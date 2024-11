Il rialzo dei prezzi del gas (+4,5%) a Amsterdam potrebbe far lievitare le bollette in vista dell'inverno, con impatti significativi per famiglie e imprese

Fonte: 123RF Aumenta il prezzo del gas

I prezzi del gas sono aumentati in modo significativo, con un incremento del 4,5% sul mercato di Amsterdam registrato giovedì 14 novembre 2024. I future Ttf, il principale benchmark per il prezzo del metano in Europa, sono saliti a 45,65 euro al megawattora, influenzando di conseguenza le previsioni per il prossimo inverno. Questo rialzo, infatti, che arriva proprio in un periodo di maggiore domanda di energia, ha il potenziale di far lievitare ulteriormente i costi delle bollette, già sotto pressione in diverse regioni.

Cosa c’è dietro l’aumento dei prezzi del gas

L’incremento dei prezzi del gas naturale non rappresenta una novità, soprattutto considerando l’attuale contesto globale di incertezze geopolitiche. Le tensioni internazionali, come i conflitti armati, le sanzioni economiche o le interruzioni nelle forniture di gas da paesi produttori chiave (come la Russia), influenzano direttamente i mercati energetici, creando volatilità e portando a rialzi dei prezzi. Questi fattori geopolitici, insieme alla crescente incertezza sulle forniture di gas, alimentano le fluttuazioni dei prezzi a livello internazionale, come quelle riscontrate nel mercato di Amsterdam, che funge da punto di riferimento per il gas naturale in Europa.

Inoltre, il periodo invernale aggiunge un ulteriore elemento di pressione. Durante i mesi più freddi, la domanda di energia, in particolare per il riscaldamento domestico e industriale, aumenta considerevolmente. Questo fa sì che i consumatori competano per l’accesso al gas, il cui approvvigionamento è già sotto stress a causa delle difficoltà di produzione e distribuzione. Le problematiche legate alla produzione del gas, come la difficoltà di estrazione dai giacimenti, la gestione delle infrastrutture e la limitata capacità di stoccaggio, aumentano ulteriormente il rischio di carenze o inefficienze, alimentando la crescita dei prezzi.

In pratica, come succede sempre nei mercati, quando la domanda cresce e l’offerta è scarsa, il prezzo aumenta.

L’impatto sui costi delle bollette

Con l’inizio della stagione fredda, l’aumento del prezzo del gas rischia di tradursi in bollette più alte per famiglie e imprese. Sebbene le forniture siano garantite da accordi di lungo termine, il rialzo dei futures si riflette generalmente sugli acquisti a breve termine, incrementando i costi di approvvigionamento per i fornitori di energia, che potrebbero essere costretti a trasferire parte di questi aumenti sui consumatori.

Gli esperti avvertono che l’ulteriore aumento dei prezzi del gas potrebbe contribuire a rendere questo inverno ancora più costoso, portando a bollette più alte per il riscaldamento e per l’uso di gas in cucina. Le famiglie, in particolare quelle con un utilizzo intensivo di energia, potrebbero affrontare difficoltà nel contenere i costi, a meno di interventi governativi o di nuove misure di sostegno.

Prospettive future e misure di contenimento

Le autorità europee e i governi nazionali stanno monitorando la situazione con attenzione, consapevoli che l’inflazione energetica ha un impatto diretto sulle economie domestiche. Per il momento, non sono però previste riduzioni immediate nei costi di energia e gas.

Il rialzo dei prezzi del gas sottolinea ancora una volta la necessità di diversificare le fonti energetiche e di ridurre la dipendenza da risorse fossili, incentivando l’adozione di energie rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica, come soluzioni a lungo termine per contrastare la volatilità dei mercati globali.