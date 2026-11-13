Sanità e Life Sciences, la sfida italiana tra sostenibilità e competitività

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Investire in salute non significa soltanto sostenere il welfare, ma rafforzare il capitale umano, la produttività e la competitività del Paese. La logica è ferrea ed è alla base di una visione che lega assieme Sanità e Life Sciences come componenti di un unico ecosistema strategico, capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute e, allo stesso tempo, generare crescita, ricerca, innovazione, competenze e investimenti. A ricordarlo è il Forum Meridiano Sanità “Sanità e Life Sciences: Governare le transizioni, costruire il futuro”, patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute e da FIASO.

“La salute è oggi un asset strategico per la crescita e la competitività. In Italia il suo ecosistema vale il 12,4% del PIL e il 14,5% dell’occupazione nazionale e contribuisce al capitale umano, alla produttività e alla capacità del Paese di competere. La sfida è tenere insieme due obiettivi: un SSN pronto a rispondere ai nuovi bisogni di salute e un’Italia più competitiva nella nuova geografia globale delle Life Sciences”

è il commento di Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group.

Sanità da preservare

La rilevanza economica della salute si declina innanzitutto a livello globale: l’economia della salute genera oltre 6.300 miliardi di dollari di valore aggiunto, pari al 7,6% del PIL mondiale, e circa 194 milioni di posti di lavoro. Numeri che rafforzano la necessità di considerare la salute non soltanto come una voce di spesa, ma come una componente delle politiche per lo sviluppo e la competitività. La prospettiva è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea, che include la salute, insieme a istruzione, ricerca e sviluppo e infrastrutture, tra le componenti della spesa pubblica con il maggiore potenziale di sostenere la crescita.

Per l’Italia, una riallocazione della spesa verso questi investimenti growth-friendly potrebbe tradursi nel lungo periodo in un livello del PIL fino al 9,6% più elevato, con circa 3 punti associati alla sanità. Un potenziale particolarmente significativo per un Paese in cui, negli ultimi vent’anni, il PIL reale è cresciuto del 5,3%, contro il 29,4% dell’UE-27. La spesa sanitaria pubblica italiana continua a crescere e nel 2026 è prevista a 148,8 miliardi di euro, pari al 6,4% del PIL. Nonostante l’aumento delle risorse destinate alla sanità, persiste un divario di circa 6 miliardi di euro tra la spesa sanitaria e il livello di finanziamento del SSN. A fronte di bisogni di salute crescenti, aumenta anche il contributo diretto delle famiglie alla spesa sanitaria. Nel 2025 la spesa sostenuta direttamente ha raggiunto 42,4 miliardi di euro, mentre circa 7 miliardi sono intermediati attraverso fondi sanitari, assicurazioni e altri regimi volontari.

Come declinare il futuro

La grande sfida, ora, è anticipare l’evoluzione dei bisogni. Il modello previsionale sviluppato da Meridiano Sanità, alla luce del cambiamento demografico, epidemiologico e assistenziale del Paese, stima che nel 2050 la spesa sanitaria pubblica dovrebbe raggiungere i 218,8 miliardi di euro in valori nominali, quasi il 9% del PIL, con circa tre quarti della spesa associata alla popolazione over 60. Il capitale umano rappresenta un altro nodo decisivo per la sostenibilità del SSN.

Rispetto ai principali Paesi europei (media di Francia, Germania e Spagna), l’Italia registra un gap di circa 75.000 professionisti sanitari – tra MMG, specialisti e infermieri – in rapporto alla popolazione, mentre le retribuzioni medie risultano inferiori del 35%. Carenza di personale, aumento dei carichi di lavoro e divari retributivi rischiano di alimentarsi reciprocamente, rendendo più difficile trattenere i professionisti nel SSN e attrarne di nuovi.

Programmare la sanità di domani significa quindi programmare insieme risorse, professionisti e competenze, rafforzando anche l’attrattività del servizio pubblico. La tenuta del SSN si misura anche nella capacità di garantire le stesse opportunità di salute nei diversi territori. Il Meridiano Sanità Regional Index evidenzia significative variazioni Nord-Sud in tutte e tre le dimensioni analizzate: stato di salute della popolazione, determinanti di salute (tra cui contesto socio-economico e ambientale e i fattori di rischio) e capacità dei sistemi sanitari regionali di mantenere e migliorare gli esiti di salute. Nessuna Regione del Mezzogiorno supera la media nazionale in nessuno dei tre indici e i divari tra i territori sono rilevanti. Ridurre queste distanze è uno dei principali banchi di prova per l’equità e la sostenibilità del sistema.

Farmaci e spesa

Infine, in termini di programmazione, occorre ragionare in termini di spesa farmaceutica pubblica. Nel 2025 la spesa farmaceutica pubblica si è raggiunta la cifra di 24,9 miliardi di euro, il 18,4% del Fondo Sanitario Nazionale, a fronte di risorse programmate pari al 15,3%. A fronte di un avanzo di circa 500 milioni di euro nella farmaceutica convenzionata, gli acquisti diretti superano il proprio tetto di circa 4,9 miliardi, con un payback a carico delle imprese salito a 2,4 miliardi. Un disallineamento destinato a persistere nel 2026, quando il gap complessivo tra risorse programmate e spesa farmaceutica dovrebbe superare i 5 miliardi di euro, concentrandosi ancora una volta sugli acquisti diretti. Parallelamente, il Fondo per i farmaci innovativi è utilizzato soltanto al 53%. Il quadro evidenzia quindi la necessità di una programmazione più aderente all’effettiva composizione della spesa e all’evoluzione dei bisogni, capace di garantire sostenibilità al SSN e maggiore prevedibilità al settore.