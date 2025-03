Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Multe in Italia: 1,7 miliardi nel 2024.

I Comuni italiani hanno dichiarato i guadagni da multe stradali pari a oltre 1,7 miliardi di euro. Nel 2024 si registra un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. L’analisi, condotta da Facile.it sui dati Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), mostra come le sanzioni per violazioni del Codice della Strada rappresentino una voce sempre più rilevante nei bilanci comunali. Milano, Roma, Firenze e Torino si confermano in testa per incassi complessivi.

Milano guida la classifica nazionale con oltre 204 milioni di euro, seguita da Roma con 145,8 milioni e Firenze con 61,6 milioni. In termini di multe pro capite, la prima posizione spetta a Siena, con una media di 171,5 euro per abitante. Anche tra i piccoli Comuni si registrano incassi importanti.

Classifica dei Comuni con più incassi

Nel 2024 i Comuni italiani hanno incassato oltre 1,7 miliardi di euro da multe e sanzioni stradali, con un incremento del 10% rispetto alla classifica del 2023. I proventi derivano dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada (comprese le novità che hanno fatto più discutere alla fine dello scorso anno). In alcuni casi, i guadagni dalle multe rappresentano una delle fonti di entrate più importanti per i bilanci locali. Un dato che vale soprattutto per i Comuni più piccoli.

Vediamo quindi la classifica delle città che hanno incassato di più:

Milano – 204 milioni di euro;

Roma – 145,8 milioni di euro;

Firenze – 61,6 milioni di euro;

Torino – 61,2 milioni di euro;

Napoli – 42,9 milioni di euro;

Genova – 36,7 milioni di euro;

Bologna – 27,7 milioni di euro.

Chiudono la classifica Verona, Padova e Palermo. I primi dieci Comuni nella classifica dichiarano complessivamente quasi 650 milioni di euro, oltre un terzo dell’intero importo incassato a livello nazionale.

Multe pro capite: le città con l’importo più alto

L’analisi fotografa anche il rapporto tra multe e numero di abitanti nei capoluoghi di provincia. Da questi emergono differenze rispetto ai dati assoluti. Le città con la spesa media più alta per abitante sono:

Siena – 171,5 euro;

Firenze – 170 euro;

Milano – 149,10 euro (in crescita rispetto ai 107 euro del 2023);

Padova – 111,30 euro;

Verona – 92,40 euro.

Il valore pro capite tiene conto del numero di abitanti, anche se in molte realtà locali l’incidenza delle multe pagate da turisti e pendolari contribuisce in maniera maggiore rispetto al dato complessivo.

Quali sono i piccoli Comuni che incassano di più?

Infine il fato dei Comuni con meno di 1.000 abitanti, dove si registrano incassi consistenti derivanti dalle sanzioni stradali. In molti casi, si tratta di cifre che incidono in modo molto sui bilanci di amministrazioni di piccole dimensioni.

La classifica, nel dettaglio: