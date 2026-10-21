Roche congela gli investimenti: la cura dei conti può frenare quella dei pazienti?

La mossa di Roche è un segnale per tutta l’Europa: in gioco ci sono investimenti, competitività e futuro della farmaceutica

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

ANSA

Un investimento farmaceutico può sembrare una questione lontana dalla vita quotidiana fino a quando non ci si chiede dove verranno costruiti i laboratori, dove saranno prodotti i medicinali o in quale Paese si svolgeranno gli studi clinici che porteranno una nuova terapia ai pazienti. È da questa prospettiva che va letta la decisione di Roche: il gruppo svizzero ha messo in pausa le decisioni sui nuovi investimenti in Germania, contestando le politiche di contenimento dei costi sanitari.

La notizia non significa che Roche stia lasciando il Paese, che abbia fermato i cantieri in corso o che i pazienti tedeschi rischino oggi di non trovare i propri farmaci. Significa che, almeno per il momento, l’azienda vuole capire se le regole tedesche offriranno condizioni sufficientemente stabili per impegnare nuovo capitale. È una scelta aziendale, ma anche un segnale in un confronto che riguarda tutta l’Europa: come tenere insieme sostenibilità dei sistemi sanitari e capacità di attrarre ricerca e produzione?

Che cosa ha deciso davvero Roche

“Abbiamo messo in pausa tutte le decisioni sui futuri investimenti in Germania”, ha dichiarato Daniel Steiners, responsabile di Roche nel Paese, in un’intervista al quotidiano Welt. Il manager ha criticato le misure adottate per contenere i costi della sanità pubblica tedesca, sostenendo che abbiano ridotto la fiducia dell’industria nelle istituzioni.

La formulazione è importante: Roche ha sospeso le decisioni future, non ha annunciato l’annullamento degli investimenti già approvati. Tra questi c’è il progetto di Penzberg, in Baviera, dove l’azienda sta costruendo un nuovo centro produttivo per la diagnostica.

Le prossime decisioni, come dove ampliare la produzione, aprire un laboratorio o collocare un progetto di ricerca, potrebbero essere rinviate finché l’azienda non avrà maggiore chiarezza sulle regole.

La notizia Che cosa sappiamo Decisioni future Roche le ha messe in pausa in Germania Progetti già avviati Il centro produttivo di Penzberg, oltre 600 milioni di euro, non è coinvolto Effetti sui pazienti Non è stato annunciato alcun taglio immediato alle cure o ai farmaci Ragione del confronto Roche contesta le misure di risparmio e chiede condizioni più prevedibili

Perché Berlino vuole contenere la spesa sanitaria

La decisione arriva dopo l’approvazione della riforma delle assicurazioni sanitarie pubbliche tedesche, il sistema GKV. Come molti sistemi europei, anche quello tedesco deve affrontare una pressione crescente sui conti: la spesa sanitaria aumenta, mentre il governo cerca di evitare che il disavanzo si traduca in contributi più alti per cittadini e imprese.

Le stime del Ministero della Salute tedesco indicano un disavanzo potenziale di circa 19 miliardi di euro nel 2027, che potrebbe salire a 44 miliardi nel 2030 in assenza di interventi. La legge approvata dal Bundestag il 10 luglio punta a frenare la crescita delle spese in diversi ambiti del sistema. Il governo la presenta come una misura necessaria per stabilizzare i contributi e garantire la tenuta finanziaria della sanità pubblica.

È un’esigenza concreta, non un dettaglio contabile. Per le famiglie, infatti, il costo della sanità può arrivare attraverso contributi e tasse, ma anche con le spese sostenute direttamente quando i servizi pubblici non riescono a rispondere in tempi adeguati. Per questo la discussione non può ridursi a una contrapposizione semplice tra imprese e cittadini: il sistema deve riuscire a pagare le cure oggi senza compromettere le risorse necessarie per quelle di domani.

Roche, dal canto suo, sostiene che concentrarsi sui risparmi di breve periodo non risolva i problemi strutturali delle assicurazioni sanitarie. È la posizione dell’azienda, che ha un interesse diretto a difendere le condizioni economiche del settore. Il governo tedesco sostiene, invece, che limitare la crescita della spesa sia indispensabile per evitare aumenti dei contributi e mantenere sostenibile il sistema. Il punto di frizione sta nel modo in cui si distribuisce il costo della riforma e nell’effetto che le nuove regole possono avere sulle scelte industriali.

