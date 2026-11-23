Il manager si era dimesso il 12 novembre dopo le rivelazioni sulla vita privata. Il board ha escluso rischi per la sicurezza degli Stati Uniti

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA Reintegrato il Ceo di Nvidia Jensen Huang

Se nelle ultime settimane i listini tecnologici hanno pagato il conto della volatilità e delle tensioni geopolitiche, Nvidia ribalta lo scenario con un colpo di scena ai vertici. Il colosso di Santa Clara ha annunciato il reintegro immediato di Jensen Huang nel ruolo di amministratore delegato, innescando una reazione euforica a Wall Street.

Gli investitori si sono precipitati ad acquistare le azioni della multinazionale dei semiconduttori, che hanno registrato un balzo superiore al 25% nelle contrattazioni pre-market, gli scambi telematici che precedono l’apertura ufficiale della Borsa di New York.

Perché Jensen Huang si era dimesso

Il passo indietro del manager risaliva ad appena undici giorni fa, lo scorso 12 novembre, quando il vertice del gruppo era stato travolto dalle rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali. A preoccupare gli ambienti finanziari e governativi era stata soprattutto la frequentazione di Huang con un’imprenditrice sospettata dalle autorità statunitensi di attività di spionaggio a favore della Cina, un’accusa che Pechino ha rispedito al mittente.

Perché è stato reintegrato

I microchip progettati da Nvidia rappresentano oggi un asset decisivo nella competizione tecnologica globale e nella guerra ibrida, uno scenario reso sempre più evidente dai continui attacchi hacker e dai blackout alle infrastrutture critiche.

Essendo questi processori il motore fisico su cui gira lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il timore che la sfera privata del numero uno potesse esporre la sicurezza nazionale americana aveva spinto il board a escluderne il rientro. A sbloccare l’impasse è stato però il chiarimento diretto tra Huang e le istituzioni statunitensi:

il Consiglio di amministrazione ha espresso pieno apprezzamento per la trasparenza e la solidità di leadership dimostrate dal manager durante le verifiche interne;

le rassicurazioni raccolte presso alti funzionari del governo di Washington hanno permesso di escludere qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti;

il venir meno del veto politico e del pericolo di restrizioni sulle forniture strategiche ha convinto i vertici aziendali a richiamare il fondatore con effetto immediato.

Una svolta repentina che ribalta in meno di due settimane la linea prudenziale adottata dal consiglio.

Perché il titolo Nvidia vola in Borsa

Il recupero di oltre un quarto del valore azionario prima ancora del suono della campanella a Wall Street riflette il peso insostituibile che Huang esercita sugli equilibri industriali e commerciali della holding.

È stato infatti lo stesso fondatore a guidare la trasformazione di Nvidia da semplice produttore di schede grafiche per videogiochi al fornitore dominante mondiale di processori per l’intelligenza artificiale. Sui mercati finanziari, l’uscita improvvisa di una figura così legata alla roadmap tecnologica e ai contratti con i giganti dell’hi-tech aveva alimentato il nervosismo degli operatori: il suo ritorno azzera l’incertezza sulla governance e rassicura gli azionisti sulla tenuta dei margini e della leadership del gruppo.