Il settore delle costruzioni e della manutenzione industriale affronta una drammatica emergenza sicurezza che si riflette direttamente sui bilanci aziendali. I dati INAIL sui primi sei mesi del 2025 registrano 495 denunce di morti sul lavoro, rappresentando un costo economico e sociale insostenibile per le imprese del comparto. La crescente complessità dei cantieri moderni, caratterizzati da spazi sempre più ristretti e vincoli logistici stringenti, amplifica esponenzialmente i rischi operativi e i costi assicurativi per le imprese.

Parallelamente, l‘evoluzione normativa e le crescenti richieste di efficienza operativa spingono le aziende verso soluzioni tecnologiche avanzate per i lavori in quota. Le tradizionali attrezzature di sollevamento mostrano limiti crescenti in contesti urbani densamente edificati, cantieri con accesso limitato e interventi di precisione su infrastrutture complesse. In questo scenario, l’investimento in piattaforme aeree innovative non rappresenta solo una scelta di sicurezza, ma una strategia competitiva essenziale per contenere i costi operativi, ridurre i tempi di intervento e garantire la conformità normativa in un mercato sempre più esigente.

Una soluzione che si “innalza”: i ragni

Le piattaforme aeree “a ragno” rappresentano l’evoluzione tecnologica più avanzata nel settore del sollevamento professionale per lavori in quota. Il nome deriva dai quattro stabilizzatori telescopici che, una volta dispiegati, ricordano le zampe di un aracnide e conferiscono al mezzo una stabilità superiore rispetto alle piattaforme tradizionali. Queste macchine combinano un sottocarro cingolato compatto con un braccio telescopico o articolato montato su una base rotante, permettendo di raggiungere altezze operative fino a 52 metri con ingombri ridottissimi durante il trasporto e il posizionamento.

Il principio di funzionamento si basa su un sistema di stabilizzazione idraulica avanzato: gli stabilizzatori telescopici si estendono automaticamente e si posizionano sul terreno attraverso piastre di appoggio che distribuiscono uniformemente il peso e le sollecitazioni. Ciò permette di compensare pendenze significative e di operare su superfici irregolari o con capacità portante limitata, dove le piattaforme convenzionali non potrebbero garantire la sicurezza operativa. La gestione della stabilizzazione avviene tramite sistemi elettronici che monitorano costantemente l’assetto del mezzo, interrompendo automaticamente le operazioni in caso di condizioni non sicure.

Perché i “ragni” sono la soluzione ideale in scenari critici?

Le piattaforme a ragno si affermano come la soluzione ottimale quando le condizioni operative diventano proibitive per i mezzi tradizionali. La loro capacità di operare su terreni irregolari, pendii e superfici poco stabili dove altre macchine non possono accedere risolve le problematiche logistiche più complesse del settore edilizio e manutentivo. La compattezza del design consente di attraversare cancelli, porte, cortili e persino salire le scale degli edifici, raggiungendo luoghi angusti con una facilità impensabile per altre piattaforme.

Questa versatilità si traduce in una drastica riduzione dei tempi di allestimento cantiere e dei costi logistici, elementi determinanti per la redditività dei progetti. Dal punto di vista operativo, i ragni si distinguono per agilità e manovrabilità in contesti complessi con accessi limitati, garantendo una stabilità impeccabile grazie alla struttura robusta e ai sistemi di stabilizzazione avanzati.

La capacità di raggiungere altezze elevate operando in spazi ristretti rende queste piattaforme perfette per qualsiasi progetto edilizio, dalla manutenzione urbana di ponti e lampioni alle lavorazioni su facciate di edifici. Tutti questi elementi rappresentano vantaggi competitivi significativi che si riflettono direttamente sui margini operativi delle imprese specializzate.

Le novità di un Leader delle piattaforme aeree

Giocando sul suo nome, non possiamo non citare un’azienda che ha fatto dell’avanguardia dei ragni uno dei suoi punti di forza: Leader Piattaforme Aeree ha ampliato significativamente la propria flotta di ragni cingolati con l’introduzione di quattro nuovi modelli che coprono l’intera gamma di altezze operative richieste dal mercato professionale. La selezione comprende tre piattaforme del marchio IMER e una del prestigioso costruttore SOCAGE, tutte caratterizzate dalla tecnologia bialimentata che garantisce la massima flessibilità operativa in qualsiasi contesto di cantiere.

La gamma dei ragni Leader si articola su tre fasce di altezza operative strategiche: i modelli IMER IMR15DA e SOCAGE SPJ315 per lavori fino a 15 metri, l’IMER IMR19SA EVO per interventi fino a 19 metri, e il top di gamma IMER IMR23DA che raggiunge i 23 metri di altezza operativa. Tutti i modelli adottano il sottocarro cingolato per garantire la massima stabilità e mobilità su terreni difficili, mentre il sistema bialimentato consente di operare sia in modalità elettrica per lavori indoor e in zone a basse emissioni, sia con motore endotermico per applicazioni intensive all’esterno. La disponibilità immediata di questi mezzi per vendita nuovo, usato e noleggio risponde alle diverse esigenze di investimento delle aziende clienti.

