Lima, il partner perfetto per guarnizioni industriali in ogni settore

Alla scoperta di Lima. Leader delle guarnizioni industriali e articoli tecnici in materiale termoplastico, in tecnopolimeri e superpolimeri

Dall’aerospazio alle meccaniche industriali, passando all’industria alimentare fino alle arti grafiche, al tessile e alla criogenia. I campi d’applicazione delle guarnizioni industriali realizzate da Lima sono davvero molteplici: del resto le guarnizioni entrano in gioco ogni volta che si ha l’esigenza di evitare la fuoriuscita di un fluido, accoppiare due componenti meccanici, impedire il passaggio di un liquido o di un gas e ogni volta che si vuole isolare un ambiente o una parte di esso.

Come fosse una vera sartoria, Lima realizza non solo prodotti standard ma anche particolari a disegno in materiale plastico tramite lavorazioni meccaniche di alta precisione con macchine CNC.

Abbiamo incontrato Amedeo Baldelli, general manager di LIMA per farci raccontare la storia di successo dell’azienda.

Sig. Baldelli, Lima ha una storia lunga e solida. Qual è il segreto del suo successo?

Lima ha una lunga storia alle spalle: è nata nel 1977 in provincia di Bergamo grazie al Presidente e Fondatore Angelo Baldelli. Fin dagli esordi, contrassegnati da risorse limitate, l’obiettivo principale dell’azienda è sempre stato quello di investire in maniera oculata in tecnologie, infrastrutture e macchinari all’avanguardia e adatti a supportare l’attività lavorativa. L’azienda continua ancora oggi a investire in nuovi macchinari e personale tecnico qualificato, mantenendosi all’avanguardia nello sviluppo di nuovi materiali e applicazioni innovative nel campo delle guarnizioni industriali e degli articoli tecnici in plastica e gomma.

Le guarnizioni industriali rappresentano il core della vostra produzione. Qual è la componente che rende quelle di Lima all’avanguardia?

Affinché la guarnizione lavori nel mondo corretto, il materiale con il quale viene realizzata deve presentare delle caratteristiche ben definite. Lima è in grado di garantire la migliore qualità lavorando con ogni tipo di materiale termoplastico: tra i più comuni si annoverano il PTFE, le PA, i PAEK, il PE, il PET, il POM, il PVC, il PMMA, il PP, il PVDF, il PCTFE e il PC. La lavorazione del materiale deve far sì che esso rispetti requisiti ben precisi: deve resistere chimicamente al fluido da contenere, non deve aggredire le superfici con le quali entra in contatto, deve resistere alle pressioni e alle temperature d’esercizio, deve avere un basso coefficiente d’usura, deve permettere i giochi d’accoppiamento e deve garantire il minimo ingombro dimensionale. Inoltre Lima realizza articoli in materiali termoplastici speciali, richiesti soprattutto in applicazioni critiche e in settori particolari, quali ad esempio l’ABS, il FEP, il PFA, il PPS, il PBT, il PSU, la PAI e la PEI.

Come si compone la struttura di Lima?

L’azienda può contare su una struttura forte ed organizzata, che ha permesso a Lima di conseguire un importante sviluppo commerciale, un ottimo livello di qualità dei prodotti realizzati e un prestigio riconosciuto nel campo delle guarnizioni industriali e non solo.

In che modo è cresciuta l’azienda nel corso del tempo?

Fin dai primi anni l’azienda si è dotata di una seconda sede commerciale situata a Milano. Questo ha permesso dapprima di rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei clienti situati nei dintorni del capoluogo lombardo e, con lo sviluppo del business, di accrescere il bacino d’utenza della società anche fuori dai confini regionali e nazionali.

Col passare degli anni l’Azienda ha ottenuto un’espansione commerciale tale da rendere necessario nel 2010 un trasferimento, da Grumello del Monte a Bolgare (BG), in una sede di 3.000 metri quadrati che ben si presta alle attuali esigenze organizzative della Società.

L’azienda continua ancora oggi a investire in nuovi macchinari e personale tecnico qualificato, collaborando con aziende multinazionali specializzate nella ricerca e nella creazione di nuovi materiali plastici speciali.