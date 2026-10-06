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iStock Dopo lo stop al taglio delle accise, quanto costa fare il pieno

Fare il pieno di gasolio può tornare a costare di più dopo la scadenza del taglio sulle accise. Da lunedì 5 ottobre è terminato lo sconto di 6,1 centesimi al litro, Iva compresa, applicato al diesel. Dal 6 ottobre, oggi, entra in gioco il meccanismo delle accise mobili, che potrebbe compensare in parte i rincari, ma il suo effetto dipenderà dai provvedimenti attuativi e dall’andamento dei prezzi del petrolio. Quanto costa fare il pieno di gasolio ora dipende dal tipo di distributore, dall’eventuale price cap applicato dalle compagnie e dal possibile ritorno delle accise piene.

Quanto costa fare il pieno di gasolio ora

Con prezzi medi tra 2,29 e 2,34 euro al litro sulla rete ordinaria, un pieno da 50 litri di gasolio costa tra 114,50 e 117 euro. In autostrada, dove i prezzi sono generalmente più alti, il costo può arrivare a circa 120-122 euro per un pieno da 50 litri. Se il venir meno dello sconto sulle accise si traducesse interamente sui prezzi alla pompa, il rincaro sarebbe di 6,1 centesimi al litro. Per un pieno da 50 litri significa circa 3,05 euro in più.

Il ruolo delle accise mobili

Dal 6 ottobre dovrebbe attivarsi il sistema delle accise mobili. Il meccanismo prevede che l’extragettito Iva generato dai prezzi più alti dei carburanti possa essere usato per ridurre l’accisa. In pratica, se lo Stato incassa più Iva del previsto a causa del caro carburanti, una parte di quelle risorse può essere destinata ad abbassare il peso fiscale sul prezzo finale.

L’importo dello sconto non è però fissato in anticipo. Per questo non è ancora possibile sapere se riuscirà a compensare del tutto il rincaro legato alla fine del taglio fisso.

I tetti di prezzo delle compagnie

A contenere il costo del pieno ci sono anche i tetti di prezzo introdotti da alcune compagnie. Eni-Enilive, IP, Q8, Tamoil e Costantin hanno applicato limiti massimi di prezzo pari a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio. Si tratta di prezzi massimi, non di prezzi fissi. Le stazioni che vendono già a cifre più basse possono continuare a farlo.

Con un tetto a 2,19 euro al litro, un pieno da 50 litri di gasolio non supera 109,50 euro. Rispetto ai picchi registrati in autostrada, dove il diesel aveva superato anche i 2,40 euro al litro, il risparmio può arrivare a circa 9-12 euro.

Quanto costa fare il pieno di benzina ora

Per la benzina il quadro è diverso. Lo stop al taglio delle accise riguarda il diesel, quindi la scadenza del 5 ottobre non produce lo stesso effetto fiscale sulla verde. Con un prezzo intorno a 2,15 euro al litro, un pieno da 50 litri di benzina costa circa 107,50 euro. Dove si applica il price cap a 1,99 euro al litro, il pieno non supera 99,50 euro.