Come avviene per Borsa Italiana, anche gli indici europei e mondiali hanno delle giornate e orari di apertura e chiusura. Ogni Paese, infatti, osserva le proprie festività e stabilisce giorni festivi in cui le negoziazioni sono sospese. Per questo motivo, è meglio che investitori e analisti conoscano con precisione le date di apertura, chiusura e gli orari di contrattazione delle principali piazze borsistiche a livello europeo e globale.

Giorni di chiusura di Wall Street nel 2025

Wall Street è una delle principali borse del mondo; ecco le giornate in cui resterà chiusa:

1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) 20 gennaio (Martin Luther King Jr. Day)

(Martin Luther King Jr. Day) 17 febbraio (Washington’s Birthday)

(Washington’s Birthday) 18 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) 26 maggio (Memorial Day)

(Memorial Day) 19 giugno (Juneteenth National Independence Day)

(Juneteenth National Independence Day) 4 luglio (Independence Day)

(Independence Day) 1 settembre (Labor Day)

(Labor Day) 27 novembre (Giorno del Ringraziamento)

(Giorno del Ringraziamento) 25 dicembre (Natale)

Inoltre, il mercato azionario statunitense si muoverà solo per metà sessione nei seguenti giorni:

3 luglio (giorno prima della festa di Indipendenza)

28 novembre (dopo il Giorno del Ringraziamento)

24 dicembre (vigilia di Natale)

Esistono delle fasce orarie durante le quali è possibile inserire ordini di mercato, rispettando determinate condizioni, anche se Wall Street non è ufficialmente aperta.

Pre market (pre mercato) : dalle 8:00 alle 9:30 ora degli Stati Uniti, corrispondente dalle 14:00 alle 15:30 ora italiana.

: dalle 8:00 alle 9:30 ora degli Stati Uniti, corrispondente dalle 14:00 alle 15:30 ora italiana. After hour (post mercato): dalle 16:00 alle 20:00 ora degli Stati Uniti, corrispondente dalle 22:00 alle 02:00 ora italiana.

Borsa di Parigi, chiusure e festività 2025

Come per la Borsa italiana, anche in quella di Parigi nei giorni di sabato e domenica le contrattazioni sono sempre chiuse. Gli orari vanno dalle 08:00 alle 09:00 con l’asta di apertura, seguita dalla negoziazione continua dalle 09:00 alle 17:30. L’Euronext Paris è fermo nelle seguenti giornate:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 18 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Giovedì 1 maggio (Festa dei Lavoratori)

(Festa dei Lavoratori) Mercoledì 24 dicembre fino alle 14h (Vigilia di Natale)

fino alle 14h (Vigilia di Natale) Giovedì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano)

(Santo Stefano) Mercoledì 31 dicembre fino alle 14h (Ultimo giorno dell’anno)

Borsa di Londra, chiusure e festività 2025

Il calendario 2025 della Borsa di Londra prevede che le operazioni di trading si fermeranno nei seguenti giorni:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 18 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Lunedì 5 maggio (Early May Bank Holiday – Festa nazionale)

(Early May Bank Holiday – Festa nazionale) Lunedì 26 maggio (Late May Bank Holiday – Festa di primavera)

(Late May Bank Holiday – Festa di primavera) Lunedì 25 agosto (Summer Bank Holiday – Festa nazionale)

(Summer Bank Holiday – Festa nazionale) Giovedì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano)

Borsa di Francoforte: chiusure e festività 2025

Il calendario 2025 stabilisce che la Borsa di Francoforte sarà chiusa nei giorni di sabato e domenica. L’attività di trading ordinario si fermerà durante le festività nei seguenti giorni:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 18 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo, Pasquetta)

(Lunedì dell’Angelo, Pasquetta) Giovedì 1 maggio (Pentecoste)

(Pentecoste) Mercoledì 24 dicembre (Vigilia di Natale)

(Vigilia di Natale) Giovedì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Giovedì 26 dicembre (Santo Stefano)

(Santo Stefano) Martedì 31 dicembre (San Silvestro)

Resterà invece aperto normalmente in queste quattro giornate festive tedesche: