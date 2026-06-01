Il futuro dell’IA si costruisce in Francia: SoftBank investe 75 miliardi nei data center

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Il colosso giapponese SoftBank investirà 45 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per potenziare le infrastrutture di intelligenza artificiale in Francia. L’investimento, descritto come il più grande del suo genere finora in Europa, sarà realizzato nella regione settentrionale degli Hauts-de-France e fornirà una capacità di 3,1 GW. SoftBank ha inoltre affermato che sono previsti ulteriori siti in diverse località della Francia, portando l’investimento complessivo a 75 miliardi di euro.

I dettagli dell’operazione

Una joint venture a maggioranza di proprietà di SoftBank Group e costituita con Sesterce è stata selezionata per sviluppare e gestire un campus di data center per l’IA da 1 GW a Bosquel, in Francia.

Il progetto rappresenta un passo importante nell’espansione delle infrastrutture necessarie a supportare la prossima generazione di intelligenza artificiale in Francia e in tutta Europa. Costituisce una parte fondamentale del più ampio impegno di SoftBank Group per un investimento di 5 GW, annunciato in occasione del summit Choose France 2026, e rafforza la posizione della Francia come hub europeo leader per le infrastrutture di IA, il calcolo ad alte prestazioni e i servizi digitali.

Situata nella regione Hauts-de-France, Bosquel gode di una posizione strategica vicino ad alcuni dei più importanti centri economici e tecnologici europei, tra cui Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Londra e Francoforte. La sua posizione consentirà di servire i clienti nei principali mercati europei con carichi di lavoro di IA avanzati a bassa latenza. La joint venture unisce la piattaforma globale di infrastrutture per l’IA di SoftBank Group con le capacità di data center di Sesterce. Insieme, le due aziende svilupperanno un campus progettato per la scalabilità, la sostenibilità e le prestazioni richieste dal crescente ecosistema europeo dell’IA.

Quali saranno i primi partner

I piani di investimento precisi saranno presentati ufficialmente oggi alla conferenza annuale Choose France. Intanto, l’azienda francese di ingegneria Schneider Electric ha dichiarato che sarà uno dei partner chiave del progetto e che fornirà i propri moduli ai siti, senza tuttavia rivelare i dettagli finanziari. Si prevede che tre siti, tra cui uno a Dunkerque, entreranno in funzione entro il 2031. Anche il colosso statale dell’energia nucleare EDF fa parte dell’accordo, avendo ceduto a SoftBank una delle sue ex centrali elettriche per la trasformazione del sito in un data center.

Le fondamenta per il futuro dell’AI

“L’IA plasmerà la prossima era della tecnologia, dell’industria e del progresso umano, e questo futuro richiederà una nuova generazione di infrastrutture – ha dichiarato Masayoshi Son, CEO di SoftBank Group – Bosquel rappresenta un passo importante nell’impegno di SoftBank a contribuire alla costruzione di queste fondamenta in Francia, unendo capacità di calcolo su larga scala e solide partnership locali a supporto dell’ecosistema europeo dell’IA”.

“Questa partnership con SoftBank rappresenta un momento cruciale per Sesterce e per il futuro delle infrastrutture sovrane per l’intelligenza artificiale in Europa. Insieme, crediamo che Bosquel abbia il potenziale per diventare una AI Factory di punta, combinando energia, potenza di calcolo ed esecuzione su scala sufficiente per la prossima generazione di intelligenza artificiale”, hanno affermato Youssef El Manssouri, CEO e co-fondatore di Sesterce, e Anthony Tchakerian, direttore generale e co-fondatore di Sesterce.