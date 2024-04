Space Economy: opportunità di crescita da 1.800 miliardi dollari

La fotografia scattata dal report a cura di McKinsey & Company “Space: The $1.8 trillion opportunity for global economic growth" in collaborazione con il WEF

Fonte: 123RF Space economy, un'opportunità da 1.800 miliardi di dollari

Dai test su nuovi sistemi di razzi al lancio di satelliti avanzati e missioni di esplorazione robotica sulla Luna, l’attività nello spazio sta accelerando e trasformando il nostro mondo: l’industria aerospaziale sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, con sviluppi innovativi che si susseguono di settimana in settimana.

Opportunità di crescita da 1.800 miliardi dollari

Tanto che si prevede che la space economy raggiungerà un valore di 1.800 miliardi di dollari entro il 2035, in significativo aumento rispetto ai 630 miliardi del 2023 e con una crescita del 9% all’anno. Questo boom non riguarda solo le tradizionali applicazioni “backbone”, come satelliti, lanciatori, i servizi come la televisione broadcast o il GPS, sia quelle che definiamo “reach”, ovvero quelle per le quali la tecnologia spaziale aiuta le aziende di tutti i settori a generare ricavi. E’ quanto emerge dal report a cura di McKinsey & Company “Space: The $1.8 trillion opportunity for global economic growth” realizzato in collaborazione con il World Economic Forum, che analizza le prospettive future della space economy mettendo in luce gli importanti sviluppi che ne caratterizzeranno l’evoluzione al 2035.

Il report McKinsey-WEF

Nel 2023, le applicazioni backbone rappresentavano 330 miliardi di dollari, ovvero poco più del 50%, dell’economia spaziale globale, mentre le applicazioni reach rappresentavano 300 miliardi di dollari. Il tasso di crescita annuale previsto per le applicazioni backbone e reach supera in modo significativo il tasso di crescita del PIL globale previsto per il prossimo decennio.

Il report evidenzia che i fattori di crescita dell’economia dello spazio includono la necessità di una maggiore connettività attraverso i satelliti, l’aumento della domanda di servizi di posizionamento e navigazione sui telefoni cellulari e l’incremento della domanda di analisi alimentate dall’intelligenza artificiale e dall’apprendimento automatico. Queste innovazioni stanno offrendo maggiori benefici a un ventaglio di stakeholder molto diversificato rispetto al passato, tra cui aziende di settori che vanno dal food and beverage ai trasporti. Potrebbero anche contribuire a risolvere alcune delle più grandi sfide globali, come il cambiamento climatico.

L’indagine ha inoltre messo in luce che: