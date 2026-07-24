UniCredit alza la guidance: cosa cambia per gli azionisti tra dividendi, buyback e piano 2030

La banca guidata da Andrea Orcel rivede al rialzo le stime sugli utili e rafforza gli obiettivi del piano industriale. Risultati record e nuova strategia di allocazione del capitale che punta su Commerzbank invece che sul buyback

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123RF UniCredit aggiorna le prospettive finanziarie e resta sotto i riflettori dei mercati tra guidance, redditività, dividendi e strategie di crescita.

La vera notizia non sono i conti record del primo semestre, ma la decisione di UniCredit di rivedere al rialzo la guidance per il 2026 e per gli anni successivi. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha, infatti, migliorato le proprie previsioni sugli utili fino al 2030, confermando la fiducia nella capacità della banca di continuare a crescere anche in uno scenario caratterizzato da tassi d’interesse più bassi rispetto agli ultimi anni.

L’aggiornamento delle stime rappresenta uno dei messaggi più importanti lanciati dal management al mercato. Se la trimestrale fotografa il presente, la guidance indica, invece, la direzione futura della banca e fornisce agli investitori elementi per valutare le prospettive di crescita e la sostenibilità della remunerazione degli azionisti.

Una guidance più ambiziosa fino al 2030

UniCredit prevede ora di chiudere il 2026 con un utile netto superiore a 11 miliardi di euro, che salirebbe a circa 11,5 miliardi escludendo gli effetti dell’integrazione di Commerzbank.

La revisione riguarda anche gli anni successivi. Il gruppo punta, infatti, a superare 13 miliardi di utile nel 2028 e 15 miliardi entro il 2030, obiettivi sensibilmente superiori rispetto alle precedenti indicazioni.

Si tratta di un aggiornamento che riflette la convinzione del management di poter continuare ad aumentare la redditività attraverso una crescita organica, una maggiore efficienza operativa e l’espansione internazionale.

Perché UniCredit ha migliorato le previsioni

L’aggiornamento della guidance trova le proprie basi nei risultati del primo semestre, il migliore nella storia del gruppo.

UniCredit ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con oltre 6 miliardi di euro di utile netto, mentre il secondo trimestre si è concluso con circa 2,9 miliardi di utile, risultati che hanno superato le aspettative del mercato.

La crescita non deriva esclusivamente dall’effetto dei tassi elevati, che negli ultimi anni hanno sostenuto i margini delle banche europee, ma anche dal miglioramento della qualità del credito, dalla disciplina sui costi e dall’aumento delle commissioni.

Secondo Andrea Orcel, questi elementi consentono alla banca di affrontare con maggiore fiducia anche una fase di graduale riduzione dei tassi da parte della Banca centrale europea.

Cosa cambia per gli azionisti

Una guidance più elevata significa, almeno nelle intenzioni del management, una maggiore capacità di creare valore nel tempo.

UniCredit ha confermato la propria politica di distribuzione del capitale, annunciando un acconto sul dividendo di circa 2,8 miliardi di euro. La banca continua, quindi, a garantire una delle remunerazioni più generose del settore europeo.

La vera novità riguarda, però, il buyback. Il programma di riacquisto di azioni proprie, che molti investitori consideravano ormai una componente stabile della politica di remunerazione, è stato accantonato. La decisione ha rappresentato l’elemento che ha maggiormente sorpreso il mercato.

Perché il buyback lascia spazio a Commerzbank

La rinuncia al buyback non nasce da esigenze di patrimonializzazione o da un deterioramento dei conti. Al contrario, è una scelta strategica.

Il capitale che sarebbe stato destinato al riacquisto delle azioni verrà utilizzato per sostenere il progetto Commerzbank, considerato dal management un investimento in grado di generare un rendimento superiore rispetto alla distribuzione immediata agli azionisti.

Durante la presentazione dei risultati Andrea Orcel ha spiegato che l’operazione potrebbe produrre un ritorno intorno al 15%, contro un rendimento stimato tra l’11% e il 12% che sarebbe derivato dal buyback.

In altre parole, UniCredit ritiene che investire nella crescita del gruppo sia oggi economicamente più conveniente che riacquistare azioni proprie.

La scommessa industriale dietro la nuova guidance

La revisione al rialzo degli obiettivi è strettamente collegata anche alla strategia di espansione internazionale. Secondo UniCredit, l’integrazione di Commerzbank potrebbe generare sinergie per circa 1,2 miliardi di euro l’anno prima delle imposte, contribuendo ad aumentare la redditività del gruppo nei prossimi esercizi.

Orcel ha, inoltre, dichiarato di essere disponibile ad avviare un confronto con il governo tedesco e con i rappresentanti dei lavoratori per costruire un percorso condiviso sul futuro dell’istituto.

L’operazione richiederà comunque il via libera delle autorità competenti e tempi di realizzazione non brevi, motivo per cui il mercato continua a monitorarne con attenzione gli sviluppi.

La reazione della Borsa

Nonostante l’aggiornamento positivo della guidance, il titolo UniCredit ha registrato una seduta negativa dopo la pubblicazione dei risultati.

Il mercato ha premiato i numeri del semestre e le nuove prospettive sugli utili, ma ha mostrato maggiore prudenza nei confronti della scelta di cancellare il buyback.

La volatilità registrata in Borsa riflette, quindi, soprattutto, il diverso orizzonte temporale tra le aspettative del mercato e la strategia delineata dal management.

Il vero messaggio di Orcel

La nuova guidance non rappresenta soltanto un aggiornamento dei numeri. Segna un cambio di impostazione nella strategia di UniCredit.

Negli ultimi anni la banca aveva concentrato gran parte della creazione di valore sulla distribuzione del capitale attraverso dividendi e buyback. Oggi il focus si sposta sulla crescita dimensionale e sulla costruzione di un gruppo europeo più forte, capace di aumentare gli utili in modo strutturale fino al 2030.

Per gli azionisti significa accettare una remunerazione immediata leggermente inferiore in cambio della prospettiva di una banca più grande, più redditizia e con una maggiore capacità di generare valore nel lungo periodo.

È una scommessa che richiederà tempo per essere valutata, ma che rappresenta il vero significato della nuova guidance presentata da UniCredit.