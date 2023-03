A Pasqua è caro biglietti aerei: a quanto ammonta l’aumento

Arrivano le feste e ci risiamo, per i fuorisede è davvero complicato viaggiare verso la propria terra d’origine per passare le festività in compagnia delle loro famiglie. Come già successo a Natale e ancor prima in estate, anche a Pasqua si registra il netto rincaro dei biglietti aerei in concomitanza con l’arrivo della festa, con molti giovani studenti e lavoratori che preferiscono rinunciare al viaggio e passare la Pasqua lontano dalle famiglie.

Ma a quanto ammonta questo ennesimo aumento dei biglietti aerei che ancora una volta va a penalizzare i fuorisede (qui vi abbiamo parlato della possibile svolta sul voto fuorisede)?

Caro voli, la situazione da Nord a Sud

A cercare di fornire un quadro degli aumenti sui biglietti aerei da Nord verso il Sud ci ha pensato il Corriere della Sera. In uno studio dettagliato delle tratte, infatti, il quotidiano ha evidenziato che il costo dei viaggi si è quasi raddoppiato, passando dai circa 60 euro di aprile 2022 agli attuali 113. Un dato che è in aumento anche rispetto al periodo pre pandemia, quando la stessa tratta sarebbe costata molto meno.

Andando ad analizzare le rotte a Milano/Roma verso Bari, Brindisi, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Alghero e considerando tutti i vettori che operano voli interni, si nota come il maggior rincaro si registra soprattutto tra Milano e il Sud e le isole, con un +115% rispetto allo scorso anno (solo +12% rispetto al 2019), mentre da Roma al Sud l’incremento è del 63%.

Ma guardiamo nel dettaglio i dati da Milano, con le tratte considerate da Linate, Malpensa e Bergamo Orio. Nello specifico:

per la Puglia : i voli per Bari sono aumentati del 92% rispetto al 2022, ma sono diminuiti dell’8% rispetto al 2019. Su Brindisi l’incremento è del 111% sul 2022 e del 2% sul 2019;

: i voli per Bari sono aumentati del 92% rispetto al 2022, ma sono diminuiti dell’8% rispetto al 2019. Su Brindisi l’incremento è del 111% sul 2022 e del 2% sul 2019; per la Sicilia : un volo per Palermo, andata/ritorno, in media è balzato del 135% rispetto al 2022 e del 5% sul 2019. Tra Milano e Catania, invece, il rincaro è del 153% rispetto all’anno prima e del 30% rispetto a quattro anni fa;

: un volo per Palermo, andata/ritorno, in media è balzato del 135% rispetto al 2022 e del 5% sul 2019. Tra Milano e Catania, invece, il rincaro è del 153% rispetto all’anno prima e del 30% rispetto a quattro anni fa; per i voli verso la Sardegna: al netto delle tariffe agevolate per la continuità territoriale, gli aumenti vanno dal +148% da/per Olbia al +74% su Alghero. I prezzi di aprile 2023 sono tutti superiori anche al 2019 (+12% su Milano-Cagliari e +31% su Milano-Alghero).

Da Roma al Sud, quanto costano i biglietti

Spostandoci invece nella Capitale, anche qui i fuorisede possono pensare ad altri viaggi anziché tornare in famiglia. Il caro-voli, va sottolineato, è di certo più contenuto, ma comunque in crescita verso le Regioni del Sud.

Da Fiumicino o Ciampino, infatti, i viaggi costano, e non poco. Nello specifico:

per la Puglia : la rotta Fiumicino/Ciampino-Bari è più costosa dell’84% sul 2022, ma in calo del 37% sul 2019. Volare verso Brindisi è più caro del 58% rispetto a un anno fa, meno costo del 6% rispetto al 2019;

: la rotta Fiumicino/Ciampino-Bari è più costosa dell’84% sul 2022, ma in calo del 37% sul 2019. Volare verso Brindisi è più caro del 58% rispetto a un anno fa, meno costo del 6% rispetto al 2019; per la Sicilia : i voli Roma-Palermo segnano il +40% sul 2022 e +9% sul 2019, mentre i collegamenti Roma-Catania registrano un +138% sul 2022 e +15% sul 2019.

: i voli Roma-Palermo segnano il +40% sul 2022 e +9% sul 2019, mentre i collegamenti Roma-Catania registrano un +138% sul 2022 e +15% sul 2019. per la Sardegna: i rincari sono a doppia cifra sia rispetto a un anno fa, con i collegamenti verso Cagliari che risultano più cari del 58% sul 2022 e del 31% sul 2019, mentre quelli tra Roma e Olbia registrano un +45% (sul 2022) e +12% (sul 2019).