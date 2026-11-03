Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Q8 abbassa il prezzo del 20% per agricoltori e pescatori.

Q8 ha dato l’ok alla riduzione del 20% sul prezzo di gasolio e benzina per i lavoratori del settore d’agricoltura e pesca. La compagnia ha dichiarato di voler intervenire “in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del governo Meloni”. Questa si impegna così in due misure: il price cap su benzina e gasolio, confermato fino a fine anno, e la riduzione del prezzo per la filiera food.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato soddisfatto la decisione della società. In una nota scrive: “Desidero esprimere il mio ringraziamento a Q8 per aver accolto l’invito del governo Meloni, mettendo in campo una misura di sostegno concreta ad agricoltura e pesca”.

Sconto carburanti: 20% in meno per la filiera food

Dopo giorni di proteste e diversi tentativi di conciliazione, la società Q8 si fa avanti per abbassare il prezzo di gasolio e benzina destinati agli operatori dei settori agricolo e pesca. In una nota dell’azienda si legge che:

in considerazione dell’attuale situazione di emergenza, Q8 ha deciso di ascoltare le richieste del governo italiano e introdurre una riduzione del 20% sul prezzo, al netto dell’Iva, di gasolio e benzina destinati agli operatori del settore agricolo e della pesca.

Si tratterà quindi di uno sconto del 20% su gasolio e benzina che sarà applicato ai clienti diretti fino al 31 dicembre 2026.

La decisione, spiega la società, è stata presa per offrire sostegno concreto ad agricoltura e pesca, intervenendo sui costi energetici di due comparti all’origine della filiera food, essenziali per garantire la continuità degli approvvigionamenti e contenere l’impatto sulle famiglie.

La decisione, inoltre, si aggiunge a quella già adottata per tutti gli automobilisti con il price cap su benzina e gasolio, che Q8 conferma fino alla fine dell’anno.

Sulle modalità applicative della misura, Q8 Italia si riserva di definirle tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento. Quindi resta da definire la modalità di accesso allo sconto annunciato.

La decisione di Q8 viene accolta da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, con soddisfazione. A sua volta l’annuncio del ministro è stato commentato da Cristina Almici, deputata di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura della Camera.

Questa ha definito l’accordo con Q8 un segnale importante che si aggiunge alle iniziative già annunciate da altri operatori energetici. L’auspicio espresso dall’esponente del governo è quello che altri operatori seguano l’esempio di Q8, ampliando l’opportunità di risparmio per le imprese interessate.

La critica al price cap

Mentre arrivano commenti positivi sulla scelta di Q8, sul fronte opposto Confcommercio e altre associazioni dei trasporti denunciano come il price cap introdotto lo scorso 28 settembre stia producendo degli effetti distorsivi sulla concorrenza.

Il tema è quello della concorrenza, perché il price cap riguarda le reti delle compagnie e non le forniture all’ingrosso agli indipendenti. Secondo Assocostieri, le vendite degli impianti indipendenti sono calate del 29%, con perdite di circa 2.700 euro al mese per impianto e una svalutazione delle scorte di circa 281 mila euro. Questo si traduce in circa 30.000 posti di lavoro delle pompe indipendenti a rischio.

Il presidente di Conftrasporto ha dichiarato: “Contenere il prezzo dei carburanti è importante per le famiglie e le imprese, ma non si può farlo scaricando i costi su una parte della filiera”. Il rischio infatti è di mettere fuori mercato i distributori indipendenti, con conseguenze sulla concorrenza e sull’occupazione.