Fabrizio Corona entra in politica: ecco cosa farà

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha deciso di darsi alla politica. Si è candidato come consigliere comunale a Catania con il Movimento Popolare Catanese, la lista capeggiata da Giuseppe Lipera. Oggi 49enne, il discusso personaggio televisivo e maestro del gossip ha spiegato davanti alla stampa i motivi della sua scelta.

Scherzando su una dichiarazione fatta in passato, secondo cui sarebbe diventato presidente del Consiglio entro i 58 anni, ha sottolineato che “ora è un po’ presto”, ma l’ambizione sarebbe davvero quella di andare un giorno a Palazzo Chigi.

Fabrizio Corona si candida: vuole l’assessorato ai servizi sociali

Forte del sostegno dei suoi fan, che non è mai mancato negli anni nonostante le vicende legali e gli scandali che lo hanno visto protagonista, Fabrizio Corona ha così annunciato la sua discesa in campo. Spiegando di essere legato al candidato sindaco del capoluogo etneo da “un’infinità di cose” e da un passato familiare.

L’avvocato penalista avrebbe infatti collaborato a lungo con la famiglia dell’ex paparazzo. Che ha aggiunto: “Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà”.

Lo stesso Giuseppe Lipera ha raccontato alla stampa che, in caso di elezione come sindaco di Catania, nominerà Fabrizio Corona assessore ai servizi sociali, per via delle “ingiustizie” subite in passato e perché “sa come rapportarsi con le persone che hanno sofferto come lui”.

Chi è il candidato Giuseppe Lipera e a che partito appartiene

L’avvocato penalista è stato a Palazzo degli Elefanti dal 1988 al 1992, come consigliere comunale subentrato al radicale Marco Pannella. La città “è come una casa, una famiglia”, ha spiegato il politico, sottolineando che se “sta crollando, non si può litigare”.

Ha dichiarato di non essere interessato ai partiti politici e ai giochi di potere, ma di essere aperto al confronto con chiunque voglia appoggiarlo. La sua lista Movimento Popolare Catanese non è schierata a destra o a sinistra.

All’apertura della campagna elettorale, Giuseppe Lipera ha spiegato che lotterà contro il degrado di Catania e porterà avanti misure di sostegno alle famiglie in condizioni di povertà estrema, con interventi di “risanamento generale” e senza “sterili contrapposizioni ideologiche”.

Ordine, pulizia e storia sono le parole chiave del programma e le priorità della lista civica a cui ha aderito Fabrizio Corona, con il candidato che sostiene che ha annunciato di voler mettere mano alla gestione dei rifiuti, alla viabilità e alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, e alla valorizzazione del territorio e delle opere d’arte.

Nel corso delle interviste Giuseppe Lipera ha accusato la classe dirigente della città, spiegando che Catania è “senza una guida”, e solo uno sforzo comune potrà riportarla agli antichi splendori dopo più di un anno di commissariamento dovuto alla caduta della giunta e del sindaco Salvo Pogliese, condannato in primo grado per peculato e subito entrato in Senato con il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

