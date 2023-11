Vetrate panoramiche: come sfruttare al massimo gli ambienti

Hai la necessità di sfruttare al massimo un ambiente aperto che non sarebbe utilizzabile durante tutto l’anno? Allora non dovresti perdere le novità proposte da WEESE®, l’azienda specializzata nell’installazione di vetrate panoramiche scorrevoli e sistemi ad ante vetrate a pacchetto, indipendenti e senza montanti verticali, che consento una visuale senza interruzione.

Le coperture e le vetrate panoramiche di WEESE® possono essere installate senza la necessità di dover richiedere permessi e autorizzazioni. Permettono di vivere gli spazi aperti durante gli inverni più freddi e piovosi. Un’ottima soluzione non solo per chi desidera dare nuova vita al suo balcone o al suo terrazzo, ma anche per chi ha un’attività commerciale e vuole offrire maggior comfort ai suoi clienti.

Le vetrate panoramiche WEESE® sono un’ottima soluzione per:

Ripararsi dai rumori esterni : i singoli pannelli scorrevoli indipendenti allestiti con cristalli temprati con spessore da 10 mm determinano un abbattimento dei rumori nell’ ordine dei 15-17db.

: i singoli pannelli scorrevoli indipendenti allestiti con cristalli temprati con spessore da 10 mm determinano un abbattimento dei rumori nell’ ordine dei 15-17db. Ripararsi dagli agenti atmosferici : pioggia, vento, freddo.

: pioggia, vento, freddo. Ripararsi dagli agenti chimici: smog da riscaldamento, da combustione, scarichi di automobili.

Come conferma l’azienda, le vetrate panoramiche WEESE® si adattano perfettamente ad ogni dimensione e forma, anche curva o poligonale. La loro movimentazione è molto pratica: le ante scorrono velocemente e vengono posizionate su binari appositamente studiati e realizzati in funzione della superficie su cui vengono installati.

L’aderenza tra i pannelli è garantita da guarnizioni in silicone che possono essere facilmente sostituite in caso di usura pluriennale, che sono realizzate appositamente per il sistema WEESE® in forme diverse, ad H o a palloncino, ma sempre completamente invisibili.

Le vetrate WEESE® possono essere installate sul parapetto o direttamente a terra, e i binari di scorrimento possono essere incassati o sporgenti in base alle specifiche necessità architettoniche. I pannelli a vetro sono indipendenti tra di loro e impacchettabili l’uno sull’altro e da chiusi occupano pochissimo spazio. Possono essere parcheggiati su uno o più lati del balcone.

Quello di WEESE® è un sistema dal brevetto italiano, che garantisce balconi in perfette condizioni di isolamento, da vivere comodamente tutto l’anno, fornendo alla casa un nuovo ambiente e con esso un affaccio a tutto tondo sul panorama.

Vorresti ricevere una consulenza personalizzata e preventivo ad hoc? Contatta facilmente WEESE® tramite il suo canale web.