Mercati finanziari: l’impatto della guerra in Iran in tre scenari

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA

Mentre, dopo le recenti valutazioni dell’intelligence Usa diffuse dalla Cnn, le capacità militari di Teheran sono al centro del dibattito internazionale, si delineano tre possibili scenari generali riguardo all’evoluzione della guerra intrapresa contro l’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele. Secondo recenti valutazioni dell’intelligence Usa dopo un mese di guerra, circa la metà dei lanciatori di missili dell’Iran risulta ancora intatta e Teheran ha ancora a disposizione migliaia di droni d’attacco. Secondo il rapporto Teheran avrebbe ancora circa il 50% dei droni e una vasta quantità di missili da crociera che costituiscono una capacità strategica fondamentale per minacciare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Nel peggiore dei casi, con una durata prolungata della guerra, – secondo un’analisi a cura di Karsten Junius, chief economist di J. Safra Sarasin – il mercato azionario rischia un calo fino al 15%. La banca privata svizzera scommette, tuttavia, sull’ipotesi di “conflitto contenuto” con mercato azionario a -5% e S&P500 sopra i 6.500 punti

Scenario centrale: conflitto contenuto (50%)

La campagna aerea prosegue per diverse settimane. Le capacità militari iraniane sono sufficientemente indebolite, limitando la loro capacità di sostenere attacchi nella regione. Tuttavia, il regime conserva una certa forza militare, anche attraverso i suoi rappresentanti nella regione. Considerazioni politiche incentivano l’amministrazione statunitense a concludere la campagna prima che l’aumento dei prezzi del petrolio abbia un impatto sulla stagione automobilistica interna e, più in generale, sull’economia. Entrambe le parti tornano al tavolo delle trattative, anche se i risultati rimangono incerti e persiste l’ambiguità geopolitica. Lo Stretto di Hormuz riapre senza danni significativi alle infrastrutture energetiche regionali. Rimane un premio di rischio geopolitico residuo, con i prezzi del petrolio che si stabilizzano intorno ai 75 dollari al barile, circa il 15% al di sopra dei livelli di inizio anno. L’inflazione complessiva nelle economie avanzate aumenta in media di circa 0,5 punti percentuali dopo 2-3 mesi, con un impatto leggermente maggiore in Europa e un effetto più moderato negli Stati Uniti. I mercati emergenti registrano un aumento più pronunciato di 1-2 punti percentuali. Le pressioni inflazionistiche si rivelano transitorie, con effetti di secondo impatto limitati; l’impatto sull’inflazione core è inferiore alla metà dell’aumento dell’inflazione complessiva. La maggior parte delle banche centrali mantiene una pausa nel breve termine, ma alla fine procede con i tagli dei tassi precedentemente anticipati (in particolare la Banca d’Inghilterra e la Federal Reserve). L’aumento dei prezzi dell’energia e la maggiore incertezza politica esercitano un modesto freno sulla crescita globale di circa 0,2 punti percentuali

Reddito fisso – Le curve dei rendimenti rimangono invariate. Alcuni dei flussi di avversione al rischio si invertiranno e porteranno a rendimenti moderatamente più elevati in tutti i mercati valutari. Il rialzo dei rendimenti sarà limitato dall’incertezza sugli effetti del mercato del lavoro derivanti dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e dalle notizie negative provenienti dai mercati del credito privato. Gli spread creditizi dovrebbero rimanere stabili o ampliarsi solo moderatamente

Valute e oro – Il dollaro statunitense dovrebbe continuare a essere scambiato intorno ai livelli attuali, con l’indice DXY ponderato per il commercio che oscillerà tra 98 e 100 nel breve termine. Prevediamo inoltre che l’euro e il franco svizzero saranno scambiati intorno ai livelli attuali, mentre l’oro dovrebbe essere sostenuto sopra i 5mila dollari per oncia troy.

Azioni – “Prevediamo – evidenzia Junius – che la volatilità rimarrà elevata fino a quando i rischi per l’approvvigionamento di petrolio e l’economia globale non si attenueranno (VIX>20). Il calo del mercato azionario dovrebbe essere limitato a circa il 5% rispetto ai livelli precedenti alla campagna aerea, lasciando l’S&P500 sopra i 6.500 punti. Con l’avvicinarsi della fine della campagna militare, i mercati sono destinati a recuperare. Il nostro obiettivo di fine anno per l’S&P 500 di 7.400 punti rimane invariato.

