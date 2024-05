Una storia imprenditoriale di successo

Fonte: Margom SPA Le suole Margom

Nel tessuto imprenditoriale italiano, poche storie brillano con la stessa luce di quella di Margom S.p.A. Fondata cinquant’anni fa a Civitanova Marche, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore della produzione di suole e tacchi in gomma per calzature.

La storia di Margom è una storia di impegno, dedizione e successo imprenditoriale che si tramanda di generazione in generazione. Oggi, guidata con saggezza e passione da Giuseppe Aimone e dalle sue tre figlie, l’azienda continua a mantenere saldo il proprio impegno per l’eccellenza e la qualità in ogni aspetto del suo operato.

Riconosciuta come leader di qualità e professionalità, Margom si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per la massima personalizzazione dei suoi prodotti. Ogni suola e tacco in gomma sono realizzati seguendo rigidi standard di produzione e utilizzando materiali di prima qualità, garantendo così un risultato finale che soddisfa le esigenze dei clienti, dalle piccole alle grandi aziende attive nel settore calzaturiero.

Il successo di Margom si riflette anche nelle sue partnership con importanti marchi della moda nazionale e internazionale. La reputazione di eccellenza e professionalità dell’azienda ha attratto l’attenzione dei più grandi nomi del settore, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nel panorama industriale.

La Margom non si ferma alla semplice produzione di suole per calzature, l’azienda si impegna attivamente anche nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. Grazie alla possibilità di dare una seconda vita agli scarti produttivi e alla ricomposizione in mescole riciclate, Margom dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, contribuendo così a preservare il nostro pianeta per le future generazioni.

Inoltre, l’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, adottando tecnologie all’avanguardia e garantendo un ambiente di lavoro stimolante e coinvolgente per i suoi dipendenti. Questo approccio integrato, che unisce tradizione e innovazione, artigianato e tecnologia, è ciò che rende la Margom un vero e proprio gioiello dell’industria calzaturiera italiana.

Con cinquant’anni di storia alle spalle e uno sguardo rivolto al futuro, Margom S.p.A. continua a brillare come un esempio di successo imprenditoriale e di eccellenza nel panorama industriale italiano e internazionale.