Bollette luce e gas, chi pagherà davvero meno ad aprile

Si ferma, anzi si inverte la corsa dell’energia. Da aprile le bollette calano rispetto al primo trimestre dell’anno. Un po’ di meritato respiro per le tasche degli italiani, ma purtroppo si tratta solo di una tregua momentanea.

Chi potrà risparmiare sulle bollette da aprile

Il risparmio sarà del 55,3% a kilowattora. Si tratta di una boccata d’ossigeno per gli italiani. Poca cosa, comunque, se si ricorda che nel giro di un anno i costi sono schizzati all’insù di oltre l’80 per cento per quanto riguarda l’elettricità e di oltre il 70 per cento per quanto riguarda il gas.

Calano le quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici e calano di conseguenza anche i prezzi. Una buona notizia soprattutto per gli utenti che abbiano aderito al mercato tutelato. Il servizio di maggior tutela, questo il nome ufficiale, offre infatti condizioni economiche aggiornate all’inizio di ogni trimestre dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Tali condizioni sono valide per i tre mesi successivi e sono basate sulle proiezioni dei prezzi all’ingrosso relative al periodo considerato.

Ma dall’Autorità arriva anche una brutta notizia: gli oneri generali di sistema sono “riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche” a partire da sabato 1 aprile. Per quanto riguarda il gas “attuando quanto previsto dal governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo” gli oneri saranno azzerati anche per i prossimi tre mesi.

Confermato poi il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro (con il livello Isee per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, che sale a 30.000 euro). E l’Iva sul gas va al 5%. Intanto tiene banco un piccolo giallo: secondo alcune voci nel decreto bollette ci sarebbe una sanatoria per gli evasori.

Perché scende il prezzo del gas

Il prezzo del gas è in discesa e, a traino, cala anche il prezzo dell’energia elettrica. Il motivo va ricercato nella diminuzione della domanda europea (-13% nel 2022 rispetto all’anno precedente), che non è stata compensata da una significativa domanda asiatica. Le temperature invernali particolarmente miti hanno aiutato, come conferma l’Arera, limitando l’utilizzo degli stoccaggi europei.

Le bollette calano ma i costi aumentano di anno in anno

Assoutenti esprime soddisfazione, ma pone l’accento sull’aumento fuori controllo dei prezzi nell’ultimo anno: “Le nuove tariffe che scatteranno ad aprile risultano ancora più elevate del 14% rispetto a quelle in vigore nel secondo trimestre 2021, e comportando per le famiglie del mercato tutelato una maggiore spesa pari a 79 euro annui rispetto allo stesso periodo di due anni fa”.

Assoutenti parla di “un risparmio record su base annua pari a 793 euro a famiglia“. Secondo i calcoli dell’associazione “la bolletta media della luce sul mercato tutelato, considerata una famiglia tipo che consuma 2.700 kwh di energia all’anno, scende così dagli attuali 1.434 euro annui a quota 641 euro, avvicinandosi ai livelli pre-crisi, ma occorre considerare il ritorno degli oneri di sistema che, stando ai dati diffusi oggi da Arera, peseranno allo stato attuale per circa 82 euro a bolletta”.

Insomma, con una mano si dà e con l’altra si toglie. Assoutenti invoca dunque con urgenza “nuovi interventi dal Governo in tema di bollette, a partire da una riforma degli oneri di sistema”.