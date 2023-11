Isolanti acustici: il top di gamma da Isorama

Sistemi prefabbricati per interni come pareti in cartongesso e controsoffitti; materiale per impermeabilizzazioni, isolanti acustici, pitture e prodotti vernicianti. Da Isorama trovi tutto il necessario per l’edilizia a secco che consente al cantiere di ingegnerizzarsi, ottimizzando tempi e risorse sia nelle fasi di costruzione che in quelle di riqualificazione.

Isorama è la realtà romana che offre un’ampia gamma di prodotti dei migliori brand dell’edilizia tra cui sistemi dedicati all’insonorizzazione degli ambienti all’avanguardia e di design.

Per quanto riguarda gli isolanti acustici fonoassorbenti, essi impediscono la propagazione delle onde sonore trasformandole in calore e si dividono in tre categorie in base al materiale che sfruttano per insonorizzare:

Materiali fonoassorbenti minerali: impiegano la lana di roccia e la lana di vetro,

impiegano la lana di roccia e la lana di vetro, Materiali fonoassorbenti vegetali: impiegano sughero, fibra di legno, canapa o juta,

impiegano sughero, fibra di legno, canapa o juta, Materiali fonoassorbenti sintetici: impiegano il polistirene o il poliuretano.

Nella proposta di Isorama troviamo pannelli acustici, baffle e sistemi da controsoffitto che contribuiscono a creare un buon ambiente migliorando benessere e performance delle persone realizzati da Ecophon che, come un vero parco giochi creativo, offre prodotti che danno la possibilità di creare soluzioni personalizzabili.

Con i prodotti fonoassorbenti commercializzati da Isorama potrai scoprire un mondo fatto di qualità acustica superiore, avrai tutta la libertà del design e sari accompagnato nella scelta tecnica dal team esperto e preparato. Riceverai consigli sui sistemi e i prodotti più idonei alle tue esigenze. E avrai la garanzia di acquistare prodotti certificati rilasciati da enti specializzati secondo le nuove Normative Europee.

Tra gli altri prodotti fonoassorbenti Ecophon disponibili da Isorama troviamo:

Solo: il sistema con pannelli sospesi, dallo spessore da 40 mm, disponibili in diverse forme, colori e dimensioni per realizzare innovative idee artistiche.

il sistema con pannelli sospesi, dallo spessore da 40 mm, disponibili in diverse forme, colori e dimensioni per realizzare innovative idee artistiche. Ecophon Gedina™: una scelta eccellente quando i requisiti funzionali richiesti sono elevati e le possibilità di design sono limitate.

una scelta eccellente quando i requisiti funzionali richiesti sono elevati e le possibilità di design sono limitate. Fade™ Acoustic Plaster System: si tratta di soluzioni acustiche monolitiche che possono essere applicate su qualsiasi superficie, comprese pareti rettilinee e curve, angoli critici i e cupole arcuate.

si tratta di soluzioni acustiche monolitiche che possono essere applicate su qualsiasi superficie, comprese pareti rettilinee e curve, angoli critici i e cupole arcuate. Ecophon Focus™: è uno dei sistemi più completi e offre molteplici opportunità in termini di design dei bordi, forme, livelli e opzioni di installazione.

Ti piacerebbe scoprire di più sui materiali dell’edilizia a secco con particolare focus sui sistemi di insonorizzazione? Isorama ha organizzato un open day alla scoperta dei prodotti Ecophon il 9 novembre. Puoi contattare Isorama per scoprire di più su come partecipare.