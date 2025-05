Il vertice in corso dà seguito agli accordi raggiunti durante la visita ufficiale di Mirziyoyev in Italia nel giugno 2023. Previsti altri incontri con leader dell'Asia centrale

Fonte: ANSA Meloni, relazioni solide, obiettivo rafforzare partenariato

“L’Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico e ora con il tentativo di rafforzare ancora di più il partenariato”. Parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Samarcanda in un momento aperto alla stampa dell’incontro con la delegazione uzbeka guidata dal presidente Shavkat Mirziyoyev, dopo il bilaterale tenutosi oggi.

Gli accordi presi

Nell’incontro Meloni e Mirziyoyev hanno firmato una dichiarazione congiunta che prevede accordi tra Italia e Uzbekistan, con investimenti complessivi per oltre 3 miliardi, oltre a un dialogo strategico e commissione economica mista.

Sul fronte degli investimenti reciproci tra le due nazioni, gli accordi riguardano “la migrazione e la formazione, la cultura”, a partire dai “progetti che già sono in essere con il Politecnico di Torino e l’Università di Pisa ” in cui potranno essere coinvolte altre università, fino alle materia dell’agricoltura, energia e materie prime critiche”. Una “cooperazione a 360 gradi – ha sottolineato la premier -. Già allo stato attuale ci sono progetti in corso, concordati due anni fa durante il nostro incontro storico a Roma, ma oggi portiamo i nostri rapporti a un nuovo livello di qualità”.

Nel corso dell’incontro, Giorgia Meloni ha evidenziato l’ampiezza delle aree in cui è possibile rafforzare la cooperazione tra Italia e Uzbekistan, sottolineando con soddisfazione l’approccio concreto adottato fin da subito per avviare un lavoro strutturato su tutte le questioni ritenute prioritarie. “Sono molto contenta – ha aggiunto la premier – di avere onorato l’impegno preso con lei a venire in Uzbekistan per prima visita nella regione dell’Asia Centrale. Voglio ringraziarla per la straordinaria accoglienza che ha riservato a me e alla delegazione italiana: ha dimostrato una amicizia davvero fuori dal comune e sono molto grata per questo”.

Le prossime tappe

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avviato ieri una missione strategica in Asia Centrale, con una prima tappa quella di oggi a Samarcanda. Si tratta infatti del primo incontro a livello di leader nel formato 1+5, lanciato dall’Italia nel 2019 con il primo vertice ministeriale a Roma, seguito dagli appuntamenti di Tashkent (2021) e nuovamente Roma (2024).

Dopo l’Uzbekistan, la premier si recherà ad Astana, capitale del Kazakistan, per partecipare il 30 maggio all’Astana International Forum. Meloni interverrà in una delle sessioni plenarie del Forum, che si propone come piattaforma di dialogo tra l’Asia Centrale e la comunità globale. A margine dell’evento, Meloni incontrerà il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev.

L’Italia, che è il terzo partner commerciale del Kazakistan, ha avviato da tempo un dialogo strutturato con l’Asia Centrale, consapevole del suo crescente peso strategico. Il vertice si concluderà con l’adozione di una Dichiarazione congiunta che definirà le priorità della cooperazione regionale in ambiti strategici quali energia, materie prime critiche, gestione sostenibile delle risorse idriche, sicurezza (in particolare contro terrorismo e narcotraffico), connettività e formazione accademica e professionale.

Nel corso della missione, la presidente del Consiglio avrà anche colloqui con i leader degli altri Paesi dell’area: Sadir Japarov (Kirghizistan), Emomali Rahmon (Tagikistan) e Serdar Berdimuhamedow (Turkmenistan). Gli incontri mirano a consolidare i rapporti bilaterali ed esplorare nuove forme di collaborazione politica, economica e regionale.