Scenario peggiore: conflitto regionale prolungato (25%)

Le capacità militari iraniane si dimostrano più resilienti di quanto inizialmente previsto. Il conflitto si estende a livello regionale, coinvolgendo ulteriori attori e impedendo il disimpegno degli Stati Uniti. Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, con danni alle infrastrutture energetiche; i prezzi del petrolio superano i 100 dollari al barile e rimangono elevati per un periodo prolungato. L’inflazione primaria aumenta di almeno 2 punti percentuali nella maggior parte delle economie, accompagnata da effetti di secondo impatto più pronunciati e da un aumento delle aspettative di inflazione. Diventa probabile una recessione in diverse economie, in particolare in Europa e nei mercati emergenti importatori di petrolio. Un contesto stagflazionistico complica la calibrazione della politica monetaria per le banche centrali. Si amplia il divario economico tra esportatori e importatori netti di petrolio, con l’Europa e il Giappone più colpiti rispetto agli Stati Uniti

Reddito fisso – I rendimenti potrebbero diminuire in modo più significativo, poiché i prezzi elevati del petrolio e l’incertezza geopolitica indurrebbero i mercati a scontare una maggiore probabilità di recessione. Gli spread creditizi potrebbero ampliarsi in modo significativo per tenere conto dell’indebolimento dell’economia.

Valute e oro – In questo scenario, il dollaro statunitense dovrebbe registrare un aumento significativo, con l’indice DXY ponderato per il commercio che supererà quota 100 nel breve termine. L’impennata del prezzo del petrolio influirà in modo più significativo sulle valute cicliche, spingendo probabilmente l’EURUSD verso quota 1,15, mentre l’EURCHF potrebbe scendere sotto quota 0,90, aumentando il rischio di interventi sul mercato valutario da parte della BNS. In questo scenario, prevediamo che l’oro salirà verso i 6.000 dollari per oncia troy e probabilmente rivedremo i nostri obiettivi di fine anno in tal caso.

Azioni – “Prevediamo – sottolinea l’analista – un aumento della volatilità (VIX>40). Il mercato azionario subirà un calo fino al 15% (S&P500<6.200). I settori difensivi e quello energetico dovrebbero sovraperformare. I paesi importatori netti di petrolio saranno quelli più colpiti: ad esempio India, Corea, Giappone, mercati dell’area euro. Il nostro obiettivo di fine anno per l’S&P500 dovrebbe probabilmente essere abbassato a <7.000, poiché le ricadute economiche del forte aumento dei prezzi del petrolio costituirebbero un grave ostacolo agli utili nel 2026.

Scenario ottimistico: il conflitto si placa rapidamente (25%)

In tale scenario l’impatto macroeconomico complessivo rimane limitato. Il conflitto attivo si placa nel giro di poche settimane. La campagna militare si rivela altamente efficace nel ridurre le capacità militari dell’Iran. Cessano gli attacchi missilistici e con droni. Lo Stretto di Hormuz riapre prontamente, con danni minimi alle infrastrutture energetiche. Il regime iraniano cede su questioni chiave, in particolare sui programmi nucleari e balistici. Il presidente Trump dichiara un successo strategico e ritira la maggior parte delle risorse militari statunitensi dalla regione. I prezzi del petrolio scendono rapidamente a circa 65 dollari al barile.

Reddito fisso – Le curve dei rendimenti si irripidiscono moderatamente, poiché alcuni dei flussi di avversione al rischio si invertono. I rendimenti dei titoli decennali torneranno probabilmente ai livelli precedenti. 4,25% di rendimento medio dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, 2,8% dei Bund decennali. Il rialzo dei rendimenti sarà limitato dall’incertezza sugli effetti del mercato del lavoro derivanti dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e dalle notizie negative provenienti dai mercati del credito privato. Gli spread creditizi si restringeranno probabilmente leggermente rispetto ai livelli attuali.

Valute e oro – Il dollaro statunitense dovrebbe registrare un nuovo calo, invertendo i recenti guadagni, con l’indice DXY ponderato per il commercio che tornerà intorno a 97 nel breve termine. Questo scenario consentirebbe anche all’euro di recuperare i recenti massimi e allentare la pressione al rialzo sul franco svizzero, mentre l’oro dovrebbe ritornare verso i 5.000 dollari per oncia troy nel breve termine.

Azioni – Si prevede un calo della volatilità (VIX<20). I guadagni nel settore energetico e le perdite nel settore discrezionale/aereo dovrebbero invertire la tendenza. Il calo delle azioni dovrebbe rimanere molto contenuto (l’S&P 500 dovrebbe rimanere sopra i 6.700 punti). Il nostro obiettivo di fine anno per l’S&P 500 di 7.400 punti rimane invariato.