I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di risparmio garantiti dallo Stato Italiano che offrono un rendimento sicuro alla scadenza senza costi di sottoscrizione o di rimborso, eccetto gli oneri di natura fiscale. Per dicembre 2025, si possono scegliere 9 prodotti, ognuno dei quali ha un rendimento e una durata diversa.

Quali Bfp si possono sottoscrivere questo mese

I buoni postali sono tra i prodotti di risparmio e investimento più sicuri. Sono garantiti dallo Stato e non subiscono oscillazioni di mercato. L’altro grande vantaggio è che godono di una tassazione del 12,50% sugli interessi così come accade con i titoli di Stato.

I 9 buoni fruttiferi postali che si possono sottoscrivere a dicembre 2025 sono:

quelli dedicati ai minori;

i 3×4;

gli ordinari;

i Premium 4 anni;

quelli a cedola;

quelli indicizzati all’inflazione italiana;

i Soluzione Futuro;

i Rinnova 4 anni;

i 4 anni Plus.

Buoni postali dedicati ai minori

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di dicembre 2025 ci sono quelli dedicati ai minori. Possono essere sottoscritti dai genitori, parenti o amici purché maggiorenni e intestati esclusivamente al minore che dovrà avere un’età massima di 16 anni e mezzo.

Il rendimento effettivo annuo lordo è il seguente:

dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4 anni si ottiene il 2%;

dopo 5 e 6 anni si ottiene il 2,25%;

dopo 7-8-9-10-11-12-13-14 anni si ottiene il 2,50%;

dopo 15 e 16 anni si ottiene il 3%;

dopo 17 e 18 anni si ottiene il 5%.

Il rimborso in anticipo si può ottenere ma è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso si ha diritto alla restituzione del capitale investito al netto di eventuali oneri fiscali e dopo 18 mesi anche agli interessi maturati.

Buoni postali 3×4

I Bfp 3×4 durano 12 anni e offrono tassi di interesse predefiniti e crescenti che vengono riconosciuti dopo il terzo, il sesto e il nono anno.

È possibile sempre chiedere il rimborso totale o parziale del capitale investito ma solo dopo i primi 3 anni si avrà anche diritto al riconoscimento degli interessi.

Per quanto riguarda il rendimento annuo lordo, esso è il seguente:

alla fine del 3° anno, si ottiene l’1%;

alla fine del 6° anno, si ottiene l’1,50%;

alla fine del 9° anno, si ottiene il 2,25%;

alla fine del 12° anno, si ottiene il 3%.

Buoni postali ordinari

Ci sono poi i buoni fruttiferi postali ordinari che durano 20 anni e offrono un rendimento predefinito e crescente che viene riconosciuto a partire dal primo anno.

Se il rimborso parziale o totale viene chiesto prima di tale arco temporale, si ha diritto però solo al riconoscimento della cifra investita e non degli interessi.

I rendimenti annui lordi sono i seguenti:

al termine del 1°-2°-3°-4° anno, si ottiene lo 0,75%;

al termine del 5° anno, si ottiene lo 0,90%;

al termine del 6° anno, si ottiene l’1,04%;

al termine del 7° anno, si ottiene l’1,14%;

al termine del 8° anno, si ottiene l’1,25%;

al termine del 9° anno, si ottiene l’1,36%;

al termine del 10° anno, si ottiene l’1,47%;

al termine del 11° anno, si ottiene l’1,57%;

al termine del 12° anno, si ottiene l’1,64%;

al termine del 13° anno, si ottiene l’1,75%;

al termine del 14° anno, si ottiene l’1,86%;

al termine del 15° anno, si ottiene l’1,97%;

al termine del 16° anno, si ottiene il 2,07%;

al termine del 17° anno, si ottiene il 2,18%;

al termine del 18° anno, si ottiene il 2,28%;

al termine del 19° anno, si ottiene il 2,37%;

al termine del 20° anno, si ottiene il 2,50%.

Buoni postali Premium 4 anni

I titoli Premium 4 anni durano 4 anni e sono dedicati a chi ha un libretto di risparmio Smart/ordinario o un conto BancoPosta e apporta nuova liquidità. Quest’ultima mediante:

accredito dello stipendio o della pensione;

versamento di un assegno circolare o bancario;

bonifico bancario.

