Risico bancario: S&P scommette su fusioni e digitalizzazione

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ANSA Una filiale del gruppo Intesa San Paolo con sede a Roma. Tutte e cinque le banche italiane oggetto degli stress test europei li hanno superati. Si tratta Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Popolare e Ubi Banca. ANSA / DANILO SCHIAVELLA / PAL

Il settore bancario italiano si trova alle soglie di una trasformazione strutturale inevitabile, guidata da una forte accelerazione nel processo di consolidamento – il cosiddetto Risiko- che ha subìto un’impennata a partire dal 2025.

Secondo un’analisi di S&P Global Ratings, il panorama nazionale è destinato a ridisegnarsi radicalmente, arrivando a una configurazione finale composta da un ristretto numero di grandi player, affiancati da poche realtà minori ma caratterizzate da modelli di business altamente agili. Tuttavia, sebbene la direzione di questa evoluzione appaia ormai tracciata e prevedibile, la velocità e le modalità con cui si compirà dipenderanno strettamente dagli equilibri azionari, dalle strategie dei singoli istituti e dal ruolo politico-istituzionale del governo e delle autorità di vigilanza.

La scala dimensionale e la difesa della redditività

Alla base del giudizio degli analisti di S&P c’è una chiara lettura delle dinamiche competitive. Nonostante le banche italiane abbiano registrato di recente performance di redditività decisamente solide, l’agenzia di rating ritiene che l’aumento della dimensione e della scala operativa sia l’unico elemento per preservare i rendimenti futuri e gestire le sfide future. I driver che spingono verso la crescita mediante M&A sono principalmente due: gli investimenti in digitalizzazione e la gestione del rischio e diversificazione.

I dati storici recenti sulle transazioni domestiche confortano questa visione, dimostrando che i rischi di esecuzione legati all’integrazione di nuove strutture sono modesti — grazie all’ottimo track record dimostrato dai principali istituti italiani — a fronte di sinergie di costo decisamente significative.

L’impatto sui profili di credito e sui rating

Esaminando le potenziali ricadute finanziarie delle manovre in corso sul mercato, S&P esprime valutazioni sostanzialmente rassicuranti sulla tenuta patrimoniale dei grandi gruppi. Per quanto riguarda l’operazione di Intesa Sanpaolo, gli analisti stimano che la superiore capacità di generazione di utili della banca consentirà di assorbire l’impatto dell’acquisizione, mantenendo il coefficiente di capitale ponderato per il rischio (RAC ratio) comodamente sopra l’8% nel 2028 (rispetto al 7,6% pro forma di fine 2024). Di conseguenza, l’agenzia giudica improbabile un impatto sul merito creditizio (issuer credit rating) dell’istituto, i cui voti restano comunque vincolati dal tetto del rating sovrano dello Stato italiano.

Anche per BPER Banca, l’eventuale ampliamento della quota di mercato viene visto in continuità con una strategia di crescita già collaudata con successo, con un effetto ampiamente gestibile sul capitale (il cui RAC ratio stimato nel 2025 era superiore al 9%). S&P avverte tuttavia che, per raccogliere i frutti nel breve termine e minimizzare i rischi operativi, sarà vitale una perfetta esecuzione dell’integrazione degli asset.

Il fattore tempo per le sinergie di sistema

Infine, analizzando l’ipotesi di una grande fusione alternativa (come quella proposta da Banco BPM), S&P ne riconosce l’elevato valore strategico grazie alla forte complementarietà geografica e commerciale, che ridurrebbe il divario competitivo con la leadership del mercato. Tuttavia, gli analisti introducono un elemento di cautela temporale: pur ammettendo i chiari benefici per la posizione di business e finanziaria della nuova entità, S&P ritiene che potrebbe essere necessario un considerevole lasso di tempo prima che i pieni benefici e le sinergie del nuovo gruppo si materializzino concretamente.

Pertanto, l’agenzia continuerà a monitorare l’evoluzione di queste manovre, i cui reali impatti finanziari saranno quantificabili solo con l’avvicinarsi della loro effettiva esecuzione.