Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Inghilterra, storica vittoria dei laburisti: quale sarà l'impatto economico e le influenze con l'Ue

Le recenti elezioni nel Regno Unito hanno visto il Partito Laburista ottenere una vittoria schiacciante, conquistando 405 seggi sui 650 disponibili. Questo risultato è innegabilmente un momento storico per i laburisti, che vincono dopo 14 anni e si avvicinano così alla straordinaria performance di Tony Blair nel 1997, quando ottenne 419 seggi. Dall’altro lato, il Partito Conservatore ha subito una sconfitta devastante, riuscendo a conquistare solo 154 seggi.

Secondo gli analisti, la vittoria dei laburisti potrebbe influenzare positivamente la borsa inglese, favorendo anche settori come quello bancario e edile.

Infine, cosa non di poco conto, la vittoria dei laburisti potrebbe avvicinare il paese a stringere legami maggiori con l’Unione Europea.

Perché ci sono ora i laburisti al governo: una vittoria annunciata

Keir Starmer eredita un elettorato desideroso di cambiamento, in un contesto di crisi economica e sfiducia nelle istituzioni. La vittoria dei laburisti, con Rishi Sunak pronto a fare le valigie da Downing Street, si inserisce in un quadro politico europeo in cui molti Paesi si spostano verso destra, rendendo il risultato britannico ancora più significativo.

Il Regno Unito ha vissuto inoltre anni di turbolenze sotto la guida dei conservatori. La Brexit, la pandemia di Covid-19 e l’invasione dell’Ucraina hanno colpito duramente l’economia. Scandali come le feste durante il lockdown organizzate dall’ex Primo Ministro Boris Johnson hanno ulteriormente eroso la fiducia degli elettori. L’aumento della povertà e i tagli ai servizi statali hanno spinto molti britannici a cercare alternative politiche.

Il Partito Laburista di Starmer ha adottato una linea più centrista, allontanandosi dalle posizioni radicali dell’ex leader Jeremy Corbyn. Questo approccio ha attratto il sostegno di ampie fasce della comunità imprenditoriale e di giornali tradizionalmente conservatori come il Sun. Starmer è riuscito a ridare speranza a un elettorato stanco e a riportare il partito su posizioni di maggior pragmatismo politico.

Gli impatti economici

Da una prospettiva economico-finanziaria, una vittoria laburista potrebbe influenzare positivamente la borsa di Londra. Henry Dixon, portfolio manager di Man Group, sottolinea che maggioranze parlamentari consistenti hanno storicamente coinciso con una crescita economica superiore alla media. Una maggioranza stabile e centrista potrebbe consentire ai titoli azionari del Regno Unito di recuperare terreno rispetto agli omologhi europei, migliorando anche l’attività di fusioni e acquisizioni e di Ipo.

I settori bancario e delle costruzioni potrebbero beneficiare maggiormente da una vittoria laburista. Il manifesto del partito identifica l’edilizia come un motore economico chiave. Dixon afferma che le valutazioni e il potenziale di utili delle società di costruzioni sono promettenti, mentre le banche non dovrebbero subire impatti negativi significativi. Al contrario, i settori energetico e dei trasporti potrebbero essere penalizzati da elevate aliquote fiscali.

Gli analisti prevedono che, dopo le elezioni, l’attenzione si sposterà rapidamente sulla politica monetaria e sulla riduzione dei tassi di interesse. Il sondaggio di Nomura indica che le decisioni della Banca d’Inghilterra non saranno influenzate dalle elezioni.

Relazioni con l’Ue

Il Labour potrebbe cercare di rafforzare i rapporti con l’Unione Europea, una prospettiva che potrebbe favorire la sterlina e mantenere contenuta la volatilità del cambio euro/sterlina. Starmer ha escluso un ritorno nell’Unione, ma si è detto favorevole a rafforzare i legami commerciali e di sicurezza. Nonostante la campagna originale per rimanere nell’Ue, Starmer ha dichiarato che non ci sarà un ritorno al mercato unico o all’unione doganale.

Starmer ha criticato l’accordo post-Brexit di Boris Johnson, definendolo inadeguato. Il Cancelliere ombra Rachel Reeves ha spiegato che il Labour cercherà un approccio meno conflittuale nei negoziati con Bruxelles, concentrandosi su accordi specifici. Il manifesto laburista prevede una riduzione dei controlli alle frontiere per ridurre il costo degli alimenti e facilitare gli artisti in tournée, oltre al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Gli accordi che potrebbero essere vantaggiosi per l’economia britannica potrebbero incontrare resistenze politiche interne, soprattutto per quanto riguarda la supervisione della Corte di Giustizia Europea, un punto sensibile per gli elettori euroscettici.

L’impegno per la difesa dell’Ucraina

Il partito laburista ha espresso un forte impegno verso la Nato e la difesa dell’Ucraina, in linea con i conservatori. Patrick Bury, ex analista Nato, ritiene che l’approccio dei laburisti all’alleanza militare sarà di continuità. Il Labour intende mantenere l’impegno a spendere il 2,5% del Pil per la difesa, nonostante le sfide economiche derivanti da un’inflazione elevata. Nel loro programma, i laburisti hanno evidenziato l’importanza di ricostruire le relazioni di sicurezza e difesa con Paesi come Germania e Francia.