Il rendimento annuo lordo alla scadenza è del 2,50% per cui se si chiede il rimborso prima dei quattro anni si ha diritto solo alla cifra investita.

Buoni a cedola

L’ultimo prodotto collocato sul mercato da Poste Italiane è il buono postale a cedola che ha una durata di 5 anni. Differisce dagli altri titoli in quanto gli interessi vengono corrisposti mediante l’accredito di cedole trimestrali.

Il tasso di interesse effettivo annuo lordo alla fine di ciascun periodo di possesso è il seguente:

al termine del 1° anno, si ottiene l’1%;

al termine del 2° anno, si ottiene l’1,13%;

al termine del 3° anno, si ottiene l’1,25%;

al termine del 4° anno, si ottiene l’1,37%;

al termine del 5° anno, si ottiene l’1,59%.

Buoni postali indicizzati all’inflazione italiana

C’è poi il buono postale che aiuta il risparmiatore a proteggere il potere d’acquisto del suo capitale con un rendimento che è legato all’inflazione italiana.

La durata di tale titolo è di 10 anni mentre il tasso di interesse è predefinito con possibilità di ottenere un extra-rendimento variabile legato all’inflazione.

Così come accade con gli altri titoli, anche di questo si può chiedere il rimborso quando si vuole ma gli interessi maturati vengono riconosciuti solo dopo 18 mesi.

Il tasso effettivo annuo lordo è dello:

0,00% dopo 1 anno;

0,25% dopo 2 anni;

0,28% dopo 3 anni;

0,30% dopo 4 anni;

0,33% dopo 5 anni;

0,36% dopo 6 anni;

0,41% dopo 7 anni;

0,47% dopo 8 anni;

0,53% dopo 9 anni;

0,60% dopo 10 anni.

Buoni soluzione Futuro

Chi ha un’età compresa tra i 40 e i 54 anni e dispone di un conto corrente BancoPosta o di un libretto di risparmio monointestato può scegliere il buono Soluzione Futuro grazie al quale si può ottenere una rendita mensile di 15 anni a partire dai 65 anni di età.

È possibile anche aumentare l’importo della rata acquistando dei nuovi buoni Soluzione Futuro.

Il tasso effettivo annuo lordo di rendimento minimo nel caso di rimborso a 65 anni è il seguente:

3,50% dai 4o ai 43 anni;

3,25% dai 43 ai 49 anni;

3% dai 49 ai 55 anni.

Buoni Rinnova 4 anni

Tra le opzioni da scegliere a dicembre 2025, c’è anche il Rinnova 4 anni che è sottoscrivibile solo da chi ha rimborsato uno o più buoni a partire dal 15 settembre 2024 oppure se ha portato a scadenza una o più offerte Supersmart dal 1° ottobre 2024. Inoltre se si è chiesto il rimborso di buoni ordinari di durata trentennale.

Questa tipologia di titolo dura 4 anni e offre un rendimento al termine di tale periodo dell’1,50%. Se il rimborso viene chiesto prima, si ha diritto solo al riconoscimento del capitale investito.

Buoni 4 anni Plus

Infine, ci sono i buoni fruttiferi postali 4 anni Plus. Si tratta di titoli che durano 4 anni, sottoscrivibili da tutti senza vincoli e che offrono un rendimento lordo alla scadenza dell’1,25%.

Così come per gli altri bfp, se si chiede il rimborso prima di tale periodo si ottiene solo la cifra investita senza interessi.

E se investissimo 3.500 euro?

Abbiamo già visto le simulazioni con un investimento di 4.000 euro alle Poste.

Supponiamo di aver investito 3.500 euro in alcuni dei prodotti su indicati in data 26 novembre 2025, quanto si guadagnerà alla scadenza dei buoni ? Ebbene, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si otterranno:

3.656,02 euro con il buono 4 anni Plus;

3.687,92 euro con il buono 4 anni Rinnova;

3.688,61 euro con il buono indicizzato all’inflazione;

3.500 euro con il buono a cedola;

3.817,93 euro con il buono Premium 4 anni;

4.803,89 euro con il buono 3×4;

5.455,77 euro con il buono ordinario.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.