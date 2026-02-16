Warner Bros valuta riapertura trattative con Paramount

Paramount non ha modificato il corrispettivo per azione, ma ha masso sul piatto denaro aggiuntivo per gli azionisti di Warner Bros e per pagare una eventuale penale a Netflix

ANSA

Prosegue la saga della vendita di Warner Bros. La casa di produzione americana, infatti, starebbe ora valutando se riaprire le trattative con Paramount, dopo aver ricevuto un’offerta modificata e migliorativa dalla casa di produzione concorrente. Secondo un’anticipazione di Bloomberg, i membri del Board starebbero valutando se Paramount è in grado di offrire un accordo migliore rispetto all’attuale intesa con Netflix.

Nessuna decisione è stata ancora presa

Il Board, hanno detto alcune fondi vicine alla questione a Bloomberg, non avrebbe ancora preso alcuna decisione al riguardo, ma starebbe semplicemente valutando se la nuova offerta è da tenere in considerazione. Dato lo stadio preliminare delle valutazioni, Warner Bros potrebbe ancora decidere di andare avanti con l’accordo già approvato con Netflix.

Paramount ha migliorato i termini dell’offerta

Di recente, Paramount ha migliorato la sua offerta per Warner Bros, dicendosi convinta che la proposta avanzata otterrà una “rapida approvazione” da parte delle autorità di regolamentazione. La casa di produzione americana, ha mantenuto invariato il corrispettivo per azione, ma ha offerto denaro cash aggiuntivo per ogni trimestre che trascorrerà dopo il 2026 senza accordo. Una sorta di “risarcimento” per gli azionisti, per compensarli del maggior tempo trascorso dopo il 31 dicembre 2026. La società si è anche impegnata a coprire l’eventuale penale prevista per la rottura dell’accordo con Netflix, per un valore di 2,8 miliardi di dollari, e si è anche offerta di sostenere il rifinanziamento del debito di Warner Bros.

La mossa potrebbe innescare un’altra guerra di offerte

L’ultima mossa di Paramount potrebbe riaprire una guerra di offerte con Netflix. L’amministratore delegato di Paramount, David Ellison, ha ammesso che l’offerta attuale non è la sua ultima e definitiva, mentre gli amministratori di Netflix ha comunicato agli azionisti che potrebbero anche aumentare l’offerta per Warner Bros. Warner Bros, che aveva sempre nutrito forti perplessità riguardo la proposta di Paramount, sta ora seriamente valutando questa nuova proposta, anche di rimando al pressing dei suoi azionisti, ritenendo che la nuova offerta possa anche portare ad un accordo migliore e costringere Netflix a rivedere la sua offerta. In base all’ultima proposta di Netflix, gli azionisti di Warner Bros riceveranno 27,75 dollari ad azione, una proposta già approvata dall’assemblea, mentre Paramount ha offerto tramite offerta pubblica 30 dollari e si è subito attivata per ottenere il via libera dell’antitrust.