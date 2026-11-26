Mettere da parte denaro dalla nascita è solo il primo passo. Intestazione, rendimenti e vincoli determinano quanto sarà disponibile e chi potrà utilizzarlo.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

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Aprire un conto alla nascita sembra il modo più naturale per cominciare a costruire il futuro di un figlio. Separa i regali dalle spese quotidiane, dà continuità agli accantonamenti e rende visibile un progetto: gli studi, un’esperienza all’estero, le prime scelte autonome.

Il nome del bambino sul rapporto finanziario, però, non dice quanto renderanno quei risparmi, né quanto sarà semplice utilizzarli. Il prodotto scelto e la titolarità del denaro sono due decisioni distinte, entrambe capaci di incidere sul risultato.

Un conto può essere adatto a custodire somme e gestire pagamenti senza essere lo strumento più efficace per un obiettivo lontano. Intestare il capitale al figlio, invece, significa attribuirgli un patrimonio: una scelta che comporta regole di amministrazione durante la minore età e autonomia al compimento dei diciotto anni.

Aprire un conto non significa aver scelto un investimento

La prima distinzione riguarda la funzione. Il conto corrente serve, soprattutto, a ricevere denaro ed effettuare operazioni. Un libretto è uno strumento di deposito. Un investimento punta a remunerare il capitale secondo condizioni e rischi specifici.

Per un neonato, carte e pagamenti hanno un’utilità limitata. Diventano più rilevanti nell’adolescenza, quando l’operatività può accompagnare l’educazione finanziaria. Le offerte dedicate ai minori, inoltre, non sono tutte accessibili dalla nascita: età minima e servizi vanno verificati nelle condizioni del prodotto.

Il Libretto postale per minori può essere aperto dal primo giorno di vita, ma la possibilità di iniziare subito non esaurisce la valutazione economica. Occorre leggere remunerazione, limiti e modalità di utilizzo. La guida al libretto postale per minori, tra interessi e tasse approfondisce queste caratteristiche.

La domanda iniziale, quindi, non è quale conto aprire prima, ma quale funzione dovrà svolgere: custodire disponibilità, raccogliere versamenti oppure contribuire alla crescita del capitale.

Intestare il denaro al figlio cambia il controllo sui risparmi

Accantonare denaro a proprio nome con l’intenzione di destinarlo al figlio non equivale a intestargli un rapporto. Nel primo caso il patrimonio resta del genitore; nel secondo la gestione riguarda beni appartenenti al minore.

I genitori li amministrano nell’interesse del figlio. L’articolo 320 del Codice civile distingue gli atti di ordinaria amministrazione da quelli per i quali sono richieste specifiche autorizzazioni e disciplina anche la riscossione dei capitali. Quei risparmi non diventano una riserva liberamente utilizzabile per qualsiasi necessità degli adulti.

Questo aspetto merita attenzione prima della sottoscrizione. La disponibilità di un’app o la possibilità tecnica di impartire un’operazione non eliminano i vincoli giuridici. Per chi apre il rapporto, conoscere firme richieste, limiti operativi e documentazione necessaria è importante quanto leggere il tasso. L’intestazione determina, infatti, chi è titolare del patrimonio. Le procedure stabiliscono come quel patrimonio può essere amministrato.

Conti, libretti e buoni rispondono a esigenze differenti

Confrontare soltanto i rendimenti rischia di mettere sullo stesso piano strumenti progettati per obiettivi diversi. La distinzione utile riguarda disponibilità, rischio e destinazione del capitale.

Strumento o soluzione Funzione prevalente Elemento decisivo Conto per minori Incassi e pagamenti nell’età ammessa Costi, servizi e limiti operativi Libretto o deposito Accantonamento delle somme Remunerazione e condizioni di prelievo Buono dedicato ai minori Investimento con condizioni predefinite Durata, rendimento e rimborso anticipato Investimento intestato al genitore Accumulazione mantenendo la titolarità adulta Rischio, costi e futuro trasferimento

Nessuna soluzione offre automaticamente rendimento elevato, capitale sempre disponibile e assenza di rischio. Anche la parola “garantito” richiede una lettura precisa: bisogna capire chi presta la garanzia, che cosa copre e a quali condizioni.

