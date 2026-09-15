Dai bus ai tram fino alla metro di Napoli: fermate e riduzioni di servizio interessano Toscana, Ravenna e Venezia, con orari molto variabili

ANSA

Il 15 settembre ci saranno scioperi dei mezzi pubblici in sette diverse città. Si tratta di Empoli, Firenze, Pisa, Prato, Ravenna, Napoli e Venezia. Solo uno di questi scioperi, quello di Venezia, durerà per tutta la giornata, mentre gli altri dureranno tutti quattro ore, anche se con orari molto variabili a seconda delle città.

Buona parte delle aziende coinvolte negli scioperi gestiscono servizi di autobus, con poche eccezioni, come quella della Start di Ravenna, che si occupa anche di un servizio di traghetto, quella della Gest di Firenze che gestisce i tram della città e quello di Napoli, dove si fermeranno le linee della metro.

Gli scioperi in Toscana del 15 settembre

Di sette città colpite dagli scioperi dei mezzi pubblici del 15 settembre, quattro saranno toscane. Si tratta di:

Empoli;

Firenze, dove ci saranno due diversi scioperi;

Pisa;

Prato.

Lo sciopero dei mezzi di Gest Firenze

Come accennato, a Firenze ci saranno due diversi scioperi. Il primo è quello di Gest, l’azienda che gestisce la rete tranviaria della città, organizzato da Cobas. I tram potrebbero subire ritardi e cancellazioni dalle 9:30 alle 13:30. All’ultimo sciopero organizzato da Cobas avevano partecipato il 4,19% dei dipendenti.

Lo sciopero di Autolinee Toscane a Pisa, Prato ed Empoli

Il secondo sciopero che si terrà a Firenze interesserà altre tre città toscane: Empoli, Pisa e Prato. Si tratta dello sciopero dei dipendenti di Autolinee Toscane, che coinvolgerà le linee:

urbane ed extraurbano di Prato;

urbane di Empoli;

extraurbano circondario Empolese Valdelsa, linee 18, 20, 21, 26, 33, 36, 48, 49;

urbano Firenze: 39, 39P, 65, 85;

extraurbano Firenze: 301A, 301C, 305B;

extraurbano Pistoia: 851, 930, 52.

I disagi potrebbero ripercuotersi anche sulle Linee Regionali R1, R03, R04, DD. A organizzare lo sciopero è Faisa Cisal e Cobas lavoro privato e l’adesione è estesa sia agli autisti sia agli impiegati delle biglietterie e degli uffici. Lo sciopero durerà tutta la giornata ma ci saranno due fasce di garanzia:

dalle 4;15 alle 8:14;

dalle 12:30 alle 14:29.

L’ultimo sciopero organizzato da Faisa Cisal aveva avuto un’adesione del 31,25%.

Traghetti e autobus fermi a Ravenna, sciopera Start

A Ravenna, invece, lo sciopero durerà 4 ore e riguarderà la Start, l’azienda che gestisce sia autobus urbani, suburbani ed extraurbani, sia il servizio di traghetto che da Porto Corsini fa vino a Marina di Ravenna. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30, senza fasce di garanzia, ed è organizzato da Faisa Cisal e Ugl Autoferro. L’ultimo sciopero simile è stato ad agosto del 2024 e vi aveva partecipato il 65,18% del personale.

Mezzi fermi a Napoli, scioperano i dipendenti di ANM

A Napoli, invece, saranno i dipendenti di ANM a fermarsi. Si tratta della società che gestisce le linee 1 e 6 della metropolitana cittadina. Gli orari dello sciopero saranno dalle 12:45 alle 16:45. Le ultime corse saranno:

Linea 1, 12:08 da Piscinola;

Linea 1, 12:09 da Centro Direzionale;

Linea 6, 12:30 da Mostra;

Linea 6, 12:30 da Municipio.

Lo sciopero riguarda soltanto le metropolitane, non gli autobus di Napoli gestiti da ANM, ed è organizzato da Usb.

Sciopero dei mezzi a Venezia, fermi i bus di ATVO

Sciopereranno infine anche i dipendenti di ATVO, società di trasporti extraurbani che gestisce anche alcuni degli autobus che collegano Mestre e Piazzale Roma con gli aeroporti di Venezia e Treviso. Lo sciopero durerà tutta la giornata ed è organizzato da Sgb e Fast Mobilità. Le fasce di garanzia saranno:

dalle 6 alle 9 del mattino;

dalle 12 alle 15.

Diverse corse potrebbero non essere garantite fuori da questi orari e lo sciopero riguarderà anche il personale di biglietteria.