Fonte: ANSA Scandalo scommesse, Corona batte cassa: quanto guadagnerà

Lo scandalo scommesse che ha investito il calcio italiano è sulla bocca di tutti e le rivelazioni di Fabrizio Corona non fanno altro che gettare nuova carne sul fuoco nelle indagini portate avanti dalla Procura di Torino. Un lavoro che da mesi i magistrati stavano portando avanti in silenzio, fin quando non è arrivato poi l’ex re dei paparazzi a mischiare le carte in tavola e a portare la Procura a una netta accelerazione, con Corona che ha cominciato a fare i nomi dei giocatori coinvolti in questo ennesimo caso che sconvolge il calcio nostrano.

Una mossa “alla Corona”, ovvero arrivare prima di tutti per svelare ogni dettagli di una notizia scovata come un paparazzo, per cavalcare l’onda della polemica e avere una fonte di guadagno. E Corona, da questo punto di vista, con lo scandalo fatto scoppiare a livello mediatico sta cominciando a battere cassa, con diverse ospitate in Rai che sono diventate un caso e portano con sé numerose polemiche.

Da Belve e De Girolamo

Nel recente passato, infatti, Fabrizio Corona è stato ospite di Domenica In, condotto dalla “Zia” Mara Venier, per poi passare a Belve di Francesca Fagnani. In entrambe le occasioni pare che l’ex re dei paparazzi abbia incassato circa 12.000 euro. Cifra monstre per qualche minuto di partecipazione ai programmi che però, per averlo in trasmissione, le rispettive redazioni hanno deciso di corrispondergli.

Ma a far rumore è che nel giro di poco le porte della Rai si sono riaperte per Corona, con l’intervento come ospite ad Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. Nel corso della puntata in onda martedì 17 ottobre 2023 Corona svela ancor di più sullo scandalo scommesse e, oltre a ciò, incassa nuovamente soldi dalla tv di Stato. Quanto?

Il cachet dal programma della De Girolamo sembra aggirarsi tra gli 8 e i 10.000 euro per l’intervista. Conti alla mano, dunque, quasi 30.000 euro nelle ultime settimane sarebbero arrivati proprio dalla Rai.

Senza considerare poi gli introiti delle altre interviste e, va sottolineato, anche del suo sito sul quale giornalmente ha lanciato bombe sullo scandalo scommesse esploso.

Lo scandalo scommesse in Italia

Intanto prosegue il lavoro della Procura che ha intenzione di vederci chiaro su quanto è accaduto nel mondo del calcio italiano e della Serie A. Fagioli, Zaniolo e Tonali sono stati sentiti dai magistrati e qualcosa sembra muoversi, col bianconero che ha patteggiato ammettendo le sue colpe e ha avuto già una squalifica di 7 mesi e 5 di percorso rieducativo.

Presto potrebbero arrivare novità per Tonali, mentre Zaniolo respinge con forza tutte le accuse mosse da Corona e dalle sue fonti. E proprio una delle talpe dell’ex re dei paparazzi di recente avrebbe fatto marcia indietro sul nome di Nicola Zalewski, l’italo-polacco della Roma accusato di aver scommesso su una propria ammonizione in Roma-Salernitana del maggio 2023, arrivata tra l’altro nei minuti di recupero.

“Mi sono inventato tutto, non conosco Zalewski e gli ho chiesto scusa. Non ho prove concrete in mano” ha detto l’informatore a Cerbero Podcast, smontando di fatto una delle tesi messe in campo da Corona che però, dal canto suo, non dà spazio a questo passo indietro ribadendo: “Porto le prove”.