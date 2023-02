I cachet di Sanremo 2023: quanto guadagnano conduttrici e cantanti

Il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo è pronto ad alzarsi. Dal 7 all’11 febbraio torna in prima serata su Rai1 la celebre kermesse della canzone italiana, condotta e diretta per la quarta volta consecutiva da Amadeus. Come sempre accade, anche quest’anno a tenere banco è il tema relativo a budget e cachet, nonostante per ragioni di privacy i dati ufficiali non vengano mai forniti. Tuttavia i rumors non mancano.

Vediamo allora quelli che dovrebbero essere secondo le indiscrezioni i guadagni dei principali protagonisti della manifestazione canora in scena al Teatro Ariston. In generale il costo stimato delle ultime edizioni del Festival si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro: una cifra che non dovrebbe discostarsi troppo dal budget messo a disposizione quest’anno.

Quanto guadagnano le conduttrici di Sanremo

Ad accompagnare Amadeus nella conduzione delle cinque serate saranno quattro famose donne, provenienti tutte da diversi contesti: l’influencer Chiara Ferragni, la giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini.

Rispetto all’edizione del 2022 il compenso delle co-conduttrici di Sanremo sarebbe rimasto invariato. Per loro dovrebbe quindi essere previsto un gettone da 25.000 euro, con Ferragni che ne dovrebbe incassare il doppio in quanto sarà presente sia alla prima serata che alla finale, a differenza delle colleghe di palco che parteciperanno rispettivamente alla seconda, terza e quarta diretta.

Ma c’è chi afferma che in realtà la celebre imprenditrice digitale abbia incassato una somma non inferiore a 100.000 euro. A prescindere dall’esatta cifra, come annunciato da lei stessa l’intero cachet sarà devoluto in beneficenza alla nota associazione Donne in rete contro la violenza.

Qui l’impatto economico del Festival di Sanremo sul territorio.

Il cachet dei cantanti in gara all’Ariston

I 28 cantanti che prenderanno parte alla competizione canora dovrebbero vedersi riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese dal valore di 48.000 euro. Ma al di là del compenso in denaro, non si può trascurare il peso promozionale della kermesse, tra incremento dello streaming e aumento delle vendite di brani e dischi. Un ritorno in marketing non indifferente.

In percentuale, come riferito dal ‘Sole24Ore’, il contributo delle canzoni in gara al mercato discografico italiano negli ultimi cinque anni è praticamente raddoppiato. Merito di un cast di artisti sempre più in linea con la domanda del pubblico giovanile, su cui Amadeus ha fatto fin da subito leva.

Per quanto riguarda il vincitore di Sanremo, non è previsto alcun premio in denaro. Chi arriva primo in classifica ha comunque l’opportunità di rappresentare l’Italia al prestigioso Eurovision Song Contest, che nel 2023 si terrà a Liverpool. Un’ulteriore occasione per acquisire visibilità e popolarità, anche all’estero.

Quanto guadagna Amadeus

Il cachet più alto del Festival di Sanremo è senza alcuna sorpresa quello di Amadeus, conduttore e allo stesso tempo direttore artistico. Il suo cachet stando alle indiscrezioni dovrebbe ammontare a circa 100.000 euro a serata. Essendo le dirette in tutto cinque, la cifra totale corrisposta dovrebbe essere vicina ai 500.000 euro.

Qui abbiamo raccontato quanto ha guadagnato complessivamente Amadeus da tutte le edizioni della kermesse.

Quest’anno al suo fianco dal 7 all’11 febbraio ci sarà Gianni Morandi. Il cantautore italiano secondo i rumors riceverà 60.000 euro a serata, arrivando dunque a 300.000 euro.