Mondadori cerca, tramite un concorso, un nuovo talento per i suoi audiolibri, in un settore in grande crescita anche in Italia

Il Gruppo Mondadori ha lanciato un progetto per i suoi Mondadori Studios, alla ricerca di nuove voci per i suoi audiolibri. Si tratta di un’opportunità per chiunque voglia provare a cimentarsi in questo tipo di attività. Il candidato passerà da una selezione interna fino ad arrivare a una finale con altri 7 concorrenti.

Non ci sono limiti di età, se non quello di essere maggiorenni, o altri particolari requisiti per partecipare. Se si è dotati di un talento vocale si può provare ad accedere alla possibilità di leggere un audiolibro per Mondadori. Il termine per l’invio della domanda è il 12 febbraio.

Il concorso per diventare narratori di audiolibri

Mondadori Studios ha avviato un concorso per cercare nuovi talenti nell’ambito della narrazione degli audiolibri. Negli ultimi anni questo tipo di fruizione della letteratura, sia essa saggistica o narrativa, è cresciuto molto e sta diventando sempre più importante per le case editrici. Nasce così Senti Chi Legge, progetto che permetterà ai talenti nascosti di questo settore di avere una possibilità in un contesto prestigioso.

Il concorso si svolgerà attraverso un provino registrato in autonomia e caricato attraverso il sito del progetto. In alternativa è anche possibile utilizzare gratuitamente gli studi di registrazione partner di Mondadori Studios stessa. Il brano dovrà appartenere a un genere tra narrativa, thriller, fantasy o romance. Una giuria interna valuterà poi ogni candidatura, scegliendo tra otto finalisti.

I candidati che hanno passato la selezione saranno infine sottoposti a un’ultima prova il 26 febbraio al Teatro del Borgo di Milano. La giuria d’eccezione per l’evento sarà composta dall’attore e lettore Francesco Montanari, dall’autore e content creator Davide Avolio e dalla vocal coach e cantante Annaluisa Giansante in arte Anna Lu, accompagnati dalla booktoker Martina Levato, madrina dell’evento. Il vincitore avrà la possibilità di diventare una delle voci degli audiolibri del gruppo.

Il mercato degli audiolibri

La pandemia da Covid-19 e il lockdown hanno dato slancio ulteriore al già solido settore degli audiolibri in Italia. Nel nostro Paese, nel 2024, sono stati 11 milioni i lettori che hanno scelto questo metodo di fruizione dei libri. La crescita impetuosa del periodo pandemico è rallentata, ma non si è fermata. Anche lo scorso anno infatti gli ascoltatori sono cresciuti di 400mila unità, il 4%, rispetto al 2023.

Dal 2020 a oggi l’incremento è stato del 20%, stando a quanto emerge dai dati dell’indagine di NielsenIQ. Dal punto di vista dei ricavi però, c’è ancora molto spazio di crescita. In Italia il settore audio rappresenta ancora soltanto il 6% degli introiti dell’editoria. Se paragonato a mercati dove l’ascolto di libri è più comune, si tratta di una cifra molto bassa. In Norvegia ben il 40% dei ricavi del settore viene dagli audiolibri.

A livello globale gli audiolibri sono sempre più importanti. I dati raccolti negli ultimi anni sul settore fanno stimare una crescita annua in tutto il mondo del 25% all’anno per i libri narrati, contro il 2% dell’editoria tradizionale.