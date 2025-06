Quanto è importante un piano strategico aziendale nel 2025?

Per portare le imprese a un nuovo livello è essenziale un piano strategico, da sviluppare insieme a consulenti qualificati come gli esperti di Ractec

Fonte: iStock

Per far crescere un’azienda e portarla a un nuovo livello, è essenziale avere un piano strategico ben strutturato, sviluppato con il supporto di consulenti qualificati come gli esperti di Ractec.

Un investitore attento non si limita ad analizzare dati finanziari come l’utile per azione, ma conduce una valutazione approfondita del settore in cui opera l’azienda, considerando anche il contesto geopolitico in continua evoluzione. Ricavi, marginalità, utili, cashflow e indebitamento sono indicatori fondamentali, ma il vero punto di svolta è rappresentato dal piano di sviluppo, ovvero il business plan.

Come un’azienda può garantire la propria redditività nel tempo? Quali sono gli obiettivi per il futuro?

Indipendentemente dalle dimensioni, un’azienda deve dimostrare la capacità di generare valore non solo in base ai risultati passati, ma anche in prospettiva. Il piano strategico serve proprio a questo: tracciare i passi futuri, definire gli obiettivi e stabilire le aree di consolidamento. Non è solo una promessa per gli investitori, ma una vera e propria bussola per orientare l’azienda e mantenerla focalizzata sulla crescita.

Cosa cercare in un business plan?

Un buon business plan non si limita a descrivere l’attività aziendale e il settore di appartenenza, ma include anche un’analisi di mercato dettagliata, focalizzata sulle fluttuazioni della domanda e sulla volatilità delle materie prime. Inoltre, prende in esame la supply chain e le possibili strategie di ottimizzazione per migliorare l’approvvigionamento e ridurre i costi.

Un altro aspetto chiave è la struttura organizzativa: il piano deve delineare la gerarchia aziendale e le strategie per snellire i processi, ottimizzare i flussi di lavoro e contenere i costi. Attraverso il business plan, l’azienda definisce anche le future strategie di marketing, le politiche di pricing, la distribuzione e le azioni promozionali. Tutto questo non solo aiuta a posizionare il prodotto sul mercato, ma consente anche di potenziare i canali di vendita e individuare nuove opportunità.

Il documento include, inoltre, informazioni sulle strategie di crescita, come acquisizioni (M&A) per rafforzare un settore specifico o la cessione di rami aziendali non più strategici. Infine, vengono presentate le proiezioni economico-finanziarie per gli anni successivi. Tuttavia, senza un piano strategico solido, queste previsioni rischiano di rimanere poco credibili, prive di un’adeguata pianificazione operativa.

Sebbene un team aziendale interno possa gestire molti di questi aspetti, le società di consulenza offrono un valore aggiunto, grazie alla loro capacità di analizzare i mercati e individuare le strategie più efficaci.

Uno strumento indispensabile anche per le PMI

Anche se il business plan non è obbligatorio per legge, è impensabile che un investitore, un potenziale socio o un ente finanziatore ignori un documento di tale importanza. Gli istituti di credito, ad esempio, valutano attentamente i piani strategici prima di concedere finanziamenti.

Ma un piano strategico ben strutturato non è utile solo per attrarre capitali: è uno strumento fondamentale per l’azienda stessa, che deve definire un percorso chiaro per crescere e generare valore. Non tutte le imprese dispongono di figure interne in grado di elaborare un business plan efficace, ed è per questo che affidarsi a consulenti esperti, come quelli di Ractec, può fare la differenza.

Le aziende moderne devono padroneggiare sia i mercati locali che quelli internazionali e ottimizzare i processi interni per restare competitive. Tuttavia, questo richiede tempo e risorse, e non tutte le realtà imprenditoriali possono permettersi un team dedicato.

Come scegliere il giusto consulente per il piano strategico?

Se un’azienda si approccia per la prima volta alla pianificazione strategica, la priorità deve essere trovare un consulente che sappia adattare il piano alle esigenze specifiche del business, senza proporre soluzioni standardizzate. Un business plan efficace deve essere pratico, realistico e orientato al futuro.

È fondamentale scegliere un partner con una visione orientata ai risultati, che sappia integrare esperienza internazionale e conoscenza delle specificità locali. Il supporto offerto deve essere concreto e mirato, evitando approcci generici basati solo sulle best practices di settore.

Perché scegliere Ractec?

Ractec è una boutique di consulenza strategica che guida le aziende nelle sfide più complesse, mettendo al centro il valore delle relazioni e la qualità del lavoro. Il suo obiettivo è portare le imprese a un livello superiore, fornendo nuove idee e le competenze normative necessarie per muoversi in un mercato sempre più articolato.

Ractec supporta i propri clienti nella definizione di piani di internazionalizzazione su misura, sia in ambito marketing che di sviluppo industriale e di innovazione di prodotto, e nella formazione del management per affrontare con successo cambiamenti, passaggi generazionali e situazioni di crisi.

In un mondo imprenditoriale sempre più competitivo, dotarsi di una strategia ben definita non è un lusso, ma una necessità. E affidarsi ai giusti professionisti può fare la differenza tra un’azienda che cresce e una che resta indietro.