La posta in gioco: capitali, competenze e ricerca

La mossa di Roche arriva, inoltre, dopo che Eli Lilly, a giugno, aveva annunciato di voler dimezzare gli investimenti previsti in Germania, inizialmente pari a 2,3 miliardi di euro. Anche in quel caso, il confronto con le politiche sanitarie tedesche era al centro della vicenda. Due decisioni non bastano per parlare di un esodo dell’industria farmaceutica, ma sono sufficienti per riaccendere l’attenzione sulle condizioni che le imprese considerano quando scelgono dove investire.

La Germania, peraltro, resta un polo importante per Roche. A Penzberg l’azienda ha inaugurato nel febbraio 2026 un centro per l’innovazione diagnostica da circa 300 milioni di euro. A questo si aggiunge il nuovo centro produttivo da oltre 600 milioni. Sono progetti diversi e in fasi diverse, ma mostrano perché la sospensione delle nuove decisioni vada letta come un avvertimento sulle scelte future, non come la cancellazione di quanto è già stato realizzato o avviato.

L’Europa è già al centro di una competizione globale

Il caso tedesco si inserisce in una discussione più ampia. A settembre, i vertici di nove aziende farmaceutiche europee, tra cui Roche, hanno chiesto a Unione europea e governi nazionali di investire di più nel settore, accelerare gli studi clinici e rafforzare la protezione della proprietà intellettuale.

La quota europea nella ricerca e sviluppo farmaceutica globale è scesa dal 43% del 1990 al 31%; quella negli studi clinici commerciali si è dimezzata nell’ultimo decennio, arrivando al 9%. Le imprese indicano la concorrenza di Stati Uniti e Cina come una delle ragioni per cui l’Europa dovrebbe rendere più attrattivo il proprio ecosistema. Sono dati e valutazioni presentati dall’industria: riflettono il punto di vista delle aziende, ma aiutano a comprendere perché la decisione di Roche venga osservata anche oltre i confini tedeschi.

La competitività farmaceutica, infatti, non dipende da un solo fattore. Conta il costo dei farmaci, ma anche quanto tempo occorre per avviare uno studio, ottenere autorizzazioni, negoziare il rimborso e portare una terapia ai pazienti. Una ricerca che nasce in Europa, ma viene sviluppata o commercializzata altrove può creare valore in altri Paesi: occupazione qualificata, know-how e attività produttive comprese.

Per chi si cura, l’effetto di queste dinamiche non è immediato né automatico. La pausa di Roche non prova che una terapia sarà ritardata o che l’accesso ai farmaci peggiorerà. Il rischio, se mai, si misura nel tempo: un territorio che perde attrattività può essere meno spesso scelto per le nuove attività e questo può incidere sulla rete di ricerca e produzione da cui dipende la disponibilità futura dell’innovazione.

Perché la vicenda riguarda anche l’Italia

L’Italia osserva questa partita da una posizione particolare: è un Paese con una filiera farmaceutica e produttiva rilevante, ma deve continuare ad attirare capitali e lavorazioni ad alto valore aggiunto. QuiFinanza ha raccontato il peso del comparto dei farmaci conto terzi: secondo l’analisi pubblicata sul tema, il settore italiano vale 4,3 miliardi di euro e rappresenta circa il 24% del mercato europeo.

Anche per il nostro Paese, dunque, la questione non è soltanto quanto si spende per la sanità. È capire come rendere compatibili la tutela dei conti pubblici e un ambiente in cui imprese e centri di ricerca abbiano ragioni concrete per investire. La spesa sanitaria italiana è in aumento e questo non sempre si traduce in servizi più accessibili o in un rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale.

Tenere sotto controllo i bilanci è necessario. Atrettanto necessario è evitare che il risparmio immediato indebolisca le capacità che servono a produrre innovazione, attrarre competenze e garantire cure nel tempo. Non esiste una soluzione semplice, né la scelta di un’azienda può dettare da sola le politiche sanitarie, ma quando un gruppo come Roche mette in pausa le decisioni future, il messaggio riguarda anche la qualità delle regole e la fiducia che un sistema riesce a offrire.

Per i pazienti non c’è, oggi, una conseguenza diretta annunciata. Per i governi e per l’industria, invece, la sfida è già aperta: trovare un equilibrio in cui la sostenibilità della sanità non si misuri soltanto con i risparmi ottenuti nell’anno successivo, ma anche con la capacità di continuare a innovare e produrre in Europa.