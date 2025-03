Generali: utile 2024 a 3,7 miliardi spinto da forte crescita premi e risparmio

Fonte: ANSA Generali chiude il 2024 con risultati record che si prepara a presentare in assemblea ad aprile

Risultati 2024 ancora in forte crescita per Generali, che ha beneficiato della forte crescita dei premi, in risposta ad un contesto di incertezza che ha spinto i prodotti assicurativi per il risparmio (Rami I e III) ed anche i prodotti tradizionali nel settore danni. Una ripresa che ha riguardato tutto il mercato italiano.

L’anticipo dell’assemblea

I numeri di Generali, così come la proposta di dividendo, saranno esaminati dall’assemblea, che è stata anticipata al 24 aprile. Una mossa che sembra voler evitare eventuali rastrellamenti di azioni in vista dell’assemblea da parte dei soci imprenditoriali, come Caltagirone e Del Vecchio, in vista di una nuova battaglia per la conquista del Board.

La crescita dei premi e dell’utile

Generali ha chiuso l’esercizio 2024 con premi lordi in significativo aumento a 95,2 miliardi di euro, in crescita del 14,9% sul 2023, grazie alla solida performance dei segmenti Vita (+19,2%) e Danni (+7,7%). La raccolta netta Vita, molto positiva, si è attestata a 9,7 miliardi di euro, trainata dalle polizze unit-linked (risparmio) e puro rischio e malattia. Il valore dei nuovi business è in crescita a 2,4 miliardi di euro (+2,3%).

Risultato operativo record ed in crescita a 7,295 miliardi di euro (+8,2%), grazie alla performance positiva di tutti i segmenti di business, con un contributo significativo di Asset & Wealth Management. In particolare, il risultato operativo del Vita aumenta a € 3.982 milioni (+6,6%) e il New Business Value migliora a 2,383 miliardi (+2,3%). Il risultato operativo del Danni è in aumento a 3,052 miliardi (+5,1%).

L’utile netto normalizzato raggiunge 3,769 miliardi (3,575 miliardi nel 2023) – il più alto nella storia del Gruppo – grazie al contributo positivo di fonti di utile diversificate. Il risultato netto è pari a 3,724 miliardi (3,747 miliardi nel 2023), dovuto anche alle plusvalenze da dismissioni realizzate nel 2023.

Confermata la solidità patrimoniale

Gli Asset Under Management del Gruppo raggiungono 863 miliardi (+31,6%) grazie alla raccolta netta positiva e al consolidamento di Conning Holdings Limited.

Solida la posizione di capitale, con un Solvency Ratio al 210% (220% nel 2023), che riflette principalmente le acquisizioni (Liberty Seguros) e il buyback del 2024 da 500 milioni.

Dividendo in crescita

Il dividendo per azione che sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti è pari a 1,43 euro per azione, per un’erogazione massima complessiva di 2,172 miliardi di euro, e sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025, mentre le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 19 maggio 2025.

Il dividendo evidenzia un incremento dell’11,7% rispetto allo scorso anno, confermando il forte focus sulla crescita della remunerazione degli azionisti del piano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, che si è concluso proprio con l’esercizio 2024.

Il Piano si è chiuso con il superamento di tutti i target proposti: forte crescita degli utili nell’ordine dell’11,3% annuo, crescita dell’utile per azione del 6-8%, incremento dei Flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo (9,6 miliardi nel periodo contro un target di oltre 8,5 miliardi), aumento dei dividendi (5,5 miliardi di dividendi cumulativi nel periodo 2022-24 contro un target di 5,2-5,6 miliardi). A questo si aggiunge il riacquisto di azioni proprie per un totale di 1 miliardo, eseguito nel periodo 2022-2024.