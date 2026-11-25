Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

ANSA

Anche se può sembrare difficile da comprendere, ci sono scelte che vanno oltre il classico ambito industriale e produttivo, ma si riverberano anche sulla sicurezza nazionale e sull’autonomia strategica di un Paese. Parlando di principi attivi, ovvero le componenti dei farmaci che agiscono effettivamente su un sintomo o su una patologia, questo aspetto appare molto importante anche alla luce di dati recenti che segnalano una dipendenza della produzione di questi composti da Paesi extra-UE, soprattutto per alcuni i farmaci generici e medicinali essenziali.

Per l’Italia una spinta positiva in questo ambito verrà dal piano quinquennale per lo stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, che prevede la produzione di almeno tre nuovi principi attivi farmaceutici e l’ammodernamento degli asset produttivi. A realizzare l’investimento, pari a 160 milioni di Euro, Boehringer Ingelheim.

Un impegno importante

Ricordiamolo una volta di più: tra il 60 e l’80% dei principi attivi utilizzati nei farmaci generici in Europa è prodotto in Paesi extra UE. Quindi investire nella produzione di principi attivi Made in Italy significa quindi rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e la continuità di accesso ai farmaci, confermando l’attrattività industriale del nostro Paese. Il sito produttivo Bidachem è un punto d’orgoglio per la presenza dell’azienda tedesca nel nostro Paese visto che rappresenta uno dei due poli chimici globali del Gruppo dedicati alla produzione di principi attivi farmaceutici.

Il piano industriale, presentato a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è legato alla produzione di almeno tre nuovi principi attivi e all’ampliamento e ammodernamento degli asset produttivi del sito. La produzione di principi attivi essenziali per i farmaci destinati alla salute umana non è soltanto una scelta industriale, ma riveste un’importanza crescente per la sicurezza nazionale e l’autonomia strategica del Paese. Investire a Fornovo San Giovanni significa quindi rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e la continuità di accesso ai farmaci, confermando al tempo stesso l’attrattività dell’Italia per progetti industriali ad alto contenuto di innovazione, competenze e qualità.

L’azienda e l’Italia

Per Boehringer Ingelheim il piano di investimenti annunciato oggi rappresenta una scelta strategica e di lungo periodo, che rafforza il ruolo dell’Italia nel Gruppo.

“Il piano poggia su due pilastri: la produzione di almeno tre nuovi principi attivi e l’ampliamento e l’ammodernamento degli asset produttivi del sito, per metterlo nelle condizioni di ospitare queste nuove produzioni con standard sempre più elevati. Questo piano industriale rappresenta l’ulteriore tassello di un impegno che portiamo avanti da diversi anni in Italia e che oggi rinnoviamo con i fatti, contribuendo a rafforzare il ruolo del Paese nel network globale di Boehringer Ingelheim, con ricadute concrete su competitività, produzione ed export”

è il commento di Nedim Pipic, Country Managing Director e Head of Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia.

Il piano si inserisce nel dialogo avviato da Boehringer Ingelheim con il Governo sulla necessità di un approccio integrato alla salute e si colloca nella cornice dell’autonomia farmaceutica italiana ed europea:

“Servono innanzitutto percorsi di accesso precoce chiari, prevedibili ed equi, che sappiano valorizzare l’innovazione, e un contesto stabile e prevedibile, che è la vera leva per attrarre nuovi investimenti industriali. Le misure che collegano gli investimenti in Italia alla riduzione del payback e l’early access vanno nella direzione giusta e occorre assicurarne la piena e tempestiva attuazione. Boehringer Ingelheim vuole essere un partner della strategia italiana per le scienze della vita, con un dialogo continuo con le Istituzioni”

ricorda Pipic.

Sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti, il ruolo dello stabilimento di Fornovo San Giovanni all’interno della rete globale è determinante per qualità, continuità e resilienza. A rendere strategico Fornovo, come ha ricordato Peter Comes, Corporate Senior Vice President, Human Pharma Supply and Global Quality, Boehringer Ingelheim , non è solo la capacità produttiva, ma la combinazione di competenze chimiche e di processo, persone esperte e standard di qualità costantemente elevati, costruiti nell’arco di decenni.

“Con questo investimento prepariamo il sito a produrre almeno tre nuovi principi attivi, puntando su ammodernamento degli asset, digitalizzazione e sviluppo delle capacità, più che su un semplice aumento dei volumi”

segnala lo stesso Comes.

Il valore della programmazione

Insomma, la resilienza non si attiva quando scoppia una crisi, ma si costruisce prima. Il piano in questo senso si tradurrà in una evoluzione del sito di Fornovo San Giovanni, costruita su una base industriale già solida e su un percorso di investimenti continuo.

“Oggi a Fornovo lavorano circa 320 dipendenti diretti, altamente qualificati, che sono il vero patrimonio dello stabilimento. Negli ultimi quindici anni abbiamo investito nel sito circa 190 milioni di euro, di cui oltre 15 milioni nel 2025, e nel 2025 l’export ha raggiunto circa 263 milioni di euro. Il piano dei prossimi cinque anni porterà, oltre alla produzione di nuovi principi attivi e l’ammodernamento degli impianti, nuove tecnologie e digitalizzazione, una particolare attenzione alla sostenibilità e investimenti nello sviluppo delle persone e delle competenze. Tra cinque anni Fornovo San Giovanni sarà uno stabilimento più moderno, più digitale, più attento alla sostenibilità e con un patrimonio di competenze ancora più solido”

conclude Sara Frattini, Amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni.