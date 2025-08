Monte Paschi di Siena: utile 1° semestre cresce a doppia cifra (+21,4%)

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il primo semestre cin una crescita a doppia cifra dell’utile, confermando la crescita della performance operativa grazie ad una rete commerciale capace di generare “ricavi di qualità con una rilevante componente commissionale”.

I risultati del primo semestre

Al termine del primo semestre, il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.054 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,1%). Tale dinamica è stata determinata principalmente dalla crescita delle commissioni nette (+9,1%) e degli altri ricavi della gestione finanziaria (+32,2%), che più che compensano la dinamica del margine di interesse (-6,7%), che nel primo semestre 2024 aveva beneficiato di tassi di interesse su livelli più elevati, e la flessione degli altri proventi e oneri di gestione.

Il margine di interesse al 30 giugno 2025 è risultato pari a 1.094 milioni di euro, in calo rispetto al corrispondente semestre del 2024 (-6,7%, pari a -78,1 mln di euro). Le commissioni nette, pari a 803 mln di euro, evidenziano una crescita rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente (+9,1%, pari a +66,7 mln di euro).

Il risultato operativo lordo del Gruppo si attesta a 1.111 milioni di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2024 (pari a 1.106 mln di euro). Il risultato operativo netto è pari a 936 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato di 897 mln di euro registrato nel primo semestre 2024.

L’utile di periodo al lordo delle imposte ammonta a 857 milioni di euro, in crescita di +151 mln di euro (+21,4%) rispetto all’utile ante imposte di 706 mln di euro registrato nel corrispondente periodo del 2024. L’utile di periodo di pertinenza della Capogruppo ammonta a 892 milioni di euro al 30 giugno 2025, rispetto all’utile di 1.159 mln di euro conseguito nel primo semestre del 2024.

2° trimestre in accelerazione

I ricavi del secondo trimestre sono risultati pari a 1.047 milioni di euro, risultando in aumento rispetto al trimestre precedente (+3,9%) grazie alla positiva dinamica registrata su tutte le componenti e, in particolare, sul margine di interesse (+1,5%), sulle commissioni nette (+1,7%) e sugli altri ricavi della gestione finanziaria (+32,8%).

Il risultato del secondo trimestre dell’esercizio 2025 è superiore rispetto al trimestre precedente (+1,7%, pari a +6,7 mln di euro), grazie all’effetto combinato di maggiori proventi registrati sul comparto dell’attività bancaria commerciale (+9,9%, pari a +18,4 mln di euro) e di una flessione sull’attività di gestione/intermediazione e consulenza (-5,5%, pari a -11,7 mln di euro).

Il risultato operativo lordo del secondo trimestre 2025, pari a 576 mln di euro, risulta in aumento del +7,6% rispetto al trimestre precedente (pari a 535 mln di euro). Il risultato operativo netto, pari a 488 mln di euro, si pone in aumento rispetto ai 448 mln di euro del trimestre precedente. L’utile del secondo trimestre, pari a 479 mln di euro, risulta in crescita del 15,7% rispetto a quello contabilizzato nel trimestre precedente (pari a 413 mln di euro).

Confermata la solidità patrimoniale

Al 30 giugno 2025 il patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi risulta pari a 11,5 miliardi di euro, che si compara con i 12 miliardi di euro al 31 marzo 2025: la differenza è da imputare al combinato effetto del pagamento, nel mese di maggio 2025, del dividendo 2024 per un importo pari a 1.083,4 mln di euro, e dell’utile registrato nel secondo trimestre. Rispetto al 31 dicembre 2024, il patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi, al 30 giugno 2025, è inferiore di 0,2 miliardi di euro, anche in questo caso, quale conseguenza dell’utile del primo semestre 2025 e della distribuzione del dividendo 2024.

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 giugno 2025 il CET1 capital ratio fully loaded si è attestato al 19,6%, includendo l’utile di periodo, la cui computabilità è subordinata all’approvazione della Banca Centrale Europea e deducendo dal capitale i dividendi maturati nel semestre assumendo un pay out ratio del 75% dell’utile ante imposte; il total capital ratio fully loaded è risultato pari al 21,8%.

I risultati dello stress test 2025 – ricorda la Banca – sono stati i migliori di sempre e confermano la forte solidità del Gruppo e la sua capacità di generare capitale in modo sostenibile, ponendo la patrimonializzazione di MPS ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo.