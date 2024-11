Le migliori destinazioni calde ed economiche per un viaggio invernale, perfette per chi cerca un clima mite senza spendere una fortuna

Fonte: 123RF Mete al caldo in inverno

Con l’inverno alle porte e le temperature in calo, molti iniziano a sognare destinazioni calde per sfuggire al freddo. Ma quali sono le migliori mete calde ed economiche per un viaggio in inverno?

Sia che preferiate mete a poche ore di volo dall’Italia sia che siate alla ricerca di posti più esotici, ecco una guida completa per scegliere la destinazione perfetta, con un’attenzione ai costi di viaggio, temperature medie e offerte per famiglie, nei mesi di dicembre o gennaio.

Mete calde in inverno low cost

Partendo dall’Italia, è possibile trovare destinazioni soleggiate per una pausa invernale che combinano un clima piacevole e costi accessibili. Per esempio, se si inizia a pianificare già ora il viaggio, monitorando con attenzione le offerte dei voli e scegliendo periodi strategici per la partenza, è possibile ridurre sensibilmente i costi di viaggio e soggiorno.

Ecco alcune proposte:

Isole Canarie, Spagna

Con temperature medie di 20-24°C anche in pieno inverno, le Canarie sono una meta ideale per chi cerca sole e relax senza dover sostenere il prezzo di un biglietto intercontinentale. Voli da Roma o Milano per Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura a dicembre e gennaio partono da 80-150 euro a/r, se prenotati in anticipo. Si tratta inoltre di una meta che offre ampia scelta per quanto riguarda gli alloggi più economici, con proposte interessanti in zone centrali che possono partire da 40 euro a notte, ma anche pacchetti all inclusive a partire da 250 euro a settimana.

Tunisia

Djerba e Tunisi offrono temperature piacevoli, con medie tra i 15-20°C in inverno. Da Milano e Roma, si trovano voli diretti per Djerba o Tunisi da circa 100-130 euro a/r. Inoltre, in Tunisia, gli alloggi sono particolarmente convenienti, con stanze da 25-30 euro a notte e pacchetti settimanali con colazione inclusa a partire da 250 euro, ideali per chi vuole una vacanza economica.

Egitto

Sharm el-Sheikh e Hurghada sono mete molto accessibili con voli diretti da 120-160 euro a/r da Roma o Milano. Le temperature si aggirano sui 22-27°C in inverno, con la possibilità di godersi il mare e immersioni a prezzi contenuti. Basti pensare che i pacchetti all-inclusive, con soggiorni completi in resort dotati di piscine, spiagge private, e attività per tutti, partono da circa 400 euro a settimana.

Posti caldi in inverno vicino all’Italia

Anche in Europa esistono destinazioni piacevoli e con clima mite, perfette per chi desidera evitare voli intercontinentali costosi e lunghe ore di viaggio. Si tratta di mete che sono raggiungibili con voli diretti dall’Italia, spesso disponibili a prezzi convenienti grazie alle numerose compagnie low-cost.

Nel dettaglio, tra le mete calde in Europa dove andare in inverno:

Malta

Malta offre temperature miti (tra 15-19°C) e si raggiunge facilmente con voli low-cost, che a dicembre e gennaio partono da circa 50-80 euro a/r dai principali aeroporti come Roma e Milano. Valletta, Gozo e Comino offrono spiagge e siti storici unici. Gli alloggi a Malta inoltre possono partire da 35-40 euro a notte, con pensioni e piccoli hotel accoglienti, perfetti per una vacanza economica e rilassante.

Cipro

Cipro è una delle destinazioni con il clima mite tutto l’anno più vicine all’Italia, con temperature che si mantengono sui 18-23°C. Piacevo anche in inverno per le sue spiagge e i siti storici. I voli low-cost dall’Italia partono da 70-100 euro a/r in nei mesi di dicembre e gennaio. A Paphos e Larnaca, gli alloggi partono da 30 euro a notte nel periodo invernale, rendendola una destinazione economica e piacevole per chi ama il mare e la storia.

Mete calde dove andare in inverno senza passaporto

Non mancano inoltre le destinazioni soleggiate dove i cittadini italiani possono viaggiare semplicemente con la carta d’identità, senza necessità di passaporto. Questa opzione semplifica notevolmente l’organizzazione del viaggio, eliminando il bisogno di documenti aggiuntivi e consentendo di partire anche all’ultimo minuto, ideale per chi cerca una fuga dal freddo senza lunghe attese o spese burocratiche.

In particolare, le mete da prendere in considerazione sono:

Madeira, Portogallo

Madeira, con temperature medie di 18-22°C, offre un clima mite e scenari naturali suggestivi. Voli dall’Italia per Funchal partono da circa 120-170 euro a/r in inverno, se prenotati con anticipo. Ci sono poi diversi hotel economici, che partono da 45 euro a notte, ma anche una vasta scelta di pensioni e alloggi gestiti da host privati che permettono di risparmiare sul soggiorno, godendo comunque della comodità di stare nelle città centrali o nei posti di maggiore interesse.

Isole Greche

Tra le isole greche, Creta è particolarmente piacevole in inverno, con temperature sui 15-20°C. Si trovano voli diretti da Roma e Milano a partire da circa 90-130 euro a/r. Gli alloggi a Creta sono molto accessibili, specie fuori stagione, con prezzi a partire da 25-30 euro a notte, ideali per una vacanza economica e rilassante.

Mete calde in inverno adatte per chi viaggia con bambini

Per chi viaggia con bambini, ovviamente le esigenze sono diverse. Certamente è fondamentale che la destinazione offra un clima piacevole, ma l’attenzione deve ricadere anche su infrastrutture sicure e strutture con attività pensate per tutta la famiglia. Le mete calde family-friendly non solo devono garantire temperature miti e adatte anche ai più piccoli, ma devono anche avere servizi pensati per rendere il soggiorno piacevole e rilassante per genitori.

Per i viaggi con i bambini, tra le mete calde da considerare in inverno ci sono:

Canarie, Spagna

Con temperature di 20-24°C, le Isole Canarie offrono molti resort family-friendly economici rispetto a molte altre parti del mondo, specie in questi periodi, ma con attività per bambini e pacchetti all-inclusive che rendono più conveniente il soggiorno. Inoltre, i voli low-cost a dicembre e gennaio partono da 80-150 euro a/r, e le strutture offrono spesso camere familiari a partire da 70 euro a notte.

Mar Rosso, Egitto

Hurghada e Sharm el-Sheikh offrono strutture attrezzate per famiglie, con mini club e piscine dedicate ai più piccoli. Le temperature restano piacevoli sui 23-27°C. I voli da Milano e Roma partono da 120-160 euro a/r e si trovano pacchetti all-inclusive per famiglie a partire da 400-500 euro a settimana per tutta la famiglia.

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Con temperature tra i 20 e i 26°C, Dubai è ricca di attrazioni adatte ai bambini, come i parchi a tema, il Dubai Aquarium e l’Aquaventure Waterpark. I voli dall’Italia per Dubai partono da 250-300 euro a/r in inverno, e si trovano hotel per famiglie a partire da 80 euro a notte, soprattutto se prenotati con anticipo.

Paesi esotici economici da visitare a dicembre o gennaio

Tra i posti esotici più economici, anche se il costo del biglietto aereo per queste mete esotiche è generalmente più alto rispetto a destinazioni più vicine, questi paesi tropicali rappresentano alcune delle opzioni più economiche per chi cerca un viaggio al caldo in inverno.

La spesa iniziale per il volo (che può aggirarsi tra i 400 e i 700 euro a/r nei mesi di dicembre e gennaio), è infatti ampiamente compensata dal costo della vita e degli alloggi, che restano tra i più bassi al mondo.

Vediamo le destinazioni che offrono un mix di avventura, bellezza naturale e relax a costi contenuti, perfette per una pausa invernale esotica senza esagerare con le spese:

Vietnam

In Vietnam, le temperature invernali si mantengono tra i 20°C e i 30°C, offrendo giornate soleggiate e un clima perfetto per esplorare il paese. I costi sono davvero contenuti: si può mangiare con soli 2-3 euro e alloggiare in soluzioni adatte a ogni budget, dalle semplici guest house ai resort di lusso. Con un budget giornaliero di circa 25-40 euro, si riesce a coprire pasti, spostamenti e alloggi confortevoli. Anche il volo dall’Italia, se prenotato in anticipo, può risultare conveniente, con prezzi a/r che variano tra i 400 e i 600 euro.

Sri Lanka

Sri Lanka è una meta tropicale perfetta in inverno, con temperature tra i 25°C e i 30°C, soprattutto lungo le coste meridionali e occidentali. Qui è possibile vivere un’esperienza esotica senza spendere troppo: si trovano alloggi economici e piatti tipici a costi bassi, permettendo di viaggiare con un budget giornaliero di circa 30-50 euro. I voli per Colombo partono da circa 500 euro a/r in inverno, rendendo questa meta molto appetibile per chi vuole immergersi in paesaggi e cultura unici.

Thailandia

La Thailandia, con le sue spiagge da sogno, offre temperature piacevoli durante l’inverno, tra i 25°C e i 32°C nelle aree costiere come Phuket e Krabi. Qui è possibile gustare piatti deliziosi per soli 3-5 euro e soggiornare a prezzi contenuti, con un budget giornaliero che si aggira sui 30-40 euro per una vacanza confortevole. Un volo dall’Italia verso Bangkok, acquistato in anticipo, ha un costo medio di 500-700 euro a/r, il che rende la Thailandia una delle mete più accessibili dell’Asia per un viaggio al caldo.

Marocco

Per chi cerca un viaggio a breve distanza, il Marocco è una meta ideale e con costi decisamente contenuti. Nelle città meridionali come Marrakech e Agadir, le temperature invernali sono miti, tra i 18°C e i 22°C, permettendo di esplorare il paese senza il caldo estremo dell’estate. Il costo della vita è molto basso, con alloggi a partire da 20-25 euro e pasti locali tra i 2 e i 5 euro, consentendo di mantenere un budget giornaliero di circa 30-50 euro. Inoltre, i voli sono tra i più economici per una destinazione esotica, con tariffe a/r a partire da 80-120 euro.

Filippine

Per chi sogna spiagge tropicali e acque cristalline, le Filippine offrono un clima invernale perfetto, con temperature tra i 25°C e i 30°C. Nonostante il costo iniziale del volo, che si aggira tra i 600 e gli 800 euro a/r, il costo della vita è molto basso: pasti locali sotto i 5 euro e alloggi per tutte le tasche, per un budget giornaliero di circa 30-50 euro. Con il suo paesaggio mozzafiato e la calorosa ospitalità, le Filippine rappresentano un’ottima scelta per una vacanza invernale al caldo senza spendere una fortuna.