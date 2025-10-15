Mercato azionario cinese: opportunità e tre temi da tenere d’occhio

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF Mercato azionario, IPO

Il mercato azionario cinese ha registrato ottime performance negli ultimi mesi, trainato da un forte rialzo dei titoli tecnologici e da una rotazione settoriale su ampia scala. Questo slancio riflette un significativo cambiamento verso un rinnovato ottimismo degli investitori. Storicamente, il sentiment degli investitori ha seguito modelli ciclici, ciascuno strettamente legato alla trasformazione economica in corso in Cina. Con l’evoluzione dei motori economici, anche le dinamiche di investimento del mercato continuano a cambiare. Lo spiega Wenli Zheng, Portfolio Manager of the China Evolution Equity Strategy, T. Rowe Price sottolineando che negli ultimi anni il sentiment degli investitori ha subito forti oscillazioni. Dal 2022 al 2024, le difficoltà economiche e la flessione del settore immobiliare hanno alimentato un diffuso pessimismo. Tuttavia, dallo scorso settembre, una serie di politiche governative ha segnalato che il ciclo di riduzione della levafinanziaria potrebbe essere giunto al termine, contribuendo a ripristinare la fiducia degli investitori.

Un panorama azionario in evoluzione

I cambiamenti strutturali nel macroambiente cinese – spiega l’esperto – hanno influenzato in modo significativo l’andamento dei mercati azionari. Prima del 2021, i cosiddetti “asset core”, come i titoli blue chip e quelli a crescita qualitativa, hanno guidato il mercato, generando rendimenti elevati dal 2016 al 2020. Dal 2021, tuttavia, le valutazioni elevate, la moderazione della crescita economica e l’aumento dell’incertezza, aggravati dalla pandemia, hanno nuovamente determinato cambiamenti nella leadership di mercato.

Investire nei titoli tradizionali è sempre meno preferibile, poiché le transizioni cicliche e l’evoluzione della struttura del mercato cinese determinano frequenti rotazioni settoriali. Nell’ultimo decennio, settori come le telecomunicazioni, la finanza e Internet si sono alternati alla guida dei principali indici, sottolineando la necessità per gli investitori di adattare rapidamente le proprie strategie. È importante anche prestare attenzione ai cambiamenti politici. Negli ultimi anni, gran parte dei prezzi estremamente bassi osservati in settori quali quello dei veicoli elettrici, dell’energia solare e dell’acciaio deriva dall’intensa concorrenza interna, spesso definita “involuzione”. In questo contesto, le aziende sono costrette a ridurre i prezzi e ad accettare margini più ridotti solo per sopravvivere.

Per far fronte a queste pressioni e migliorare i rendimenti aziendali, il governo ha avviato una nuova ondata di riforme dal lato dell’offerta nell’ambito della sua campagna “anti-involuzione”. Queste politiche sono volte a migliorare la redditività nei settori maturi. Man mano che queste industrie entrano in una fase di raccolta, la riduzione delle spese in conto capitale e il rafforzamento dei flussi di cassa contribuiscono a stabilizzare i profitti, anche senza una crescita significativa dei ricavi.

Gli investitori che si concentrano esclusivamente sugli utili netti potrebbero trascurare opportunità interessanti. Ad esempio, dopo anni di crescita della capacità produttiva, l’industria cinese

dell’alluminio è ora nella fase di raccolta, con risultati finanziari e andamento dei prezzi delle azioni molto positivi, un andamento che si riscontra anche nel settore dei pannelli LCD. Queste aziende hanno dimostrato di essere resilienti anche senza il sostegno delle politiche e si prevede che gli sforzi di “anti- involuzione” sosterranno ulteriormente la crescita degli utili nei settori maturi.

Individuare opportunità interessanti

Considerando i continui cambiamenti del mercato cinese, gli investitori devono essere flessibili. La chiave è monitorare le tendenze strutturali a lungo termine, identificare i cicli emergenti di prodotti e tecnologie e sfruttare le distorsioni del mercato, scoprendo così aziende di alta qualità con un forte potenziale a lungo termine. I titoli a media e piccola capitalizzazione meritano un’attenzione particolare, poiché sono spesso meno studiati e trascurati dagli investitori. I dati mostrano che molte delle aziende cinesi con una crescita composta a lungo termine provengono da imprese di piccole dimensioni, ma gli investitori continuano a concentrarsi principalmente su pochi titoli a grande capitalizzazione. Ampliare l’universo di investimento oltre i titoli a grande capitalizzazione può aiutare a scoprire opportunità uniche con un elevato potenziale di crescita.

Tre temi principali emergono con chiarezza

Innanzitutto, i consumi sono destinati a diventare un fattore chiave di crescita. I titoli IP consumer con marchi forti possono garantire una crescita rapida, sebbene richiedano un attento monitoraggio delle tendenze delle transazioni. Al contrario, le società di piattaforma con forti vantaggi competitivi hanno generato rendimenti più sostenibili. Ad esempio, i principali operatori di centri commerciali beneficiano delle tendenze generali dei consumi e possono generare rendimenti costanti attirando traffico pedonale, indipendentemente dal sottosettore

consumer in auge.

In secondo luogo, anche l’innovazione tecnologica è pronta a trainare la prossima fase di crescita della Cina. Settori quali i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), l’intelligenza artificiale e le biotecnologie stanno entrando in una fase di rapida espansione. In particolare, il settore ADAS cinese si trova a un punto di svolta, con tassi di adozione che dovrebbero accelerare, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni per i veicoli elettrici.

In terzo luogo, i settori maturi che stanno entrando nella fase di raccolta, come l’alluminio, i pannelli LCD, la fibra di vetro e l’energia eolica, stanno registrando un miglioramento delle dinamiche della domanda e dell’offerta, che potrebbe aumentare la redditività e sbloccare il valore degli investimenti.

In conclusione, investire nel mercato azionario cinese richiede strategie flessibili e la capacità di adattarsi a cambiamenti costanti. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai cambiamenti

strutturali, evitare un’eccessiva concentrazione sui titoli a grande capitalizzazione e cercare attivamente le opportunità offerte