Caratteristiche principali: compattezza, stabilità, altezza operativa

La compattezza rappresenta il vantaggio distintivo delle piattaforme ragno rispetto alle soluzioni tradizionali. La trazione cingolata consente alla piattaforma di muoversi agevolmente sulle superfici più diverse (anche sterrate) superando pendenze ed ostacoli, mentre i cingoli distribuiscono il peso della piattaforma più uniformemente rispetto alle ruote, aumentando la stabilità e riducendo la pressione su superfici delicate.

Questa configurazione tecnica consente di accedere a cantieri con portanza limitata del terreno e di attraversare passaggi stretti che sarebbero impraticabili per piattaforme convenzionali. Il sistema di stabilizzazione costituisce, però, l’elemento tecnologico più avanzato di questi mezzi: una volta posizionata la piattaforma nell’area di lavoro, la sicurezza è garantita dalla presenza dei lunghi stabilizzatori idraulici.

Riguardo alle altezze, come abbiamo già accennato in precedenza, la gamma copre da 15 metri fino a 23 metri, con un modello intermedio a 19 metri. Questa scalabilità delle altezze operative, combinata con caratteristiche avanzate come stabilizzatori idraulici, piattaforme autolivellanti, telecomandi wireless per posizionamento preciso e sistemi di alimentazione ibrida per uso interno/esterno, rende la flotta adatta a coprire ogni esigenza operativa del settore professionale.

Servizi connessi: noleggio, assistenza, manutenzione

Ma non è tutto qui: se i ragni Leader sono già una garanzia, l’azienda struttura la propria offerta su un modello di servizio integrato che accompagna il cliente durante tutto il ciclo di vita delle piattaforme. Il servizio di noleggio rappresenta il pilastro commerciale principale per rispondere alle diverse esigenze operative dei cantieri moderni e si basa su una flessibilità contrattuale che consente alle aziende di accedere alle tecnologie più avanzate senza immobilizzare capitale, ottimizzando i costi operativi in base alla stagionalità e alla tipologia dei progetti.

Il supporto tecnico si articola su servizi di manutenzione programmata e straordinaria: Leader, infatti, fornisce tutta l’assistenza necessaria a mettere in regola ogni aspetto, offrendo consulenza documentale, verifiche tecniche e manutenzione. L’azienda gestisce integralmente gli adempimenti normativi previsti dal D.Lgs. 81/08, occupandosi delle verifiche annuali e dei controlli periodici necessari a garantirne gli standard di sicurezza.

Il servizio di assistenza tecnica include la riparazione di sollevatori e la fornitura di ricambi, garantendo la massima operatività del parco macchine attraverso interventi tempestivi e la disponibilità immediata dei componenti di ricambio.

Casi d’uso tipici: edilizia, verde, manutenzione

Le piattaforme ragno trovano applicazione ottimale nel settore edilizio dove la complessità dei cantieri moderni richiede soluzioni di accesso versatili e sicure. In ambito costruzioni, questi mezzi eccellono nelle lavorazioni su facciate di edifici, installazioni impiantistiche in quota, manutenzione di coperture e interventi di ristrutturazione in centri storici dove l’accesso con mezzi tradizionali risulta problematico. La capacità di operare su terreni irregolari e pendenze significative li rende indispensabili per cantieri in zone collinari, interventi su infrastrutture stradali e lavori di consolidamento dove il posizionamento preciso è cruciale per la riuscita dell’intervento.

Il settore del verde rappresenta un ambito applicativo in forte espansione, particolarmente per le operazioni di potatura di alberi ad alto fusto, manutenzione di parchi urbani e gestione del verde pubblico: le piattaforme consentono agli operatori specializzati di raggiungere ogni punto della chioma arborea con precisione chirurgica, riducendo drasticamente i tempi di intervento rispetto alle tecniche tradizionali di tree climbing.

Nel settore delle manutenzioni industriali e urbane, questi mezzi si dimostrano essenziali per la manutenzione di impianti fotovoltaici, pulizia e manutenzione di facciate vetrate, interventi su impianti di illuminazione pubblica e manutenzione di ponti e viadotti. La versatilità operativa e la ridotta impronta logistica li rendono la scelta preferenziale per facility manager e aziende di manutenzione che devono garantire interventi rapidi ed efficaci in contesti urbani densamente edificati.

Per scoprire le potenzialità delle nuove piattaforme ragno, basta contattare Leader Piattaforme Aeree: si può prenotare una dimostrazione operativa gratuita o ricevere una consulenza tecnica personalizzata.