Ridurre costi, tempi e interventi alla cieca è possibile con una diagnosi mirata delle condotte affidata a Eco Spurghi Emilia

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Eco Spurghi Emilia

Scarichi lenti, olezzi di fogna che risalgono, macchie di umidità sul muro, tombini che traboccano a ogni pioggia: ognuno di questi segnali ha due prezzi possibili. Il primo è quello di una diagnosi tempestiva e il secondo, molto più alto, riguarda demolizioni esplorative, ripristini edili e fermi operativi.

Va da sé che l’obiettivo è rimanere sul primo, ma per farlo bisogna senza dubbio optare per la videoispezione fognaria: la voce di spesa più piccola dell’intero intervento, oltre che l’unica capace di ridurre tutte le altre.

Cos’è la videoispezione e quando serve?

Sia per la propria casa che per condomini o uffici, la videoispezione delle tubature dovrebbe essere una prassi necessaria, quasi fondamentale. Si tratta di un’indagine diagnostica che porta una telecamera dentro le condotte e restituisce in tempo reale lo stato di ciò che corre sotto pavimenti, giardini e fondazioni.

Individua rotture, ostruzioni, radici infiltrate, giunti cedevoli e contropendenze, e ne registra la posizione esatta senza aprire alcuna traccia. Dal punto di vista economico, serve in due momenti opposti: da una parte va fatta quando, purtroppo, il danno c’è già (deflusso che rallenta, cattivi odori, allagamenti, consumi idrici anomali), perché trasforma un intervento alla cieca in un intervento mirato.

E poi, senza bisogno che sia in corso un problema, come due diligence tecnica (prima di acquistare un immobile, come verifica post ristrutturazione o come monitoraggio programmato di reti condominiali e industriali), perché permette di capire oggi cosa cederà tra due anni e dunque gestire consapevolmente gli interventi.

Il principio è lo stesso che governa qualsiasi budget: ogni euro speso su un’ipotesi sbagliata è un euro perso. Senza diagnosi si scava dove “probabilmente” c’è il guasto, si rompe, si verifica e, se l’ipotesi era errata, si paga due volte. La videoispezione elimina i tentativi, cioè la componente di costo meno controllabile di tutto il lavoro idraulico.

Come funziona?

L’ispezione parte da un punto di accesso esistente (un pozzetto, un tombino, uno scarico) da cui viene introdotta una sonda impermeabile con telecamera, che percorre la condotta filmandola metro per metro.

Operatori specializzati come Eco Spurghi Emilia, attivi nelle province di Reggio Emilia e Modena, affiancano alle sonde tradizionali i carrelli filoguidati, che mantengono stabile l’inquadratura anche su tratti difficili, e le videoispezioni robotizzate, progettate per condotte di grandi dimensioni e lunghi percorsi, tipiche delle reti industriali e consortili.

Il dato interessante per chi ragiona in termini di spesa è la compressione dei tempi. Le immagini confluiscono in un laboratorio mobile autosufficiente, attrezzato per la diagnosi e l’analisi immediata: il guasto viene localizzato, misurato e refertato sul posto, in un unico sopralluogo.

Questo significa un solo intervento da pagare, un preventivo di riparazione costruito su dati verificati e nessun costo di seconde uscite. La reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 completa il quadro economico: nelle emergenze fognarie ogni ora di attesa allarga i danni da allagamento, e con essi la fattura finale.

I vantaggi di un intervento Zero Danni

Eco Spurghi Emilia conta anche su un approccio mirato, l’approccio Zero Danni, che ha una traduzione contabile immediata: azzera le voci di spesa che nei lavori tradizionali pesano più della riparazione stessa. Niente demolizioni esplorative, niente ripristino di massetti, piastrelle e murature aperte inutilmente, niente smaltimento di macerie prodotte solo per cercare il guasto.

La diagnosi lascia intatti muri, pavimenti e giardini, e il cantiere (quando serve) si apre in un punto solo, quello giusto: più piccolo, più breve, più economico. Ci sono poi i costi indiretti, quelli che raramente compaiono nei preventivi e sempre nei bilanci. Per un privato: locali inagibili, polvere, eventuali sistemazioni alternative.

Per un amministratore di condominio: disagi ai residenti, assemblee straordinarie, riparti di spesa contestati per mancanza di prove. Per un’azienda: la voce più pesante di tutte, il fermo produzione. Un’ispezione che lavora mentre lo stabilimento resta operativo ha un valore che si misura confrontandola con il costo orario di una linea ferma.

I benefici a lungo termine

Sul lungo periodo, la videoispezione va letta come si legge qualsiasi investimento: costo iniziale contenuto, ritorno distribuito negli anni. Un controllo periodico intercetta i difetti allo stadio iniziale, quando una radice si taglia e un giunto si sigilla con poche centinaia di euro, prima che diventino cedimenti strutturali da migliaia.

È la differenza tra manutenzione programmata, che si pianifica a budget, ed emergenza, che si subisce al prezzo che capita. Filmati e referti costruiscono inoltre uno storico documentale con un valore economico autonomo: supporta la pianificazione pluriennale dei lavori, dà basi oggettive ai riparti condominiali, fa da prova con assicurazioni e periti in caso di sinistro e diventa un argomento di trattativa nella compravendita, perché un impianto certificato vale più di un impianto ignoto.

Per le realtà industriali, il monitoraggio regolare delle reti fognarie entra a pieno titolo nella gestione del rischio: prevenire un blocco costa una frazione di ciò che costa fermare la produzione per subirlo.

Il conto finale è semplice: una diagnosi da poche centinaia di euro contro rifacimenti, fermi e ripristini da migliaia. Poche spese tecniche offrono un rapporto tra costo e risparmio così sbilanciato a favore di chi le sostiene.