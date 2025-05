Le azioni Usa in saldo sono una tentazione concreta per molti investitori, ma è il momento giusto per investire? Un'analisi del mercato

Fonte: 123RF Comprare titoli statunitensi ha senso adesso?

Negli ultimi giorni, i mercati azionari statunitensi hanno vissuto una nuova fase di volatilità, con un significativo sell-off (svendita) che ha colpito diversi titoli. Il catalizzatore? L’ennesimo taglio del rating sul debito sovrano statunitense. Non ha certo giovato poi il nuovo annuncio sui dazi al 50% che ha fatto Donald Trump.

Moody’s, una delle principali agenzie di rating al mondo, ha abbassato il giudizio sulla capacità degli Stati Uniti di ripagare il proprio debito pubblico. E questa decisione ha rinfocolato le paure degli investitori, già alle prese con tassi d’interesse elevati e una politica monetaria incerta.

Eppure, secondo Michael Wilson, Chief Investment Officer di Morgan Stanley e voce molto ascoltata a Wall Street, la svendita potrebbe rivelarsi un’opportunità di acquisto. Non un segnale di crisi imminente, dunque, ma un’occasione di rientro per chi crede nella resilienza dell’economia americana e nelle prospettive di medio termine dei mercati azionari Usa.

Perché le azioni Usa potrebbero risalire

Il recente calo dei mercati è stato innescato più da timori legati ai tassi d’interesse Usa e al taglio del rating da parte di Moody’s, che da reali peggioramenti nei fondamentali delle aziende. Per questo motivo, secondo Morgan Stanley, si tratta di una reazione emotiva dei mercati più che razionale, che si traduce in un’opportunità di acquisto.

In questi scenari, spesso il mercato ha reagito con vendite eccessive a breve termine, seguite da fasi di rimbalzo. Da qui l’idea che il sell-off attuale possa rappresentare una finestra di opportunità per gli investitori con orizzonte temporale più lungo.

Settori su cui puntare e quelli da evitare

In termini di settori, Morgan Stanley vede segnali incoraggianti nei comparti ciclici, in particolare l’industria, che mostra un’ampiezza positiva nelle revisioni degli utili.

Al contrario, invita alla prudenza nei confronti dei settori dei beni di consumo discrezionali e dei beni di prima necessità (staples), che potrebbero soffrire maggiormente l’erosione del potere d’acquisto e la pressione dei margini.

Questo suggerisce un posizionamento selettivo da parte degli investitori, ovvero non bisogna comprare tutto in modo indiscriminato, come accade in una fase di euforia di mercato. Al contrario, è meglio selezionare con attenzione i titoli da acquistare. Serve una strategia più ragionata, che punti su aziende specifiche.

Conviene davvero investire ora?

Per chi si chiedere se conviene davvero investire in titoli americani in questo momento, la risposta è dipende. Bisogna prendere in considerazione diversi fattori:

l’orizzonte temporale;

il profilo di rischio;

la strategia individuale.

Ma alcune riflessioni possono guidare una valutazione più razionale.

Dopo i recenti cali, molte azioni statunitensi, soprattutto al di fuori del comparto tech più capitalizzato, hanno raggiunto multipli più attraenti rispetto ai picchi del 2021-2022. I rendimenti obbligazionari elevati rappresentano sì un’alternativa interessante, ma anche un rischio se si considera l’eventuale inizio di un ciclo di taglio dei tassi nel biennio 2025-2026

Nonostante il downgrade, c’è da dire che il sistema economico e finanziario statunitense resta uno dei più solidi al mondo. Il dollaro continua a essere la valuta di riserva globale e Wall Street rimane la principale piazza finanziaria.

Infine, molte aziende in Usa continuano a primeggiare nei settori strategici globali, dall’intelligenza artificiale alla transizione ecologica, passando per la difesa e le biotecnologie.

Investire quindi in titoli americani, oggi, potrebbe essere una strategia proattiva, basata su una visione ottimista e su una lettura anticipata dei movimenti futuri del mercato. Ma, come al solito, richiede attenzione e di non lasciare nulla al caso.