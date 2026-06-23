Il crollo verticale dei tech a Wall Street: la festa potrebbe essere già finita

L’effetto SpaceX e la crisi dei cervelli di Alphabet innescano un'ondata di vendite che ha penalizzato i mercato statunitensi ed asiatici dopo un lungo rally

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123RF Alphabet, la casa madre di Google, ha raggiunto nuovi record di capitalizzazione a Wall Street

Il settore tecnologico globale sta affrontando una delle perturbazioni più profonde degli ultimi anni. La straordinaria fiducia che aveva spinto i mercati a livelli record nella prima metà del decennio sembra essersi scontrata con un muro di realtà. Da Wall Street fino alle principali piazze asiatiche, i titoli ad alta crescita stanno subendo pesanti correzioni.

A guidare questo improvviso cambio di rotta non sono solo le tensioni macroeconomiche generali, ma due eventi specifici che hanno scosso la fiducia degli investitori: la brusca inversione di tendenza di SpaceX dopo il suo sbarco storico in borsa e il terremoto interno ad Alphabet, scaturito dall’addio di alcune delle menti più brillanti dell’intelligenza artificiale.

L’effetto domino sui mercati asiatici

L’ondata di vendite partita da New York ha contagiato immediatamente i listini asiatici, storicamente molto sensibili all’andamento della catena di fornitura tecnologica globale. Borse come quella di Tokyo, Seul e Taiwan — dove colossi dei semiconduttori e dell’hardware guidano gli indici — hanno registrato pesanti sedute in rosso. Gli investitori asiatici temono che il rallentamento del comparto software e delle mega-cap americane possa tradursi in una riduzione degli ordini di microchip e infrastrutture fisiche, innescando una reazione a catena che rischia di ridimensionare le stime di crescita per l’intero 2026.

SpaceX: la dura realtà dopo l’IPO da record

Solo pochi giorni fa, il 12 giugno 2026, SpaceX scriveva la storia della finanza completando la più grande IPO di sempre sul Nasdaq. Quotata al prezzo fisso di 135 dollari per azione sotto il ticker SPCX, l’azienda guidata da Elon Musk ha raccolto ben 75 miliardi di dollari, spingendo nei primi giorni di contrattazione la sua valutazione oltre i 2.000 miliardi di dollari e toccando un picco di 225,64 dollari.

Tuttavia, l’euforia post-quotazione si è rapidamente trasformata in un brusco risveglio. SpaceX ha inaugurato una striscia consecutiva di sedute negative, bruciando centinaia di miliardi di dollari di capitalizzazione in pochissimo tempo. Il titolo è scivolato verso la soglia psicologica dei 150 dollari, risentendo del peso di valutazioni giudicate da molti analisti eccessivamente ottimistiche e dei massicci investimenti richiesti per i programmi Starship e Starlink, che continuano ad assorbire ingenti capitali.

Alphabet e la fuga dei cervelli dell’AI

Se SpaceX soffre per ragioni puramente finanziarie, il crollo di Alphabet, casa madre di Google, è legato a una crisi d’identità e di talenti. Le azioni della compagnia hanno registrato perdite superiori al 6% nella giornata di ieri a causa di un vero e proprio “brain drain” (fuga di cervelli) nel settore dell’intelligenza artificiale.

Nel giro di pochissimi giorni, Alphabet ha perso due figure insostituibili: Noam Shazeer, Co-leader dei modelli Gemini e co-autore dello storico paper del 2017 sui “Transformer”, ha lasciato l’azienda per OpenAI; John Jumper, scienziato di punta di Google DeepMind e Premio Nobel per la Chimica 2024 grazie al rivoluzionario modello AlphaFold,si è dimesso per passare alla rivale Anthropic.

Questo esodo verso laboratori di ricerca più snelli e focalizzati ha instillato nei mercati il timore che Google stia perdendo la leadership tecnologica nella corsa alla superintelligenza artificiale, proprio mentre la compagnia sta spendendo miliardi in infrastrutture di data center. A peggiorare le cose per Alphabet si aggiunge il fatto che detiene una quota vicina al 5% in SpaceX, subendo così un doppio colpo finanziario.

Una nuova fase per i mercati

Il sentiment generale è cambiato. Se fino a qualche mese fa bastava la parola “AI” o l’annuncio di un progetto spaziale per far volare un titolo, oggi gli investitori esigono pragmatismo, stabilità del team e redditività nel lungo periodo. Le prossime trimestrali estive saranno decisive per capire se si tratta di una correzione passeggera o del preludio a un più duraturo ridimensionamento delle supervalutazioni dei titoli tecnologici registrate negli ultimi mesi.