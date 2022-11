Affitti record, la via più cara d’Europa è italiana: quanto costa una casa al mq

Secondo il report “Main Streets Across the Word”, realizzata dalla società immobiliare americana Cushman&Wakefield una via milanese è tra le più costose del mondo. Sulla base della classifica, si piazzerebbe in terza posizione nella graduatoria mondiale e al primo sia in quella europea. Via Monte Napoleone a Milano, la celebre via della moda e del lusso, è proprio la via in cima alla classifica. A livello globale, prima di essa, ci sono la Fifth Avenue di New York, sul gradino più alto del podio, e Tsim Sha Tsui di Hong Kong, che si trova al secondo posto.

Quanto costa un affitto in via Monte Napoleone a Milano

La classifica è stata stilata tenendo conto degli affitti e dei prezzi della merce in vendita nei negozi. In via Monte Napoleone, secondo la graduatoria, il canone medio di affitto è di 14.547 euro al metro quadro annui, mentre nella via della Grande Mela è di 21.076 euro al metro quadro e nella Tsim Sha Tsui è di 15.134 euro al metro quadro. Sempre secondo la classifica, il quadrilatero della moda milanese è tra i quartieri più costosi del mondo.

Parigi e Londra dietro Milano

Via Montenapoleone è dunque al primo posto in Europa e in Italia: solo al quarto posto troviamo la New Bond Street di Londra e al quinto l’Avenue des Champs-Élysées di Parigi. Nelle due capitali negli ultimi anni, al contrario di Milano, sono scesi i prezzi medi al metro quadro. A incidere sulla diminuzione dei canoni di affitto è stata soprattutto la pandemia di Covid-19. Nel Regno Unito e in Francia si è registrato un calo del 28%. Soltanto nel 2022, le compravendite sono tornate ad aumentare grazie soprattutto alla ripresa del settore del turismo e del commercio.

Quanto costa vivere nella strada commerciale più cara d’Europa

Secondo l’ultimo report della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi “Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano”, i prezzi medi delle case non solo continuano a crescere a Milano, ma le case di nuova costruzione costano sempre di più e si assestano sui 6.167 euro al metro quadro. Nel 2019, l’anno prima dell’inizio della pandemia di Covid-19, il prezzo medio si attestava a 5.210 euro/mq. Dal primo semestre del 2021 i prezzi e le quotazioni sono arrivati a una crescita del 5,4% in più.

Gli aumenti più alti si registrano, abbastanza ovviamente, in centro. Poiché la richiesta riguarda anche l’hinterland milanese, i prezzi medi sono cresciuti in tutta l’area metropolitana e hanno subito un incremento notevole pure nel cuore di Milano. In pieno centro, la zona di via Montenapoleone, i prezzi medi di un immobile raggiungono la cifra di 13.300 euro/mq, con un aumento del 2,7 % rispetto al 2021. Una casa di 100 metri quadrati in questa via, potrebbe costare anche più di un milione e trecentomila euro.

Se Atene piange, Sparta non ride. Per chi vive a Milano c’è dunque una magra consolazione. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi Abitare Co, le otto città più popolose d’Italia sono alle prese con un vero e proprio caro affitti.