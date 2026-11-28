Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock 94 dipendenti Transnova rischiano di perdere il lavoro

Si è rivelato fiato sprecato quello usato nella corsa contro il tempo per evitare i licenziamenti entro Capodanno alla Trasnova, società specializzata nella logistica e nella movimentazione dei veicoli nei piazzali industriali.

Dopo l’esito negativo dell’esame congiunto con i sindacati del 26 novembre, l’azienda ha confermato la chiusura della procedura al 30 dicembre 2026, con l’uscita effettiva dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2027.

Quanti sono i lavoratori coinvolti

La vertenza coinvolge complessivamente 94 dipendenti su scala nazionale. Il fronte più critico riguarda lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove sono impiegati 53 addetti rimasti senza la proroga di quattro mesi della cassa integrazione auspicata nelle scorse settimane.

Perché non c’è stato l’accordo

L’incontro tra i vertici societari e i sindacati si è chiuso con un nulla di fatto. La procedura di licenziamento collettivo, riavviata lo scorso 15 ottobre in vista della scadenza degli ammortizzatori sociali attivati ad aprile, resta dunque aperta senza sapere se ci sarà una qualsivoglia copertura salariale.

Nel corso del confronto, l’azienda ha richiamato le lungaggini amministrative e burocratiche legate all’avvio dei bandi regionali necessari per accompagnare il passaggio dei lavoratori verso nuovi soggetti subentranti.

Dal canto loro, la Fiom-Cgil di Napoli e i rappresentanti territoriali hanno chiesto un intervento immediato della Regione Campania per riconvocare tutte le parti prima della fine dell’anno, con il fine di evitare che il 2027 si apra con la definitiva perdita dei posti di lavoro.

Le origini della crisi

Alla base delle difficoltà operative di Trasnova c’è la fine del rapporto di fornitura con Stellantis, che rappresentava il principale committente della società nei poli produttivi di Pomigliano d’Arco, Cassino (Piedimonte San Germano), Torino (Mirafiori-Rivalta) e Melfi.

Trasnova gestiva in appalto le attività di movimentazione delle vetture all’interno dei piazzali. Con la scadenza naturale dei contratti di servizio e la scelta del gruppo automobilistico di riorganizzare la logistica interna riassorbendo direttamente alcune fasi operative, l’azienda si è ritrovata priva delle commesse su cui si reggeva gran parte del proprio fatturato.

Le ipotesi sul tavolo per salvare i 94 posti di lavoro

Già nella primavera del 2026 un accordo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva consentito di congelare gli esuberi attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, avviando parallelamente l’ipotesi di una nuova società veicolo incaricata di riassorbire il personale e di percorsi di ricollocazione industriale sul territorio campano e negli altri siti coinvolti.

Senza una nuova finestra di ammortizzatori sociali o l’attivazione rapida delle misure regionali di politiche attive, però, il margine temporale si riduce alle ultime settimane dell’anno. La data del 30 dicembre 2026 resta al momento il termine ultimo prima dell’invio delle lettere di licenziamento.