto ambientale

L’intensificazione del traffico navale lungo la rotta del Mare del Nord, reso possibile dal cambiamento climatico, rischia di accelerare il fenomeno che l’ha resa navigabile. I pericoli principali sono documentati dai rapporti ufficiali dell’Ipcc, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, e del Consiglio Artico.

Il problema risiede anzitutto nel deposito di carbonio nero, ovvero la fuliggine prodotta dalla combustione dei carburanti fossili delle grandi navi che si deposita direttamente sulla neve e sul ghiaccio. Questo fenomeno riduce drasticamente l’effetto albedo, ovvero la capacità della superficie bianca di riflettere i raggi solari, facendo sì che il ghiaccio annerito assorba più calore e si sciolga a velocità doppia rispetto al normale.

A questo si aggiunge un tasso di riscaldamento dell’Artico che sta già crescendo a un ritmo quattro volte superiore rispetto alla media globale. Introdurre mercantili pesanti in questo scenario rischia solo di accelerare il collasso della regione, aumentando al contempo i pericoli di inquinamento acustico e chimico in un bacino chiuso, dove eventuali sversamenti di idrocarburi rimarrebbero quasi impossibili da bonificare con le tecnologie attuali.