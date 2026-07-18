Altroconsumo ha confrontato le tariffe di luce e gas: le migliori offerte a prezzo fisso per difendere il bilancio familiare contro i rincari

123RF Bollette alle stelle, le offerte luce e gas che bloccano il prezzo

Con i venti di guerra in Iran che continuano a scuotere i mercati energetici, trovare la tariffa giusta per luce e gas è diventato più urgente che mai. Dopo il boom dei prezzi registrato nei mesi scorsi, con il prezzo del gas naturale schizzato fino al 40% sul mercato TTF di Amsterdam, molti fornitori hanno rilanciato le offerte a prezzo fisso per offrire maggiore stabilità ai bilanci familiari. Altroconsumo ha così realizzato un’analisi su quali sono le offerte migliori per luce e gas.

L’aumento delle bollette

Gli analisti hanno stimato un aggravio fino a 166 euro annui per le famiglie italiane a causa del conflitto, con 121 euro in più per il gas e 45 euro per la componente elettrica. Le proiezioni più recenti stimano rincari complessivi fino a 950 euro a famiglia nei prossimi mesi, considerando bollette, carburanti e altri costi collegati. Solo nell’ultima settimana si è registrata una lieve discesa dei prezzi, ma la situazione resta instabile e monitorata con attenzione dagli operatori del settore.

In questo scenario, bloccare il prezzo dell’energia con un’offerta a prezzo fisso rappresenta una strategia difensiva efficace, soprattutto per chi ha consumi elevati.

Le offerte migliori

Tra i fornitori con offerte a prezzo fisso e con una qualità del servizio valutata almeno buona, tre offerte si distinguono per convenienza, combinando la fornitura di luce e gas in un unico contratto:

E.On Luce Insieme Web + Gas Insieme Web: prezzo fisso per 12 mesi, energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sconto aggiuntivo sulla componente energia; qualità del fornitore Buona, 72/100;

Engie Energia Punto Fisso Mono 12 mesi: prezzo bloccato per 12 mesi sia per la luce sia per il gas, tariffa monoraria, 100% rinnovabile; qualità Ottima, 76/100;

Dolomiti Energia Fisso 36 Web: blocca il prezzo per 36 mesi, il periodo più lungo tra le tre offerte e energia 100% rinnovabile; qualità Ottima, 76/100.

Le tariffe sono calcolate su un profilo tipo: fornitura elettrica da 3 kW con consumo di 2.700 kWh annui e fornitura gas per un appartamento con riscaldamento autonomo da 1.400 metri cubi annui, valori vicini alla media italiana.

Fisso o variabile, come scegliere

La scelta tra tariffa fissa e variabile dipende soprattutto dal livello di consumo. Il prezzo fisso offre maggiore protezione a chi ha consumi elevati, in particolare per il gas con riscaldamento autonomo, perché protegge dalle oscillazioni di mercato per 12, 24 o anche 36 mesi.

Il variabile resta un’opzione valida per chi ha consumi contenuti (sotto i 1.500 kWh annui per la luce e i 1.000 metri cubi per il gas) o per chi è disposto a monitorare l’andamento degli indici PUN e PSV per cogliere il momento migliore per il passaggio al fisso.

Tempi e modalità di attivazione

Il cambio fornitore, regolato dall’Autorità Arera, avviene senza interruzioni del servizio né interventi tecnici sugli impianti, ma richiede in genere tra uno e due mesi di attesa. Per evitare ritardi è importante fornire correttamente al momento della sottoscrizione:

Codice POD (per la luce) e codice PDR (per il gas);

Dati anagrafici e indirizzo di fornitura;

IBAN per l’eventuale addebito automatico della bolletta.

Un dettaglio da non sottovalutare: se la richiesta di switching viene inoltrata dopo il giorno 10 del mese, i tempi si allungano fino a due mesi.

Come confrontare le offerte

Prima di scegliere, conviene verificare i propri consumi reali tramite le ultime bollette o lo storico disponibile nell’area clienti. Gli elementi da analizzare includono il prezzo del kWh e del metro cubo di gas, eventuali costi fissi mensili, le condizioni di rinnovo e la qualità del servizio clienti.

Un comparatore indipendente permette di valutare tutte queste variabili insieme. In questo modo si evita di considerare soltanto il risparmio immediato e si tiene conto anche dell’affidabilità del fornitore nel lungo periodo.