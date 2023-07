Luca Pacioli, il “padre della ragioneria” che insegnò la matematica a Leonardo da Vinci

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

La storia dell’umanità è costellata di geni e pionieri che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della conoscenza e della cultura. Uno di questi personaggi è Luca Pacioli, un uomo rinascimentale con un’eccezionale mente analitica e una passione per la matematica. Conosciuto anche come il “Padre della Ragioneria“, Pacioli ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’economia e della scienza, oltre a giocare un ruolo cruciale nell’istruzione di un altro pensatore illustre del suo tempo, Leonardo da Vinci.

Proprio il legame con quest’ultimo, genio senza tempo, era destinato a diventare uno dei capitoli più significativi della vita di Luca Pacioli. Nel 1496, si stabilì a Milano e divenne amico e mentore di Leonardo, che all’epoca stava iniziando a emergere come uno dei più grandi artisti e scienziati della storia. Questo rapporto fruttuoso portò Pacioli a diventare un insegnante di matematica per l’inventore, condividendo con lui le sue conoscenze sulla geometria, la prospettiva e altri principi matematici che sarebbero poi stati utilizzati nelle sue opere d’arte e invenzioni, che ancora oggi ammiriamo.

Pacioli e la matematica

Il contributo di Luca Pacioli alla matematica non si limitò però all’insegnamento di Leonardo da Vinci. Nel 1494, pubblicò uno dei suoi lavori più importanti, il “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità”, considerato il primo trattato completo sulla contabilità a partita doppia e l’opera che gli valse il titolo di “Padre della Ragioneria”. Questa opera rivoluzionaria fornì le basi per la moderna contabilità e venne ampiamente utilizzata nel mondo del commercio e dell’economia. Il sistema della partita doppia introdotto da Pacioli ha avuto un impatto duraturo sulla contabilità e rimane uno degli aspetti fondamentali della disciplina ancora oggi.

Oltre alla sua opera sulla ragioneria, Pacioli scrisse numerosi altri trattati matematici e filosofici, dimostrando una vasta competenza in una varietà di argomenti. Era un pensatore poliedrico, interessato a sperimentare nuove idee e ad applicare la matematica a diverse sfere della conoscenza umana.

Critiche ai suoi insegnamenti

La vita di Luca Pacioli fu segnata da successi accademici e amicizie illustri, ma non fu priva di sfide e controversie. Nonostante il suo contributo significativo alla matematica e alla contabilità, Pacioli dovette affrontare alcune accuse di plagio, in quanto alcune delle sue opere sembravano derivare da scritti di altri matematici dell’epoca. Tuttavia, la maggior parte degli storici concorda sul fatto che il suo lavoro fosse originale e che abbia contribuito in modo significativo alla conoscenza umana.

Alla fine della sua vita, Luca Pacioli si ritirò a vivere in un convento francescano a Sansepolcro, dove trascorse gli ultimi anni in tranquillità e meditazione. Morì nel 1517, ma il suo lascito continuò a vivere attraverso le sue opere e il suo impatto sulla matematica e sulla contabilità.

La sua amicizia e il suo insegnamento a Leonardo da Vinci testimoniano la portata della sua influenza e il suo contributo al genio del suo tempo. La sua mente brillante e la passione per la matematica hanno arricchito il mondo della scienza e dell’economia, e il suo ricordo rimarrà indelebile nella storia della cultura umana.