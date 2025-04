Fonte: iStock Goldman Sachs premiata come migliore banca al mondo.

La Goldman Sachs Private Wealth Management si è aggiudicata il titolo di Migliore banca privata al mondo nel 2025, conquistando ben 18 riconoscimenti agli Euromoney Private Banking Awards, il programma annuale più prestigioso nel settore della gestione patrimoniale e private banking.

Il programma copre una vasta gamma di categorie, dalle soluzioni per clienti ad alta e altissima patrimonializzazione (high net worth – HNW e ultra high net worth – UHNW) alla consulenza per le famiglie, dalla pianificazione successoria alle soluzioni digitali, passando per sostenibilità, investimenti alternativi, arte, imprenditorialità e molto altro.

Il processo di valutazione avviene attraverso un rigoroso sistema di candidature, interviste, analisi dati e il giudizio finale di una giuria di esperti del settore e del team di ricerca Euromoney.

Perché Goldman Sachs ha vinto

Goldman Sachs è stata incoronata Best Private Bank in the World 2025 grazie alla sua capacità di offrire un servizio di private banking su misura, coniugando competenze tradizionali in ambito finanziario con soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La divisione Private Wealth Management della banca americana ha raccolto 18 premi complessivi, un record che riflette l’ampiezza e la profondità dell’offerta per clienti privati, famiglie, imprenditori e investitori.

Tra i principali riconoscimenti assegnati, ci sono:

il premio migliore banca privata al mondo – Best Private Bank;

il premio migliore banca per clienti ultra-high net worth – Best for UHNW;

il premio migliore banca per clienti internazionali cinesi – Best for international China clients

Secondo Euromoney, i fattori chiave che hanno determinato la vittoria di Goldman Sachs includono:

l’uso di piattaforme digitali integrate con la consulenza tradizionale ha permesso di migliorare la trasparenza, la velocità e la personalizzazione del servizio;

la capacità di servire clienti globali, in particolare in mercati chiave come Cina, America Latina e Medio Oriente;

l’eccellenza nella gestione UHNW e nelle soluzioni su misura per i clienti ultra-ricchi, che includono anche advisory in ambito filantropico, arte e impatto sociale;

risultati di performance e soddisfazione dei clienti, grazie a strategie diversificate, attenzione al rischio e approccio integrato.

Le altre banche premiate

Oltre a Goldman Sachs, Euromoney ha premiato una serie di realtà specializzate che si sono distinte a livello globale per competenze verticali o regionali. Ecco alcuni dei vincitori più significativi:

UBS è stata premiata per i servizi ai family office e alla next generation;

LGT Private Banking ha ottenuto riconoscimenti per la sostenibilità ed è stata riconosciuta come la miglior banca boutique;

BNP Paribas Wealth Management è stata giudicata la migliore nella selezione dei fondi e nella ricerca investimenti;

JPMorgan Private Bank è stata premiata per le migliori soluzioni digitali e gli investimenti alternativi;

Deutsche Bank Private Bank è stata riconosciuta leader per immobiliare commerciale e imprenditori;

Lombard Odier è stata giudicata la migliore nella pianificazione successoria e nel Chief Investment Office.

I premi assegnati da Euromoney Private Banking Awards 2025 hanno non solo confermato quelli che sono le eccellenze già note e conosciute nel mondo, ma hanno anche lanciato un segnale importante per tutto il settore: la competizione si gioca sempre più sulla capacità di innovare e personalizzare in un contesto globale in continua evoluzione.