Buoni per minori: la durata conta quanto il tasso

I Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste e garantiti dallo Stato. Le condizioni economiche dipendono dall’emissione e dal periodo di investimento. L’età del bambino incide sull’orizzonte disponibile prima della maggiore età. Per questo il rendimento pubblicizzato deve essere confrontato con quello effettivamente previsto per la durata della sottoscrizione: una percentuale riferita al periodo più lungo non descrive necessariamente ogni acquisto.

Anche l’uscita anticipata ha regole proprie. Poste prevede l’autorizzazione del giudice tutelare per il rimborso durante la minore età. Il riconoscimento degli interessi segue le condizioni del titolo.

La protezione del capitale e la liquidità, dunque, vanno considerate separatamente. Un prodotto può tutelare la somma investita senza consentirne un utilizzo immediato e incondizionato.

Il rischio meno visibile è perdere potere d’acquisto

Su un progetto che può durare quasi vent’anni, conservare la cifra iniziale non basta a conservarne il valore economico. L’inflazione può ridurre ciò che quel capitale permetterà di pagare. Il parametro rilevante è, quindi, il rendimento reale netto, ossia il risultato dopo costi e imposte, confrontato con l’aumento dei prezzi. Un saldo in crescita può, comunque, perdere potere d’acquisto se la remunerazione non compensa l’inflazione.

Gli strumenti esposti ai mercati presentano un problema diverso: il capitale può oscillare e registrare perdite. La durata dell’investimento aiuta a impostare la strategia, ma non annulla il rischio. La Banca d’Italia richiama proprio il rapporto tra orizzonte temporale, composizione degli investimenti e diversificazione. Quando si avvicina la data in cui serviranno i soldi, acquista maggiore importanza la possibilità di utilizzarli senza dipendere da una vendita in condizioni sfavorevoli. Il progetto deve, quindi, essere riesaminato nel tempo, non soltanto aperto e dimenticato.

Costi, fiscalità e garanzie cambiano il risultato

Nei programmi alimentati da piccoli versamenti, commissioni fisse e spese ricorrenti possono incidere sensibilmente. Negli investimenti, anche costi percentuali apparentemente contenuti si accumulano lungo l’intera durata. Il confronto deve includere gestione, acquisto, eventuale uscita e trattamento fiscale. “Senza commissioni” non significa necessariamente “senza imposte”, mentre un tasso promozionale può riguardare soltanto una fase iniziale.

La protezione del capitale cambia secondo lo strumento. Per i depositi bancari ammessi alla tutela, la copertura ordinaria è di 100.000 euro per depositante e per banca, calcolata sul totale dei depositi presso lo stesso istituto. La protezione vale anche per i depositanti minorenni.

Libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, emessi da Cassa Depositi e Prestiti, beneficiano, invece, della garanzia dello Stato italiano. Si tratta di una tutela distinta dal sistema di garanzia dei depositi bancari. Queste garanzie non coprono le perdite di mercato di altri strumenti, come azioni e fondi, acquistati attraverso la stessa banca o lo stesso intermediario.

Tenere i risparmi a proprio nome conserva controllo, non separazione

Investire a nome del genitore permette di mantenere il controllo sulle decisioni, ma lascia il capitale nel suo patrimonio. La destinazione affettiva non equivale a un trasferimento giuridico. Il successivo passaggio al figlio dovrà essere organizzato considerando importi, modalità e formalità applicabili. Per somme rilevanti, chiarire questi aspetti prima evita che il progetto resti affidato soltanto a un’intenzione.

Anche quando contribuiscono i nonni, è utile distinguere un regalo immediatamente attribuito al nipote da un capitale amministrato e posseduto dagli adulti in vista di una futura destinazione.

A diciotto anni cambia chi decide

Con la maggiore età, salvo specifiche situazioni giuridiche, il figlio acquista la capacità di gestire autonomamente i propri beni. Le condizioni del rapporto regolano il passaggio operativo, ma l’intenzione dei genitori di finanziare esclusivamente gli studi non costituisce, da sola, un vincolo sull’utilizzo.

È una conseguenza da considerare all’inizio. Attribuire oggi il patrimonio significa accettare anche la futura autonomia di chi lo riceve. La scelta del prodotto viene dopo questa decisione: quali somme rendere subito del figlio, quali mantenere disponibili per le spese e quando dovrà essere utilizzato il capitale. Su queste risposte si costruisce un progetto di risparmio coerente, oltre il richiamo del tasso o del conto dedicato ai bambini.